Listos para honrar la solidaridad de los puertorriqueños desde el ‘Pueblo de los Ñagotaos’.

El Carnaval Vegalteño regresa a celebrar por todo lo alto la cultura, identidad y hermandad del pueblo boricua en su edición 38, que se extenderá a un día completo de espectáculos y actividades para toda la familia en la Plaza Pública Dr. Gilberto Concepción de Gracia.

““El evento será completamente gratis, para que vean todo lo bonito de Vega Alta, y todo esto esto lo hacemos en conjunto con la familia de Lin Manuel Miranda, que aquí también tenemos lo que es la Placita de Güisin, que es en honor a su abuelo”, compartió Rodney Curbelo, portavoz del evento, en entrevista con Primera Hora, indicando que más de 12 ayuntamientos se unirán en este evento multitudinario que se fundó en 1983 por su padre, Miguel Curbelo.

Además, en honor al Carnaval, la Galería Lin Manuel Miranda estará abierta al público general, así como la diáspora puertorriqueña que esté de visita, en horario especial de 9:00 de la mañana, a 9:00 de la noche.

“El evento se extenderá esta vez desde las 10:00 de la mañana, hasta las 12:30 de la medianoche, donde estaremos conmemorando el primer Carnaval de 1831, donde se recibieron muchos pueblos, donde nos enseñaron cómo es que se hacía un carnaval, y por eso hicimos una invitación a otros carnavales que estarán llegando para un desfile espectacular”, destacó el gestor.

La actividad arrancará a partir de las 12:30 del mediodía con los actos de apertura, que incluirá una exposición de los ritmos musicales que ha heredado la Isla del Encanto, seguido por el ‘Bombazo de la Central’, a la 1:30 de la tarde, y luego viene el ‘show’ de variedades, que será presentado por el presentador Alex DJ, del programa ‘Puerto Rico gana’ (Telemundo Puerto Rico), que arranca a las 4:00 de la tarde.

El Carvanal seguirá a las 5:00 de la tarde, con el Recibimiento de las Delegaciones y Visitantes del espectáculo, y continuará con el Gran Desfile y la Coronación, a las 7:00 de la noche, y luego con el cierre de salsa noctura, que estará a cargo de Andrés Waldemar, a las 9:00 de la noche.

El Carnaval Vegalteño también contará con presentaciones musicales de bomba, plena y salsa, la feria artesanal con creadores locales, así como actividades culturales para toda la familia.

“Esto conmemora la hermandad entre todos los pueblos de Puerto Rico que apoyan la cultura, las artes, y el folclor, y es muy bonito que todos estos pueblos que vienen a este Carnaval, a apoyarnos uno al otro, se siguen visitando por todo un año. ¡Eso es lo más importante, lo más conmemorativo!“, destacó Curbelo.