La banda Black Guayaba tendrá un “break” para conectar con su fanaticada con la parada que realizarán en la tienda Music Stop este sábado, 18 de abril, en conmemoración al Día de las Tiendas de Discos, mejor conocido como el “Record Store Day”.

El conjunto compuesto por Gustavo “Gust” González (voz/guitarra), Javier Morales (guitarra), Carlos “Toro” Ortiz (bajo/coros), Carlos Colón (teclados/coros) y Abey Vázquez (batería) llegará a la conocida tienda de Cantón Mall en Bayamón para reunirse con sus seguidores y firmar la nueva versión “Deluxe” de su último álbum epónimo, que contará con dos canciones inéditas completamente nuevas.

El disco también contará con un nuevo vinilo, por lo que la fanaticada podrá gozar de un encuentro íntimo que celebra el sonido, el arte, así como el sentido de colección e historia.

Este encuentro se llevará a cabo a partir de la 1:00 de la tarde.

Black Guayaba es una banda puertorriqueña de rock en español formada en San Juan y activa desde el año 2000, reconocida por su energía en vivo y por ser una de las agrupaciones clave del rock boricua contemporáneo. Entre sus logros, se destaca haber sido ganadores del premio Grammy por su álbum ‘No Hay Espacio’.