Aunque llegó a estudiar mecánica automotriz en su natal Chile, el amor por el circo y mantener vivo un patrimonio cultural de su nación lo motivan a llevar “mucha energía y mucho ‘power’ ” al escenario.

Chris Aguirre presenta la cultura de su país con emoción, energía y un enorme desafío al público puertorriqueño en el Symphony Circus Imagination, la más reciente oferta de entretenimiento que trae Famma Events al Jardín de Plaza Las Américas.

El malabarista expresó su emoción de continuar poniendo en escena sus hazañas, ya sea con los tradicionales bastones, sus sombreros voladores o hasta su “football juggling” extremo con más de ocho balones, para no solo sentir el calor de la comunidad boricua tras 12 años de ausencia, sino también mostrar una evolución de su arte.

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”Puerto Rico es un país extraordinariamente hermoso, desde la cultura, las personas, el público, el ambiente, sus reacciones con lo que hago en el escenario, es espectacular", compartió el chileno en entrevista con Primera Hora. “Yo he trabajado en muchos lugares, pero en Puerto Rico, el público es sumamente diferente, tienen energía, llevan alegría, nos gritan, se levantan de sus asientos, propician un ambiente hermoso”, apuntaló.

¿Pero qué llevó al artista multidisciplinario a desafiar la física? Aguirre afirmó que todo surgió de su mayor fuente de inspiración: su familia.

“Mi padre ejercía lo que era los malabares. Yo aprendí lo mismo, pero al estilo más moderno, más rápido, más ritmo. Incorporo diferentes técnicas, algo que se ha convertido en estilo propio, que actualmente ha funcionado bastante bien”, resaltó el artista, quien ha trabajado en compañías como Cirque du Soleil, al igual que ser reconocido en eventos como el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or en Cataluña, así como el Wuqiao International Circus Festival en China.

“En Chile, el arte circense es patrimonio de la cultura nacional. Esto se ejerce de manera profesional y se transmite de generación en generación. En mi caso, yo lo heredé de mi padre, mi padre lo heredó de mi abuelo, y así sucesivamente”, compartió el malabarista, a quien le anteceden cuatro generaciones de artistas circenses.

Aguirre expresó su orgullo de impartir ahora ese conocimiento a su hija, quien se está desempeñando en la acrobacia, y la satisfacción por elegir estar en el centro del “ring” desde los 18 años.

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“Pude haber sido mecánico, pero siempre tuve el amor y la pasión por el espectáculo. Me gusta el escenario, la sensación de las luces, la música, todo lo que tenga que ver con el ‘performance’, y como tenía ya la técnica de mi padre, y una que otra acrobacia para complementarlo, practiqué y me expuse a otras culturas del arte circense, y me gustó todo esto”, sostuvo.

El integrante del Symphony Circus Imagination sigue firme en romper esquemas y continuar buscando formas de llevar la esencia santiaguina ante el mundo.

“Quiero que vengan a conocer el arte del circo, la cultura de mi país, un poquito de nuestro amor por el deporte, el desplante escénico que nos distingue“, manifestó.

Puedes disfrutar el malabarismo de Aguirre y muchas otras puestas en escena adicionales, en el Symphony Circus Imagination, que estará en los predios de Plaza Las Américas, en Hato Rey, hasta el 7 de junio. Funciones de lunes a viernes a las 8:00 p.m., y sábados, domingos y feriados a las 2:00,5:00 p.m. y 8:00 p.m. Boletos en Buy A Tix y en la entrada.