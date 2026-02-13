Carnaval Ponceño

Todo el fin de semana. Dedicado a Tite Curet Alonso. El viernes es la entrada del Rey Momo con desfile desde el Museo Pancho Coimbre hasta la tarima frente a la Casa Alcaldía, donde se presentarán Junte Loiceño, Kevin Gabriel y Michael Stuart. El sábado se presentan Los Cimarrones, Los Guayacanes de San Antón, Conjunto Chaney y Manny Manuel. El domingo están Salsa Sur, Junte del Sur, Kris’s Du Cecile, La Tribu de Abrante y Jandy Ventura.

Carnaval Arroyano

Todo el fin de semana en el Malecon de Arroyo. El viernes es la apertura oficial con la entrada del Rey Momo y el Gran Mariscal en el Malecón. El sábado es el desfile de reinas y espectáculos musicales en vivo. El domingo es el Gran Desfile de Carnaval con carrozas y comparsas.

Carnaval de La Puntilla

Todo el fin de semana en el Paseo Víctor Rojas de Arecibo. Tradición, arte y cultura con desfiles, coroación y mucha música. Viernes en tarima: Los Beauties, el sábado hay grupos de bailes escolares y la música de Jovani Vázquez, y el domingo, Junte Loiceño, Cuerdas con Motivo y La Migra.

Festival del Chapín

Todo el fin de semana en el Malecón de Naguabo. Habrá exhibición de platos confeccionados con chapín, artesanos y entretenimiento para niños. El viernes en tarima se presentan Grupo Aposento, Alex “El Bizcochito” Jr. y Oscarito “El Mas Loco”. El sábado desde las 5:00 a.m. tocan el Sexteto Nacional Boricua, Las Cuerdas del Swing, Siete, La Tribu de Abrante y Luisito “El Canchanchán”. El domingo están Nino y su Mundo Musical, Los Pleneros de Ponce, Grupo Makein y Conjunto Chaney.

Fiesta del Acabe del Café

Todo el fin de semana en la plaza pública de Maricao. Habrá postres a base de café, artesanías, exhibiciones agrícolas, kioscos y mucha música. Viernes con Senderos de Cultura, Luis Daniel Colón y Plenéalo. El sábado desde mediodía tocan Grupo Esencia y Cultura, De Plena a Plena, Sazón Criollo, Los Cantores de Puerto Rico, Harold Pratts y Jíbara Banda, Junte Hermanos Sanabria, La Tribu de Abrante, Salsa Mora y Rumba Caliente. El domingo se presenta el mago Shabum, seguido por Cobaná, el concurso de trovadores, Algareplena, Alejandro Croatto, Plena Libre, Moisés Cancel y Los Ke-Zone.

Amor en Vega Alta

Todo el fin de semana en el Vega Alta Park. Viernes, desde las 11:00 a.m., habrá feria de artesanías y la inauguración del Paseo del Amor. A las 7:00 p.m. habrá música romántica con el cantante Luis Miguel. El sábado será la Noche de Bohemia amenizada por Elliot Knight’s Big Band. El domingo será el día familiar.

Crazy In Love

Todo el fin de semana en Distrito T-Mobile, en San Juan. Viernes desde las 6:00 p.m. disfruta con DJ Buso, seguido por el Karaoke Night con grandes premios. A las 9:00 p.m. llega Christian Daniel, quien estrenará en vivo su nuevo sencillo “Canto”. El sábado, Día del Amor y la Amistad, la acción inicia a las 6:00 p.m. con DJ Iván Robles, seguido por un tributo a Luis Miguel a cargo de Fabián Robles. Y como espectáculo principal, a las 8:00 p.m. se presenta Lourdes Robles. El domingo se llena de ritmo desde las 2:00 p.m. con DJ Mike Torres, seguido a las 6:00 p.m. por Manolo Gil.

Festival Chuíto el de Bayamón

Sábado y domingo en el casco urbano de Bayamón. Dos días de mucha y buena música. Sábado en la Plaza de Recreo con la banda de conciertos de Bayamon, Guateque, trovadores, Puerto Rico Gana, Pirulo y la Tribu, Grupo Manía, Bobby Valentín y Jandy Ventura; en la calle Barbosa están Eduardo Villanueva y Jezenia Cruz, Bri La Pelúa, Banda Algarete y Millo Torres; en Los Trailers: Hermanos Cepeda, Junte Hermanos Sanabria, Hermes Croatto, Víctor Manuel Reyes y Johnny El Bravo. El domingo en la Plaza de Recreo se presentan Areyto Ballet Folklórico, La Tribu de Abrante, Julio César Sanabria, Plenéalo, La Secta, Milly Quezada y Oscar D’León; en la calle Barbosa: Atención Atención, Back 2 the 80’s, Manolo Mongil y Vivanativa; en Los Trailers: Davian Raúl, Adeán Cabán, Mickey Cora y Jíbara Banda; en la tarima de El Nido: Merari, Algareplena y Atabal; en la tarima infantile: Tamboricua, Transformers y niños trovadores; en La Esquinita: Vía Urbana y Ruta Alterna.

Vega Baja Downhill & Skateboarding Festival

Sábado a las 9:00 a.m. y domingo a las 10:00 a.m.en el Skatepark de Tortuguero. Con competencias en diversas categorías y música en vivo.

Noches de galería

Viernes a las 6:00 p.m. en la plaza Rey Fernando III de Carolina. Con kioscos, artesanías y la música de Eggie Figueroa en un tributo a Franco de Vita. Además, la Orquesta de Concierto de Carolina dirigida por el maestro Franky Suárez.

Viernes de salsa en Isabela

El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Mercado Agrícola y Artesanal

Sábado desde las 10:00 a.m. en la Plaza del Mercado de Caguas. Habrá productos agrícolas, artesanías, comidas típicas, comidas artesanales, talleres de yoga, huertos caseros para los niños y hierbas medicinales y sus usos.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Festival del Caimán

Domingo desde la 1:00 p.m. en las facilidades de el Área Recreativa de Tortuguero en el barrio Algarrobo de Vega Baja. Con música, degustaciones y actividades para los niños. Estarán los hermanos Cazacaimanes y habrá fricasé de caimán y paella de caimán. Con música de Christian Alicea, Trío Los Nardo y trovadores.

Día Nacional del Sombrero

Domingo desde las 10:00 a.m. en el casco urbano de Utuado. Con artesanías, kioscos, artistas plásticos, carpas promocionales y muchas sorpresas. En tarima se presentan el coro y la rondalla LMR, Payaso Hommy, Los Pollitos Mojaos, Los Hermanos González, La Hormiga Brava, Rumba Caliente, La Migra, Cuerdas del Swing, Algareplena, Tributo Al Gallo, Gustavo Laureano y Vibración.