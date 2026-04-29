El cantautor español Braulio arribó esta semana a la Isla de cara a su concierto “Serenata de amor”, que presentará el domingo, 3 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El veterano vocalista manifestó su alegría de estar en suelo boricua y ofreció detalles de su espectáculo, que dará inicio a las 4:00 p.m.

“Me encanta visitar Puerto Rico. La primera visita que hice fue en el 1975 y lo recuerdo como si fuera este momento. Es el primer país caribeño que visité”, expresó el artista canario.

“Será una velada cargada de nostalgia, romanticismo y grandes recuerdos. La noche contará, además con la participación especial del reconocido Cuarteto de América, Los Hispanos, como artistas invitados, prometiendo una experiencia musical única e inolvidable para el público puertorriqueño”, sostuvo.

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El compositor del tema “Este amor que hay que callar”, uno de los grandes éxitos de la cantante Yolandita Monge, aprovechará la ocasión para cantarle a todas las madres como antesala a la conmemoración de su día.

“Bueno, por encima del tinglado digamos económico que hay en torno a todas estas festividades, todos estos días de homenajes a las madres, a los padres y demás, es bueno que al menos una vez al año reconozcamos el invaluable aporte de las mujeres en nuestra vida, y de las madres en específico. Me parece que es lo mínimo que podemos hacer, aunque todos los días del año deberían ser día de las madres”, puntualizó.

Con más de cinco décadas de trayectoria artística, Braulio se ha consolidado como uno de los cantautores más respetados y admirados de la música romántica en español. Su voz inconfundible, su poesía hecha canción y su sensibilidad interpretativa lo han convertido en un referente indispensable del género.

Ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos la Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar (1979), así como premios en Alemania y Japón, y el galardón a la Mejor Música de Novela otorgado por Univisión gracias a sus temas utlizados en exitosas telenovelas.

Su discografía supera las 17 producciones e incluye éxitos inolvidables como “Crónicas de un viejo amor”, “En la cárcel de tu piel”, “Noche de bodas” y “Cuando se acaba la magia”.

Recientemente, fue distinguido con la Medalla de Oro de Islas Canarias, la máxima distinción de su tierra natal, en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y a la música.

Los boletos están disponibles en Ticketera y en la boletería de Bellas Artes.