El polifacético Andrés Waldemar llega a los escenarios con “Desde el componente de mamá… Música, risa y nostalgia”, el domingo 24 de mayo a las 4:00 p.m. y el sábado 6 de junio a las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar, localizado en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Se trata de “un espectáculo musical íntimo que se convierte en carta de amor a las madres que criaron a toda una generación al ritmo de las canciones que marcaron las décadas de 1980, 1990 y principios del 2000”, indicó Waldemar con el entusiasmo que lo caracteriza.

Acompañado por su orquesta en vivo, el intérprete integra música, arte escénico y anécdotas personales para relatar, “cómo fuimos criados: con el ‘componente’ a todo volumen, con regaños que hoy dan risa y con éxitos que se volvieron himnos en cada hogar de Puerto Rico”.

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Este concierto fue creado para conectar a tres generaciones en una misma sala: los hijos que crecieron en los 90, las madres que fueron DJ de la casa y los abuelos que reconocen cada canción como parte de su historia.

“Todos tenemos una canción que nos recuerda a mamá limpiando un sábado por la mañana, al regaño con chancleta en mano o al baile en la sala. Este show es para reírnos, cantar y abrazar esa nostalgia juntos. Es para mami, para ti y para mí. Si creciste con un componente de doble casetera y equalizador de luces, este show es tu biografía cantada. Esto será una experiencia mucho más allá de la música”, añadió Andrés Waldemar.

Los boletos están disponibles en Ticketera.