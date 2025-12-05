El municipio de Aguada se prepara para celebrar este fin de semana los 500 años de fundación de la Ermita del barrio Espinar de Aguada, escenario de la única martirización religiosa ocurrida en Puerto Rico, en los albores de la colonización española.

El evento de este fin de semana contará con ferias de artesanías, recorridos turísticos y un festival de trovadores, detalló el alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano, en un comunicado de prensa. “Ese sábado seis, tendremos eventos desde las 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con mercado de auténticas artesanías puertorriqueñas, así como la presentación ‘Un Viaje en el Tiempo’, recreando cómo hubiese sido una feria en el año 1625 en Espinar. Además tendremos para los visitantes varios recorridos por la zona, educando sobre la importancia de esta cuna de la cristiandad en el oeste de Puerto Rico”, manifestó Cortés Feliciano.

El templo católico guarda los restos de su estructura original que, con los años, fue abatida por las inclemencias del tiempo y desastres naturales. ( Xavier García )

Mientras, el domingo se celebrará la Tercera (3ra) Semifinal del Quincuagésimo Séptimo (57) Concurso Nacional de Trova, de 12:30 a 4:00 de la tarde. “En ambos días tendremos amplio estacionamiento en el Parque de Pelota de Espinar. Agradecemos al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), por su importante colaboración en este evento”, añadió el alcalde.

Construida entre los años 1517 al 1525 por orden del primer obispo católico de la Isla, Alonso Manso, la Ermita del Barrio Espinar, conocida hoy como la Parroquia Santuario Protomártires de la Inmaculada Concepción, fue la primera iglesia católica construida en la región oeste del país.

Entre el 1540 y el 1545 la parroquia fue arrasada por una horda de indígenas que los textos históricos describen como indios caribe, aunque el dato ha sido puesto en duda ya que el término era utilizado para referirse a cualquier grupo de indígenas rebeldes, aun cuando se tratase de taínos. Durante dicho ataque, los indígenas atacaron el poblado y profanaron y quemaron la iglesia, matando a cinco frailes en el proceso. Cerca de 40 años más tarde el templo fue erigido nuevamente, esta vez en piedra y la ermita permaneció en uso hasta que eventos como huracanes e inundaciones, provocaron una baja poblacional en el sector que forzó su cierre. Finalmente parte de esa segunda estructura colapsó durante el terremoto del 1918, que afectó principalmente la zona oeste. Posteriormente la iglesia rescató y restauró la ermita, preservando las ruinas (el altar y algunas de las paredes de la estructura en piedra) dentro de la nueva estructura. De ahí que a la Ermita del barrio Espinal también se le conozca como “la iglesia dentro de la iglesia”.

La Ermita del barrio Espinal ha sido incluida por la Compañía de Turismo en la ruta “Porta del Sol Sagrada”, por ser considerada como un lugar de interés tanto para los feligreses que realizan peregrinaciones, como para el turismo religioso. La construcción del edificio es estilo misión española y al igual que en otros templos católicos, en el altar de la ermita hay varios cuerpos enterrados que se presume, podrían ser los de los frailes martirizados en el lugar. La Parroquia Santuario Protomártires de la Inmaculada Concepción está localizada en la PR115 con la PR 442 en el Barrio Espinal.