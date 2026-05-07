El chinchorreo, esa actividad tan boricua de ir de un negocio a otro para darte un palito o cervecita, y picar alguito con el corillo para después de un rato coger calle y seguir con el julepe. Muchos puertorriqueños sacan el wikén para salir de la casa, brincar de local en local, y despojarse del ajetreo semanal con familiares y panas antes de volver a la carga.

¿Pero se puede hacer esto sin tener que guiar de un lado para otro? O sea, parquear el carro y empezar la gozadera... ¿a pie? Pues un lugar donde esto es posible es la Plaza de Recreo Ramón Frade de León en Cayey.

PUBLICIDAD

Primera Hora llegó al lugar que lleva el nombre del pintor de la obra “El pan nuestro” y te comparte algunos de los puntos donde puedes disfrutar yendo de uno a otro en menos de un minuto.

Si decides irte a chinchorrear allí, considera llegar temprano para conseguir párking cómodo de detrás de la concha acústica de la plaza. Si no encuentras allí, no hay problema, porque el casco urbano cuenta con varios espacios para estacionarte gratis, sin tener que caminar mucho.

La Cavita Española de Cayey

Casi al lado de la concha acústica encuentras La Cavita Española de Cayey, el lugar perfecto para disfrutar de buena picadera. Este espacio, liderado por Kermit Ortiz y Luis Enrique Bonilla, lleva las tapas españolas, los vinos, las cervezas artesanales y la coctelería al casco urbano, propiciando un ambiente ameno para todos. Uno de sus tragos más llamativos es el “Pumpkin Martini”, que nació por el amor a inventar.

“Es una fusión que hicimos nosotros acá, pero que no es a base de vodka, si no de tequila añejo, por lo que baja bien rico”, resaltó Bonilla a Primera Hora.

El establecimiento, que también se distingue por su delicioso caldo gallego, está abierto de jueves a domingo desde las 4:00 de la tarde.

La Arañita

Otro “spot” que no debes dejar de visitar es La Arañita, donde disfrutarás de las recetas de doña Antonia Torres, mejor conocida como Toñita, como sus icónicas arañitas de plátano, que puedes comer con chicharrones de pollo o ceviche de pescado.

PUBLICIDAD

“Todo se hace aquí, desde las empanadillas hasta las arañitas, pero lo que a la gente más le encanta de aquí son las sopas”, resaltó Toñita, quien a sus 84 años continúa encendiendo el fogón junto a sus seres queridos y amistades para llevarles su sazón criolla a los clientes. “Casi todo los días hago sopa de pollo, pero los domingos vengo con mi sopón de gandules con carne de res del país, la gente es loca con ese plato”, compartió.

La Arañíta está abierto de jueves a domingo, desde las 4:00 de la tarde.

Don Jafo

Al lado de La Arañita está Don Jafo, que tienen sus hamburgers rellenos y arepas rellenas “homemade”, así como su variedad de bebidas disponibles.

Don Jafo está abierto jueves a sábado, de 8:00 p.m. a 11:00 p.m.; y domingo, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Casa Histórica de la Música de Cayey

Al cruzar la calle te encuentras con la Casa Histórica de la Música de Cayey, un espacio de balcones abiertos que rinde honor a los artistas nacidos o formados en la “Ciudad de las Brumas” a través de la gesta de Andrés Yambó Febus. Más allá de servir como un museo, el espacio se presta para presentaciones musicales en vivo de viernes a domingo, que puedes disfrutar allí mismo o sentado en la plaza disfrutando de las delicias de los establecimientos vecinos.

Pa’l Pueblo Whisky Bar

Si a ti o a tus amistades les gustaría darse un palito, una opción que pueden considerar es Pa’l Pueblo Whisky Bar con su amplia variedad de whiskies, cócteles, variaciones del “Old Fashioned”, aperitivos, platos fuertes y postres. Su menú rinde tributo a Cayey con platos organizados de acuerdo a los barrios del pueblo. Para los que no beben alcohol, el negocio tiene “mocktails” disponibles.

PUBLICIDAD

Pa’l Pueblo Whisky Bar está abierto miércoles y jueves, de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.; viernes y sábado, de 5:00 p.m. a la medianoche; y domingo, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

Awacates Va Con To’

Si tienes hambre de verdad puedes llegarle a Awacates Va Con To’, un negocio con más de cinco años que se especializa por sus aguacates rellenos. Está en la calle Baldorioty de Castro, a una breve caminata desde la plaza. También son muy solicitados sus mofongos rellenos, así como su arroz con habichuelas guisadas.

Awacates Va Con To’ está abierto miércoles, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., jueves a sábado, de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., y domingo de 12:00 a 8:00 p.m.

La Pizzería de Don

A uno de los costados de la plaza está La Pizzería de Don, que se destaca por su variado menú de pizzas y pasta, un amplio salón para comer, salón de entretenimiento con billares, maquinas de juegos y barra.

Está abierta lunes y martes, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; miércoles de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.; jueves de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.; viernes y sábado de 11:00 a.m. a la medianoche y domingo, de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

La Taberna de Don

Y al lado de La Pizzería de Don está La Taberna de Don, que cuenta con una variedad de picadera, papas locas, tacos, pastas y otros platos fuertes, así como su oferta de coctelería para acompañar las noches de música.

“Ese restaurante es un clásico. Alitas, hamburgers, y hasta carne ahumada. Pero ellos tienen un risotto de mamposteao que es de respeto”, compartió Luis Ángel Rivera, voluntario de La Casa Histórica de la Música en Cayey, quien manifestó es un lugar que como cayeyano le recomendaría a cualquier persona.

PUBLICIDAD

La Taberna de Don está abierta miércoles y jueves, de 4:00 p.m. a la medianoche; viernes de 4:00 p.m. a 2:00 a.m., sábado de 2:00 p.m. a 2:00 a.m.; y domingo de 2:00 p.m. a la medianoche.

Rex Cream Cayey

Y si quieres endulzar el paladar acércate a Rex Cream Cayey, al cruzar la calle, que por más de seis décadas deleita al público con su extensa variedad de helados chinos y batidas. No olvides de llevar cash para disfrutar tu mantecado favorito en vasito o barquilla. Rex Cream Cayey está abierto de lunes a jueves, de 10:00 a.m. a 8:30 p.m.; viernes y sábado de 10:00 a.m. a 10:15 p.m.; y el domingo, de 10:00 a.m. a 9:15 p.m.