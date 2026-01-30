Carnaval Capitán Correa

Todo el fin de semana en la avenida Víctor Rojas, en Arecibo. Regresa este carnaval que llena las calles de alegría, música y color. Serán cuatro días de comparsas, desfiles, coronaciones, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. Con música de Toño Rosario, Luisito Carrión, Sonora Ponceña, Bonny Cepeda, Tributo al Gallo y Orquesta La Controversia. El viernes es la entrada del Rey Momo, el sábado es el desfile y coronación de las reinas del carnaval saliendo de frente a la Casa Alcaldía y el domingo es el gran desfile del carnaval saliendo de la Plaza de la Juventud.

Patronales de Manatí

Todo el fin de semana en la plaza pública. En honor a la Virgen de la Candelaria. Con kioscos, machinas, artesanos y un programa artístico en un ambiente familiar y seguro.

Patronales de Lajas

Todo el fin de semana en el centro comercial municipal. En honor a la Nuestra Señora de la Candelaria. Con artesanos, kioscos y mucha música. Hoy se presentan Salsamora, Viti Ruiz y Richard Nivar y Rika Swing. El sábado están Danny Fornaris, Banda Algarete y Grupo Manía; y el domingo Chilli Rabitos y Tío Cascarilla, Rumba Caliente, Gisselle y Alex DJ & Puerto Rico Gana.

Festival de la Yautía

Sábado y domingo en el complejo deportivo Elba Rivera Pérez de Quebrada, en Camuy. Con platos confeccionados a base de yautía. Además habrá limbers, flanes, alcapurrias, tacos y majado de yautía, así como bifongo y mamposteado de gandules y yautía. Igualmente se anunció que habrá actividades como botas de gallos, exhibición de tractors y carros antiguos, artesanos, música y muchas sorpresas.

Celebran 250 años

Sábado a las 6:00 p.m. en la plaza Palmer de Caguas. Como parte de las celebraciones de los 250 años de fundación del pueblo, se llevará a cabo un evento artístico que reunirá a la comunidad en una celebración cultural sin precedentes. Con la presentación del Programa de Talleres de Bellas Artes y la participación especial de reconocidos artistas, entre ellos Harold Pratts y su Jíbara Banda, así como Andrés Jiménez.

Festival de la Salsa Picante

El sábado en la plaza de recreo. Primera edición de este festival dedicado a quienes les gusta el pique. Con venta de salsas picantes de toda la Isla, feria agrícola, artesanías, música en vivo y gran variedad de comida.

Plena en San Antón

Sábado a las 2:00 p.m. en el Centro Comunal y Cultural del barrio de San Anton, Ponce. Taller gratuito de toque y baile de plena. Llégale con tus panderos y toda tu disposición de bailar y gozar.

Bomba en Guayama

Domingo a las 2:00 p.m. en el Batey Bosque Adentro, en el lago Carite. Celebra la colaboración comunitaria al ritmo de la bomba.

Tarde familiar

Domingo en la cancha del sector Berrocal del barrio Bayaney en Hatillo. El encuentro inicia a la 1:00 p.m. con el espectáculo del Payaso Hommy, seguido del Encuentro de Trovadores y el cierre de la actividad estará a cargo de Los Eduvares. Además habrá regalos para los niños, lechón asado al carbón y otras sorpresas adelantó el ejecutivo municipal.