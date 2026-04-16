Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Pedro Capó se presenta el sábado en las fiestas patronales de Juana Díaz. ( Suministrada )

Fiestas Patronales de Juana Díaz: Todo el fin de semana en los terrenos frente a Plaza Juana Díaz. Con kioscos, artesanos y música en vivo. Hoy en tarimma estarán BVS Freestyle, Víctor Manuelle y Joseph Fonseca; el sábado es el Pico a pico de trovadores, show de Alex DJ y Puerto Rico Gana, Joseph Amado, Pedro Capó y Lími-T 21; y el domingo es el reinado seguido por Grupo Esencia, el Junte Juanadino y Elvis Crespo en el cierre.

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Carnaval Abey: Todo el fin de semana en la plaza pública de Salinas. Con desfile de reinas, comparsas, bandas y grupos de baile partiendo del parque Manuel González Martínez. Habrá kioscos, artesanos y mucha música. El viernes a las 6:00 p.m. inicia con el desfile de comparsas seguido por orquesta Abran Paso con Henry Santiago y Doel González. El sábado es el reinado y a las 9:00 p.m. toca Caña Brava. El domingo a las 2:00 p.m. es el desfile, seguido por música de Javier Steel Band, Conjunto Chévere y Rikaswing.

Viernes de salsa en Isabela: El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Fin de semana de bomba y plena: Celebra la herencia africana y criolla con estas actividades:

Viernes a las 7:00 p.m. abre la exposición colectiva “Cuerpa, cuerpe, cuerpo II: Nuestra herencia afroantillana en suelo betancino” en el Museo de los Próceres Don Luis A. Ferré Agüayo de Cabo Rojo (Carr. PR-103, Km 1.5, sector El Retiro). Con piezas de 28 artistas del grabado que resaltan y homenajean rostros de figuras afrodescendientes que han sido fundamentales en la cultura puertorriqueña. A las 8:00 p.m. habrá música con El Cuarteto de Bomba.

Sábado a las 6:00 p.m. se realiza el Bombazo Vaquero en la plaza Ignacio Zorrilla, ubicada en el casco urbano de Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl al final) con el Taller Palenque. Habrá estacionamiento disponible, artesanos y mucha bomba.

Sábado a las 7:00 p.m. se celebra “Plena en el Fuerte” en el Paseo de las Damas, frente al histórico Fuerte de Arecibo. Con la participación especial de Miguel “Juny” Álvarez. Música en vivo, ritmo, baile y un ambiente cultural 100% boricua.

16ta edición del Festival del Bolero de Carolina: Sábado a las 6:00 p.m. en la Plaza Gigante de la Música en Carolina (Ave. Roberto Clemente, esq. calle 516, próximo al parque y paseo tablado del lago Blasina). Velada dedicada al romántico ritmo con un cartel de primeros cantantes como Nydia Caro, Rafael José, Yolanda Rivera y Celinés, acompañados por la Orquesta de Conciertos de Carolina, bajo la dirección del maestro Franky Suárez. El trío Los Cancioneros recibirán al público como acto de apertura. Habrá artesaníasy kioscos con una variada oferta de comida y bebidas.

Noche de bohemia: el amor en serio y en broma: Sábado a las 7:00 p.m. en el Colegio de Ingenieros de Hato Rey. La poesía, música y humor se unen en la presentación de Modesto Torres Naranjo, una de las voces más emblemáticas de la declamación en Puerto Rico. La música estará a cargo de Alfredo “Freddy” Rivera. La entrada es libre de costo.

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Fiesta en Paseo de los Artistas: Sábado desde las 5:00 p.m. en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro (calle Padial), Caguas. Evento artístico y gastronómico al aire libre con presentaciones de músicos en vivo, declamación de poesía, teatro, talleres, presentaciones de baile y danza, y más.

Bombazo Vaquero: Sábado desde las 6:00 p.m. en la Plaza Ignacio Zorrilla en el casco urbano de Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl al final). Con música a cargo del Taller Palenque.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Mercado del Río: Sábado a las 5:00 p.m. en la calle 4 de la comunidad Río Bayamón. Buena música, juegos, sorteos, productos agrícolas y marcas locales en un ambiente familiar.

Festival del Tomate de Jayuya: Sábado y domingo en el Complejo Filiberto García. Con una variada oferta gastronómica y competencia de platos a base de tomate, artesanías, música y diversión familiar. Además, el Gran Mojo de Tomates y Bacalao, y el Reinado del Tomate. En tarima están el sábado el grupo Casima, Las Cuerdas del Swing, grupo Ayaneros, Alex El Bizcochito, Jr. y Sie7e. El domingo, la música arranca a las 11:00 a.m. con el Festival de Trovadores, Rumba Caliente, Orquesta Son Añejo y Charlie Aponte y su Orquesta.

Festival de Salsa Viva Ismael Miranda: Domingo a las 11:00 a.m. en la Plaza de Festivales de Aguada. Llégale que vas a bailar de lo lindo con un programa que desde el mediodía ofrece las presentaciones de Son de Barrio, Don Perignon y La Puertorriqueña, La Mulenze, Nino Segarra y La Sonora Ponceña. Y si no estás confiado en tus habilidades, desde las 11:00 a.m. ofrecen clases de baile. Habrá competencia de karaoke con premios en efectivo y se le rendirá homenaje oficial al “Niño Bonito”.

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Mercado AgroArtesanal de Barrio Obrero: Domingo desde las 11:00 a.m. en la Estación del Tren Urbano de Santurce. Habrá artesanías, comidas, productos agrícolas, productos naturales, manualidades, talleres y entretenimiento. Será pet friendly, por lo que las familias podrán asistir acompañadas de sus mascotas. Con DJ Saki, seguido por el mago Shabum, La Tribu de Abrante y DJ Iván Robles. No se permitirá la entrada de sillas ni neveritas.

Mercado Orgánico de Roosevelt: Domingo a las 9:00 a.m. en la Placita Roosevelt de la urbanización Roosevelt en Hato Rey. Mercado con productos de agricultores y elaboradores locales. Con charlas educativas, comidas vegetarianas y mucho más.

En familia

El sábado podrás conocer de cerca el avión caza huracanes en el aeropuerto de Isla Grande. ( Ángel M. Rivera Fontánez )

De visita el avión caza huracanes: Sábado a las 9:00 a.m. en el Aeropuerto Ribas Dominicci de Isla Grande, en San Juan. Con variedad de actividades educativas y familiares centradas en la preparación para la temporada de huracanes. Con la oportunidad de ver la aeronave de cerca y conocer su funcionamiento interno con charlas de personal de la NOAA y la tripulación del avión. Habrá párking libre de costo en el Muelle 10 y Navy Frontier, con transporte gratuito hacia el aeropuerto. La entrada al evento es gratuita.

Feria Para la Naturaleza, “Lo que trae el río”: Sábado a las 9:00 a.m. en el Antiguo Acueducto del río Piedras, en el Jardín Botánico de la UPR. Charlas, talleres, intervenciones artísticas, mercado agrícola, artesanías, gastronomía local y más. Se recomienda llevar botella reutilizable, usar calzado cómodo y optar por transporte colectivo. El evento es libre de costo.

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire: Sábado y domingo a las 11:30 a.m. y a las 6:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. El espectáculo ofrece un alto nivel de diversión y emoción que los fanáticos de estos vehículos extremos de todas las edades disfrutarán de principio a fin. Volteretas, saltos increíbles, mucho ruido y mucha ilumincación y brillo para poner a correr la adrenalina en tu cuerpo. Boletos en Ticketera.

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Coffee & Chocolate Expo: Sábado y domingo a las 11:00 a.m. en el Centro de Convenciones de San Juan. Evento gastronómico dedicado a los amantes del café y el chocolate. Habrá degustaciones y exhibidores con marcas de café, chocolate, dulces, panes y productos locales; talleres, competencias y shows en tarima. Boletos en PRticket.

Feria de Abril en Puerto Rico: Domingo a las 3:00 p.m. en Casa de España en San Juan. Emblemática celebración andaluza que se realiza por primera vez en la Isla. La entrada incluye comida y bebida con una selección de productos típicos como paellas, tapas, embutidos, rebujito, cervezas, vinos y otros productos españoles. No faltarán espectáculos de flamenco con bailaoras y cantaores en vivo, talleres, cata de vino y un espacio de venta de accesorios y vestidos de flamenca traídos desde Andalucía. Se celebrará un concurso al mejor vestido o la mejor vestida (el ganador o ganadora recibirá como premio una joya de la marca española Uno de 50). Boletos en Eventbrite en el enlace: https://www.eventbrite.com/e/i-feria-de-abril-en-puerto-rico-tickets-1982439023485

En concierto

Vicky Carbonell, Ariana Babilonia, Taishmara Rivera y Yancy Abril protagonizan el espectáculo "Velara". ( Suministrada )

Velara: DEMURE The Show: Viernes a las 7:00 p.m. en Mesas y Telón By Domínguez en Ponce. Show tipo “burlesque” con la participación de Vicky Carbonell, Ariana Babilonia, Taishmara Rivera y Yancy Abril, que compitieron en “Objetivo Fama”. Boletos en PieTix.

Love Under The Stars: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en La Terraza del Morro (rooftop del Instituto de Cultura Puertorriquena). Piezas clásicas de Bach o Debussy, de la película “Cinema Paradiso” y de Ed Sheeran ejecutadas en vivo por un cuarteto de cuerdas bajo las estrellas. Boletos en Ticketera.

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Velvet Disco: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Oller de Bayamón. La reconocida DJ Alemana Tini Gessler llega a Puerto Rico con su Deep Tech-House con elementos melódicos como parte de su gira internacional. Boletos en PieTix.

¡Oh sí! Risas y canciones: Sábado a las 8:30 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. Cristian Diana combina su potente voz, humor y carisma en una noche llena de emociones. Boletos en PieTix.

Tribute to Rock Legends: Sábado a las 6:00 p.m. en Hilton Garden Inn en Condado. Tributo a las leyendas del rock a cargo de The BOB (Bob Brokys on Band). Boletos en Ticketera.

La noche de José José: Domingo a las 3:00 p.m. en el Café Teatro Ideal de Yauco. Derek Díaz lleva su homenaje al Príncipe de la Cancion a Yauco. Boletos en Ticketera.

Harry Potter Symphonic Journey: Domingo a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La Orquesta Camerata Pops interpretará la música más icónica de la saga de Harry Potter. Lléguenle disfrazados de sus personajes favoritos y participen de la competencia de cosplay. Boletos en Ticketera, TicketCenter y la boletería del CBA.

Conciertos en familia: Cierre del XX Festival de Jazz: Domingo a las 4:00 p.m. en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Concierto de jazz caribeño con la energía y sabor del Combo Fusión, Combo de Jazz Avanzado y la Concert Jazz Band del Departamento de Jazz y Música Caribeña del CMPR. Boletos en TicketCenter.

Romeo & Juliette: Selecciones: Domingo a las 7:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Coro CulturArte de Puerto Rico presentan selecciones de la ópera de Charles Gounod junto al tenor Benjamin Bernheim y la soprano Sandra Hamaoui, y los talentos puertorriqueños Ricardo J. Rivera, Christian García e Hilda Ramos. Boletos en TicketCenter.

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A escena

Las hermanas Sully y Marieli Díaz protagonizan la obra "Prisioneras liberadas", que se presenta en Caguas. ( Suministrada )

“Tres historias de Peyo Mercé”: Viernes a las 7:00 p.m. en el Teatro Alejandro Tapia del Viejo San Juan. Obra basada en los cuentos “El Josco”, “Trasplante y desplante”, “Peyo Mercé enseña inglés” y “Santo Clo va a La Cuchilla”, de Abelardo Díaz Alfaro. Boletos en PRTicket.

“La Tómbola @ Corozal”: Viernes a las 7:00 p.m. en el Cine Teatro Manuel Nieves Quintero de Corozal. Los Standoperos continúan su gira alrededor de la Isla. Boletos en PieTix.

“Jade & sus Amigaaas”: Viernes a las 8:00 p.m. en La Foresta Bar y Tapas de Aguada y domingo a las 7:00 p.m. en La Mordida Taqueria Mexicana de Caguas. La comediante Jade presenta combinación de humor y narración en un show basado en sus experiencias personales y su trasfondo cultural. Boletos en PieTix.

“El esgalille: En mi propia movie”: Viernes a las 8:30 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. Ruth Antoinette te invita a entrar en su mundo y cantar de lo lindo con ella. Boletos en PieTix.

“La Guerrera Favorita: El Stand Up”: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en Abracabadra Counter Café en Santurce. La actriz Anamaris Santiago vuelve al “stand-up” con este espectáculo enel que le sacará punta a sus desgracias, caos emocional y momentos inciertos en una presentación honesta y “peligrosamente graciosa”. Boletos en PieTix.

“Un Taliesin boricua”: Viernes y sábado a las 8:30 p.m., y domingo a las 4:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Obra que explora el choque cultural que se vivió cuando el célebre arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wrigh visitó Coamo en el 1926. EscBoletos en TicketCenter.

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“Y que se joda”: Viernes (8:30 p.m.) en el Hilton Ponce Golf & Casino Resort de Ponce, sábado (8:00 p.m.) en Moneró Café, Teatro & Bar de Caguas y el domingo (4:00 p.m.) en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Comedia pícara con Héctor Méndez. Boletos en Ticketera.

“Re/Disconnection”: Viernes y sábado a las 7:30 p.m. y domingo a las 5:00 p.m. en IMPRO Galería en San Juan. Cuatro micropiezas teatrales que exploran distintas formas de conexión tecnológica y humana. Boletos en PieTix.

“SR Family: Ni santos ni perfectos”: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro José M. Lugo Emanuelli de Fajardo. Liliana, Alex y Valentina llevan la gira de esta presentación que combina humor y conciencia al público del este.

“El pana mío”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Jasond Calderón sigue presentando su segundo “stand-up” alrededor de la Isla. Boletos en Ticketera y Ticket Center.

“Tres voces... un silencio”: Sábado a las 7:00 p.m. en Mesas y Telón by Domínguez, en Ponce. Presentación compuesta por tres monólogos que aspiran a exponer un reflejo sobre la culpa, la memoria y la pérdida. Boletos en PieTix.

“#AsíSomos”: Sábado a las 8:30 p.m. en Studio 58 Comedy Club de Ponce. Sonya Cortes y Raymond Gerena se unen en esta comedia picante. Boletos en PieTix.

“Mi arte de los chistes y cargarte de la risa”: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro América en Vega Baja. Wilson Torres, “Maneco”, presenta su “stand-up comedy” sólo para adultos. Boletos en Ticketera.

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“The Sound of Magic Illusion Show”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Espectáculo de ilusionismo y magia de gran formato a cargo de Manuel P. Rodríguez y un flautista tocando su música en vivo. Boletos en TicketCenter.

“Presas liberadas”: Sábado y domingo a las 8:00 y 4:00 p.m., respetivamente en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Humor y emoción desde la prisión es lo que promete esta pieza, que reúne a un elenco estelar compuesto por Sully Díaz, Marieli Durán, Yasmín Mejías, Lixamarí Pedraza, Kiara Santana, Anoushka Medina, Annie García, Jaime Colón, Yamil Ortíz y Carlos Calderón. La obra es apta para toda la familia. Boletos en Ticketera.

“Don Coquí y la noche silenciosa”: Sábado a las 4:00 y 7:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Obra familiar sobre las cosas que ocurren en Puerto Rico cuando acaba el día y ese coro de coquíes se apodera de la noche. Boletos PieTix.