Las Fiestas Patronales de Carolina tendrán este fin de semana un protagonista que vistió de gala en tarimas locales e internacionales a lo largo de la década de los 80.

De todos es conocido que Carolina, además de ser “tierra de gigantes” lo es de cocolos, grey salsera, de plena y de bomba. Por eso, no deja de sorprender -aunque sin problema alguno- que la administración municipal apueste por los géneros del merengue y la bachata como parte de los platos fuertes de la agenda musical para las patronales que se llevarán cabo del 29 al 31 de mayo.

La Plaza de Recreo Rey Fernando III será el escenario del evento en el área del distrito cultural municipal.

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Y no es que no habrá orquestas salseras de envergadura y de renombre en las fiestas, lo que sí destaca en la agenda de las jornadas musicales es que el merengue se vestirá con traje de salón como en la época de los 80 y 90 en Puerto Rico.

Además, la plena y la bachata tendrán su buena exposición para el disfrute del local y el visitante y, sobre todo, el bailador. Por otro lado, llama la atención que no habrá ni reguetón ni trap en la programación.

Así las cosas, el viernes a las 8:00 p.m. sube a tarima Plena Libre seguido por la orquesta de la Primerísima de Tommy Olivencia, hijo acompañado de cantantes originales de la orquesta que fundó su padre, como Paquito “Junior” Acosta, Sammy González y Simoncito Pérez. La noche cierra con Grupo Manía, a las 11:30 p.m.

El segundo día, la oferta inicia con la veterana orquesta de Mickey Cora, seguida a las 9:30 p.m. por El Conjunto Chaney y a las 11:30 p.m. el orocoveño Manny Manuel y su orquesta.

Finalmente, el domingo, un día especial familiar, desde la 3:00 p.m. habrá actividad especial denominada la Tarde Infantil con payasos, personajes y magos para el disfrute de los niños y niñas. A las 5:00 p.m. sube a tarima Roberto Ortiz y La Pasión Band. Luisito El Canchanchán y su bachata romperán en grande a las 6:30 p.m. y luego le tocará el turno al merengue de clase con Gisselle y su orquesta a las 8:30 p.m. Cierra la orquesta de José Alberto “El Canario”, desde las 10:30 p.m.

Las fiestas serán dedicadas a un grupo de médicos que por años han servido al pueblo de Carolina. Se les reconocerá su trayectoria, pasión, compromiso y vocación. Se informó que habrá espacio de estacionamientos en el Centro Urbano del Pueblo, así como en el área del coliseo Guillermo Angulo. Se proveerá transportación del sistema SITRAC.