Fiestas de la Calle San Sebastián

Todo el fin de semana en varias calles del Viejo San Juan. La festividad más grande de Puerto Rico con kioscos, artesanosy mucha música. Viernes en la Plaza Colón se presentan Elena, Laberinto de Coco, Chris Lebrón y La Secta. En la Plaza de la Barandilla estarán Carlos García, A Son de Guerra y Zayra Paola; en la del Quinto Centenario, Plena Libre, Miriam Cruz y Pedro Capó. El sábado, en la Plaza Colón, hay música sacra, Roberto Ortiz, Glenn Monroig, El Junte Loiceño, Rafa Romero, Juan Vélez y Circo. En la Plaza de la Barandilla se presentan Sarita tu amiga, Mago Barry Barry, Nino y su Mundo Mágico, Baby Boba, Jóvenes trovadores, Decimanía, Choco Orta, Puerto Rican Power y Humberto Ramírez. En la Plaza del Quinto Centenario cantan Victoria Sanabria, Hermes Croatto, Grupo Manía, Víctor Manuelle y Juanes. Y en el Teatro Tapia estarán Teatro en 15 y Baile de Época. Finalmente, el domingo en la Plaza Colón: 3er Concurso de trovadores, Costa Brava, Arnaldo “El más querido”, Los Chinchillos del Caribe y Los Rabanes; en la Plaza de la Barandilla: Violetica y sus amigos, Trotamundos, Verso de Mujer, San Sebastián al Ritmo de la Bomba, Luis González, Objetivo Fama… El Tour y Joseph Fonseca; en la Plaza del Quinto Centenario: Algareplena, Andy Montañez, Plenéalo, Ednita Nazario, Tommy Torres y Jowell y Randy; en el Teatro Tapia: Teatro en 15 y Baile de Época.

PUBLICIDAD

Patronales en Añasco

Todo el fin de semana en la plaza pública José Adolfo Pesante. Habrá kioscos, artesanos y diversion para todos. En la música, el viernes se presentan Jorge Reverón, Maelo Ruiz y Oscarito El más Loco. El sábado suben a tarima Los Guardiolas, La Sonora Ponceña y La India. Y el domingo, Wilbert, El Diamante del Cuatro, Los Payarockers, Gustavo Laureano, Michael Stuart y Zulinka y Miguel.

Patronales en San Sebastián

Todo el fin de semana en el estadio Juan José “Tití” Beníquez. Machinas, artesanos, kioscos y más. El programa artístico incluye el viernes a Urbanes, Orquesta Bailoteo y El Gran Combo. El sábado es la tarde infantil con Mago Abraham, hay show de payasos y machinas a precio especial, y en tarima estarán John Alma y su Grupo 3-2-1, La Tribu de Abrante y Alexis & Fido. El domingo es el encuentro de trovadores, se presenta El Guitarreño y cantan Christian Alicea y Grupomanía.

Del Malecón pa las Fiestas

Todo el fin de semana en el malecón de Cataño. Habra música en vivo, artesanías, kioscos y más para la familia. Hoy hay música con Pleneros del Truco, La Criolla, Gisselle y La Puerto Rican Power. El sábado están La Familia Sanabria, LUVA, La Mulenze y Oscarito el más loco. El domingo es el pico a pico de trovadores, Rika Swing, Tributo al Gallo, Maelo Ruiz y Tun Tun el Moreno.

Festival del Acabe del Café

Sábado y domingo en la plaza pública Arístide Moll Boscana de Adjuntas. Habra artesanos, estaciones de café, colada en la greca gigante con café gratis, kioscos, asopao gratis, lechón asado a la varita gratis, paseos en tren, actividades para niños y buena música. El sábado en tarima están Música en Tres Tiempos, Luisito Berdecía, Frank Cortés, Edgardo Rivera, Caobaná, Rika Swing y Conjunto Quisqueya. El domingo se prsentan Chelimar Ramos, Shabum, Douglas Candelario y Pleneros del Matojal, Grupo Abayarde con Pellito Negron, Víctor Manuel Reyes y José Nogueras.

PUBLICIDAD

Festival de La Novilla

El domingo desde la 1:00 a.m. es la multitudinaria parada de carrozas y comparsas que recrean al Puerto Rico de ayer. La protagonista del evento es una novilla engalanada con flores y uñas pintadas. Saliendo de la Carr. PR- 111, con la intersección con la PR-445 y termina en el cruce de la intersección con la PR-119.

Bombazo Vaquero

Sábado desde las 6:00 p.m. en el casco urbano de Bayamon (entrando por la escuela Agustín Stahl al final). El Taller Palenque celebra la plaza Ignacio Zorrilla en Bayamón. Habrá artesanos y mucha bomba puertorriqueña.