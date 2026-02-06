Patronales en Manatí

Todo el fin de semana en la plaza pública pública Luis Muñoz Rivera. En honor a la Virgen de la Candelaria. Con kioscos, machinas, artesanos y buena música. Viernes con la Puerto Rican Power, Oscarito y De La Ghetto. El sábado están Juancho, La Tribu de Abrante y Víctor Manuelle; y el domingo Grupo 321, Manolo Lezcano, Rika Swing y El Gran Combo de Puerto Rico.

Patronales en Mayagüez

Todo el fin de semana en la Concha Acústica Frankie Ruiz (avenida Pedro Albizu Campos). En honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Con machinas gratis, kioscos, artesanos y música. El viernes están Manny Manuel, Olga Tañón y De La Ghetto. El sábado cantan Luisito El Can Chan Chan, Víctor Roque y La Gran Manzana, Héctor Acosta “El Torito” y Casper Mágico. El domingo se presentan Los Guardiola, Michael Stuart, Tonny Tun Tun, Noerych y Jowell & Randy.

Carnaval de Vejigantes de la Playa de Ponce

Todo el fin de semana en el parque Lucy Grillasca. Con kioscos, casa de brincos, machinas, artesanos y más. El viernes a las 7:00 p.m. es la entrada de Rey Momo y la comparsa de vejigantes, coronación de la Reina y Rey de los Vejigantes y el baile de mascaras. El sábado a las 7:00 p.m. es el desfile de reinas y reyes Momos y el reconocimiento a Marta Vargas y Ballet Folklórico Baramaya. El domingo es el desfile de carnaval a las 2:00 p.m. y a las 7:00 p.m. es el entierro de la sardina.

Carnaval del Plata

Todo el fin de semana en la plaza pública de Dorado. Con carrozas, comparsas, bandas, batuteras y reinas. Habrá transportación gratuita desde el Gran Parque Agroturístico. El viernes a mediodía es la despedida de del rey Momo del año pasado y la entrada del de este año y desde las 8:00 p.m. hay música con Plenéalo y Los Rabanes. El sábado hay cartelera de boxeo, torneo 3x3 y desde las 6:30 p.m. hay música con la banda de concierto municipal, Bobby Valentín y Gisselle. El domingo es el desfile de delegaciones y la música es de Algareplena, Camínalo (tributo Caballero de la Salsa), Charlie Aponte y Alain Pérez.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Encuentro de bomba y plena

Sábado desde las 4:00 p.m. en la Plaza de la Barandilla, Viejo San Juan. Llégale para que menees el esqueleto con nuestro ritmos autóctonos. A las 4:00 p.m. abre el mercado artisanal. A las 6:00 p.m. toca Plena Son y a las 7:30 p.m. se presenta la Escuela de Bomba y Plena Doña Caridad Brenes de Cepeda.

Bomba en Cabo Rojo

Sábado a las 7:30 p.m. en la Marina de Puerto Real. Toque de bomba abierto y venta de artesanías. Llega con tu barril y disposición para cantar y bailar. Con Misael González, Sixto Merced, Yazmín Vicente y Jakie Archeva.

Segundo Festival de Tríos en La Montaña

Domingo desde las 11:00 a.m. en los predios de la Plaza de la Revolución, en Lares. Evento cultural y comunitario con la participación del Trío Ecos del Tiempo, un emotivo homenaje al Trío Juventud, Lily y su Gran Trío y el cierre con Trío Los Andinos.

Homenaje a Tite

Domingo en la plaza pública de Guayama. Fiesta musical para celebrar la vida y música de Tite Curet en el centenario de su natalicio. Desde la 1:00 p.m. se presentarán en tarima El Trío Los Condes, Alex Croatto y el gran cierre será a las 6:00 p.m. con Norberto Vélez, Michelle Brava, Juan Vélez y Gerado Rivas, quienes deleitarán al público acompañados por una orquesta de 18 músicos bajo la dirección de Cucco Peña.