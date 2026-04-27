La empresa promotora en Puerto Rico del cantante español Beret y la administración del Teatro de la Universidad de Puerto Rico informaron un cambio para su esperado primer concierto en la Isla, “Lo bello y lo roto”, pautado para este viernes 1ro de mayo.

El concierto continúa en pie en la fecha señalada, pero se realizará en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El cambio responde al paro indefinido decretado el lunes 27 de abril por el consejo estudiantil del recinto de Río Piedras de la UPR. Como resultado, la administración universitaria se vio obligada a suspender las actividades en el teatro programadas para mayo.

Se enfatizó que todos los boletos comprados para el concierto de Beret en el Teatro de la UPR son válidos sin necesidad de cambios para la función en Caguas.

Los boletos continúan en venta a través de Ticketera.