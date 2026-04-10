Listo para evocar el romance y a la vez rendir tributo musical a José José con sus canciones se encuentra el cantante Derek Díaz.

Su primera presentación será este domingo, 12 de abril a las 3:00 p.m., en Studio 58 Café Teatro de Guayama, y el domingo 19, a la misma hora, en el Teatro Ideal de Yauco.

En su concierto “La noche de Jósé José”, el vocalista santurcino hará un recorrido musical por las canciones que El Príncipe de la Canción convirtió en grandes éxitos .

“Será un viaje a través de temas como ‘Gavilán o paloma’, ‘Lo que un día fue no será’, ‘Si me dejas ahora’ y ‘Almohada, entre muchos otros éxitos”, manifestó Díaz antes de abundar sobre el concierto.

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“Para mí, José José es un marco de referencia de la canción romántica. Estoy preparando una velada exquisita con canciones que han trascendido generaciones, temas que están frescos en la memoria de muchos y evocan recuerdos y amor”.

Esta no es la primera vez que Díaz rinde homenaje al desparecido astro de la canción.

“El primer concierto que hice lo titulé ‘Tributo a José José’ y de verdad que fue una experiencia divina. Ver cómo la gente no solo cantaba los temas, sino cómo se reflejaba ese mar de emociones en sus rostros. Sé que en ‘La noche de José José’ viviremos una experiencia memorable, voy a dejar mi alma en el escenario”, aseguró Derek.

Los boletos para el concierto están en PieTix.com y también se pueden adquirir el día las funciones en la boletería de los mencionados teatros.