Transportarse a otro mundo desde el patio de la casa, imaginar un árbol como una antigua fortaleza y sus ramas de como espadas y lanzas; vivir una aventura llena de misterio y criaturas fantásticas, a solas o con tus panas. Así fue la niñez de muchos y muchas que crecieron viendo películas como “The Lord of the Rings”, “A Knight’s Tale”, o “Eragon”, y pasaron tiempo con videojuegos como “The Legend of Zelda”, “Final Fantasy” y “World of Warcraft”, pero sin dejar de disfrutar de la belleza del mundo exterior.

Pero el tiempo pasa y la infancia se va, y con ella esos sueños de mundos mágicos en los que fantasiamos con héroes y villanos... aunque no para todo el mundo. Hay un corillo que está dispuesto en mantener esa fantasía más viva que nunca y hacer comunidad con ella a través de LARPing Puerto Rico.

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Matt Alicea, fundador del colectivo de aventureros en vivo, contó a Primera Hora que LARPing Puerto Rico empezó a tomar forma en el año 2012 por su amor hacia los juegos de rol -o RPG (“role playing games”)- y la experiencia en artes marciales históricas europeas como la esgrima, que lo llevaron a lanzar al campo junto a un grupo de amistades una experiencia que mucha gente vive desde un juego de mesa o a través de una consola o computadora.

“Mis amigos y yo, desde niños, siempre peleábamos con el aire, con espadas que nos hacía mi abuelo en la finca de mi abuela, y ese amor por la fantasía creció y cuando fui creciendo empecé a ver lo que es el LARP en internet y me dije, ¿por qué no se hace esto en Puerto Rico?“, compartió Alicea.

Matt Alicea, creador del grupo LARPing Puerto Rico, le da vida al caballero "Rhyas a'Horan" en sus campañas. ( Pablo Martínez Rodríguez )

¿Qué es el LARPing?

Un artículo de la revista académica Game and Culture publicado en el año 2006 explica que el LARPing proviene del acrónimo LARP, que significa “live action role playing”, término para una categoría de los juegos de rol, donde sus integrantes encarnan a sus personajes y llevan el juego a un entorno físico, donde las acciones de los participantes se consideran las del personaje, y todo bajo las instrucciones y estructura que dicta un maestro del juego.

Alicea compartió que lo que solo era una idea se convirtió en una realidad en el 2022 cuando viajó a la ciudad de Quebec, en Canadá, para la “Duché de Bicolline”, la experiencia de combate de fantasía en vivo más grande de las Américas, donde conoció la experiencia cultural de lleno.

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Alicea compartió que su personaje, que busca luchar por el bien sin importar las circunstancias, nació por su amor a las novelas de fantasía "The Wheel of Time". ( Pablo Martínez Rodríguez )

Cuando regresó a Puerto Rico se reunió con un grupo de productores que preparaban una feria sobre el Renacimiento para poner a prueba lo aprendido en la edición de 2023 de “Fun Battles” en Bayamón.

“Nos dijimos que íbamos a llevar allí estas batallas épicas que hemos tenido fuera de Puerto Rico, y cuando la gente nos empezó a ver en ‘Fun Battles’ desde nuestra estación de ‘LARPers’, que los pusimos a pelear entre sí, las caras les brillaba porque muchos eran como yo cuando niño, querían ser héroes, o hasta villanos; querían vestirse, crear todo, luchar, llevar esa camaradería que se acostumbra ver en estos espacios, divertirse. Desde ese entonces, la comunidad empezó a crecer y no para de crecer”, expresó Alicea.

En su último encuentro, a mediados de marzo, más de 50 personas llegaron al Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico para vivir la aventura en “Telronea”, un mundo condenado a un ciclo de guerras tras la derrota del Señor Oscuro, por lo que sus habitantes luchan por sobrevivir mientras buscan alternativas para romper la maldición.

“Lo bueno del ‘LARPing’ es esa sensación de estar en un mundo donde tus acciones tienen una consecuencia, no es como un videojuego o un juego a lo ‘Dungeons and Dragons’, que todo es palabra, aquí tú ves cómo cada persona se manifiesta, cómo se ve una victoria, una derrota, y aquí soy alguien que lucha, alguien que hace algo magno”, compartió Alicea, quien en su juego interpreta a “Rhyas a’Rohan”, un caballero que tras una tragedia en su niñez, todavía se pone su armadura, escudo y espada para luchar por el bien.

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“Esto, al fin, es un escape de la vida real, del ajetreo”, destacó el también veterano del Ejército, quien aseguró que su personaje está inspirado en su serie de novelas de fantasía favorita, “The Wheel of Time”, de Robert Jordan y Brandon Sanderson.

Ser “el malo” no es tan malo

Jeremy Serrano, uno de los participantes de LARPing Puerto Rico, no tiene miedo de ser el malo como “Daegon Blackheart”, un hombre que perdió su memoria y fue poseído en sus sueños por la diosa de la carnicería y la sangre, “Serrika”, quien lo manipula para llevar su campaña de revanchismo contra los habitantes de “Telronea”.

Con su intimidante túnica negra y enorme espadón de “foam”, “Daegon” aterroriza a todos los jugadores y busca conquistar seguidores para organizar un culto que busca revivir a la deidad maligna.

“Nosotros somos bien malos, no tenemos moral. Aquí conquistamos todo para nuestra madre diosa, porque su aparición se avecina”, dijo entre risas Serrano, quien en la vida real es un capellán licenciado.

Jeremy Serrano, quien le da vida a "Daegon Blackheart", asegura que él solo es malo cuando participa del LARPing. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Dentro del LARPing, mi personaje sirve al mal, pero fuera de esto soy una persona que le importa servir a la gente”, destacó al reconocer que la razón para asumir el rol fue que dentro del colectivo no había quien quisiera hacer de villano.

Serrano resaltó que la magia del LARP es que es un espacio idóneo donde “tú no tienes que ser tú”.

“Mi nombre es Jeremy Serrano, pero en el mundo del LARP soy ‘Daegon Blackheart’ y me dieron el honor de hacer de malo, y me ha gustado. Necesitamos más malos aquí. En nuestra próxima campaña voy a llegar yo, ‘Daegon’, con los seguidores de mi culto”, manifestó.

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Millernice Bernier, por su lado, disfruta llevar el caos como “Serrika”, quien aunque tiene sed de maldad para Telorean, brinda amor y confort a sus seguidores como toda una madre.

Millernice Bernier, quien le da forma a la diosa "Serrika", asegura que disfruta generar polémicas en el mundo mágico. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Ella, al fin y al cabo, es un amor, pero ese amor es más para atraer y controlar, y si ese personaje no llegó a recibir amor maternal, pues es peor, porque te quedas conmigo”, dijo la jugadora, quien describe que la figura que interpreta es clave para generar polémica, dándole más pique a cada partido.

Fuera de ese mundo fantático, Bernier -está a la espera de un bebé con Serrano, su esposo y pareja por más de siete años- disfruta compartir con el corillo en LARPing Puerto Rico, dar la mano con nuevas historias y ayudar a los integrantes a desarrollar sus personajes e integrarse al mundo imaginario.

Fuera del LARPing, Jeremy y Millernice disfrutan de una relación sentimental de más de siete años y esperan un bebé pronto. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Esto es una actividad humilde. Las familias pueden venir con sus hijos, aquí no juzgamos por edad, ni por el físico ni siquiera por condiciones mentales”, apuntaló. “Contamos con integrantes con espectro de autismo, que son de los mejores jugadores que tenemos aquí, y dentro de todo, compartimos, comemos ‘munchies’ juntos, caminamos, y no estás obligado a participar en la parte física, puedes ser espectador, puedes ser una fuente de apoyo, disfrutar del espacio, y pronto tendremos minijuegos para así diversificar la participación”, agregó.

LARPing Puerto Rico regresa con una nueva campaña el próximo 11 de abril en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Para más información, pueden seguir y contactar al grupo en su página de Instagram.