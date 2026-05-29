“Esta isla” se proyectará libre de costo en Cine Solar de Casa Pueblo
El filme ha sido reconocido internacionalmente en festivales de cine como Tribeca en Nueva York.
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La película puertorriqueña “Esta isla” se proyectará en el Cine Solar de Casa Pueblo en Adjuntas, el sábado 30 de mayo. La función iniciará a las 11:00 a.m. y al terminar la proyección habrá un conversatorio con sus directores, productores y escritores, Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero. También dirá presente el actor Auudi Robles.
“Esta isla” es una producción de Experimento Lúdico estrenada el año pasado, primero en festivales internacionales y luego en los cines del País. En el Festival de Cine de Tribeca 2025 ganó los premios a Mejor Cinematografía, Mejor Nuevo Director y el Premio del Jurado. También obtuvo el John Cassavetes Award en los Film Independent Spirit Awards 2026.
“Casa Pueblo ha sido una inspiración de autogestión y protección ambiental que hemos seguido desde hace muchos años, desde aquella primera vez que fuimos a documentar sus esfuerzos. Para nosotros, siempre fue una meta presentar ‘Esta isla’ en el Cine Solar”, señalaron Jones Molina y Carretero, cofundadores de la casa productora Experimento Lúdico.
“(‘Esta isla’) Es un proyecto que dialoga profundamente con lo que Casa Pueblo representa: un bastión de lucha ambiental, social y cultural, y una vanguardia en la defensa de este tesoro ecológico que llamamos Borikén”, agregaron.
El filme es protagonizado por Zion Ortiz (hijo del reguetonero Zion) y Fabiola Brown (hija del cantautor Roy Brown), y cuenta con la participación de la primera actriz Georgina Borri y el primer actor Teófilo Torres. Además de Auudi Robles, forman parte del elenco Xavier Antonio Morales y Raúl Carbonell, entre otros.
El filme presenta la historia de Bebo (Ortiz) y Lola (Brown), quienes viven realidades socioeconómicas y familiares muy distintas, y emprenden un viaje juntos en un intento por escapar de ellas. El filme es un retrato personal y conmovedor de la experiencia puertorriqueña que se adentra en las complejidades de la identidad, la resiliencia y el legado colonial.
La entrada será libre de costo.