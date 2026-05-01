El actor y cantante Fernando Allende es el artista invitado de la festividad del 5 de Mayo, día que se conmemora la batalla de 1862 en Puebla, México, y que la administración del Hotel Wyndham de Palmas de Mar en Humacao celebra por adelantado mañana sábado, a las 8:30 de la noche.

“Me siento contento de participar en esta actividad de orgullo nacional méxicano, donde rendiré tributo a nuestra música. Por ese motivo voy a interpretar las rancheras más conocidas, permitiendo que el público se integre cantando las canciones”, manifestó un emocionado Allende, al tiempo que agradeció a la gerencia del hotel por la invitación y reveló el significado que tiene para los mexicanos ese día.

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“Agradezco a mi paisano Carlo Chávez, gerente de este bello hotel en Palmas del Mar, quien por primera vez está celebrando la conmemoración del 5 de Mayo, día en que se dio la batalla de Puebla en México, y que las personas nacidas en Latinoamérica hemos elegido para celebrar nuestra identidad como hispanos y latinos dentro del territorio americano”.

El público que asista al evento podrá disfrutar de la variada gastronomía mexicana a cargo del reconocido chef Daniel Lugo.

Allende, a compañado del mariachi de la familia Tafoya, interpretará las reconocidas rancheras “México lindo y querido”, “Si nos dejan”, “El rey”, “Que te vaya bonito”, y “Amaneciendo en tus brazos”, estas dos últimas en tributo a su compositor José Alfredo Jiménez.

“El publico va a disfrutar mucho el espectáculo, será impresionantemente, maravilloso, porque también es dedicado a Puerto Rico. Incluí temas emblemáticos de compositores puertortiqueños, como son “Preciosa” y “Lamento borincano” de Rafael Hernández, y “En mi Viejo San Juan”, de Noel Estrada, entre otros”, abundó.

Al veterano artista le unen lazos profundos con Puerto Rico, porque su abuelo Fernando Allende Moreo nació un 20 de febrero de 1896, en el convento Las Carmelitas del Viejo San Juan. Además está casado con la boricua Mari Mediavilla, con quien procreó sus dos hijos Elán y Adán, y tiene dos nietos puertorriqueños.

“Estoy enormemente agradecido de sentirme tan mexicano como puertorriqueño. Me siento orgulloso de que nuestra familia en Puerto Rico haya aceptado y acoja como propia la música mexicana. Y feliz de estar nuevamente residiendo en la Isla. Soy el mexicano más puertorriqueño o ‘borimex’, como me quieran llamar”, concluyó con una sonrisa.

Una segunda actividad de conmemoración del 5 de mayo se efectuará ese mismo día, martes, en el casino del Wyndham Grand Río Mar, en Río Grande.