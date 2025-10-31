Llegó el Día de Brujas y si aun no tienes planes aquí te damos unas opciones, de cachete y otras pagando, para todos los gustos y edades.

De cachete

Hersheyween Boolevard

Viernes y sábado en The Mall of San Juan (en el segundo nivel del antiguo local de Saks Fifth Avenue). Orientado a la familia con espacios interactivos en los que podrás llevarte una dulce sorpresa. Se invita a asistir disfrazados. Viernes de 4:00 a 7:00 p.m. y sábado de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. La entrada es gratuita pero se require reservar a través de https://ganaconhershey.com, aunque se aceptarán “walk ins”.

PUBLICIDAD

Festival de Halloween en el EcoExploratorio

Viernes de 1:00 a 6:00 p.m. en el Museo de Ciencias de Puerto Rico, en el segundo nivel de Plaza Las Américas. Con mucha diversión y sorpresas, donde los niños, jóvenes y adultos podrán explorar y aprender de los diferentes animales que existen en la Isla y de sus misterios. Podrás completar el “Pasaporte de Explorador” y participar de un premio final de dulces. Se dividirá en tandas de una hora y 30 minutos (espacios limitados a 50 personas por tanda). Inscríbete en www.eventbrite.com y reserve tu espacio.

Mansión de La Familia Tenebrosa

Viernes en Plaza del Caribe, en Ponce. La major fiesta de disfraces de Halloween del sur de la Isla que promete una experiencia inmersiva, divertida y elegante. Con dos tarimas temáticas y una de presentaciones, concursos de disfraces con la oportunidad de ganar certificados de regalo y el icónico baile al ritmo de “Goo Goo Muck”. Desde la 1:00 p.m.

Horrificus: The Alleys of Terror

El viernes es la gran fiesta de este evento en el Distrito T-Mobile, en San Juan. Con personajes tenebrosos interactuando con los visitantes, concurso de disfraces con premios en efectivo, competencia de karaoke y la presentación la banda NeoEngland, a las 8:00 p.m. Habrá zonas con zombies, momias y ataúdes, mundos góticos y oscuros, y una invasión alienígena. La acción continua el sábado con de DJ Louie Vega de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.

Pagando

Haunted House Nightmares Reborn

Viernes, de 6:00 a 11:00 p.m. en el Community Club de Fort Buchanan, en Guaynabo. Se trata de una atracción inmersiva para los amantes de los sustos recomendada para mayores de 12 años. Abierto al público con identificación Real ID o pasaporte válidos. La entrada comienza a las 5:00 p.m. $25 por persona.

PUBLICIDAD

La Finca Embrujada en Yauco

Viernes y sábado a las 7:00 p.m. en el Hotel Vista Verde de Yauco. Con caminos más oscuros y tenebrosos, un recorrido más largo y el nuevo Laberinto del Terror. $26.91 por persona.

I Dare U Haunted Attraction

Todo el fin de semana en el Parque de las Ciencias de Bayamón. Con seis casas embrujadas, cinco zonas de terror (incluyendo una diseñada para niños) y más. De 7:00 a 11:00 p.m. $20 por persona.

Haunted Manor

Viernes desde las 7:00 p.m. en el Castillo Serrallés en Ponce. Vive la experiencia de un circo maldito donde los trapecistas caen en la oscuridad, los espejos deforman más que tu reflejo y cada carcajada esconde un grito. $35 por persona.

Soul Screams Haunted House

Todo el fin de semana en el Jardín Botánico de Caguas, donde disfrutarás del Scream Park, el Festival de Halloween, la Misery Abduction House con su Speakeasy “LURE”. Viernes de 8:00 a 11:00 p.m., sábado y domingo de 7:00 a 11:00 p.m. $35 por persona.

Urbanween

Viernes a las 8:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall. Concierto de música urbana con Miky Woodz, Hades66, Fronti, Rowma y Slick La Mina. Puedes llegarle disfrazado, pero no se permitirá la entrada a los que contengan elementos punzantes u objetos que puedan ser lanzados. Tampoco se permitirán máscaras que cubran la cara ni maquillaje que altere drásticamente el rostro. $35, $65 y $75, en Ticketera.