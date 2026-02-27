Festival Gastronómico San Blas

Todo el fin de semana en la plaza pública de Coamo en el marco del medio maratón San Blas. Con kioscos de comida, artesanías y mucha música. El viernes están en tarima el show Coamo brilla, Nío García, Christian Alicea y Grupo Manía. El sábado a las 2:00 p.m. llega el show de Puerto Rico Gana seguido por el homenaje a los coameños ausentes y música de La Tribu de Abrante, Plenéalo, Sergio Vargas y Manny Manuel. El domingo, luego de la corrida hay concurso de trovadores, seguido por Don Perignon, La Sonora Ponceña, Willie Rosario y Charlie Aponte.

Carnaval Mabó

Todo el fin de semana en el Tablado del Río en Guaynabo. Mucha música, diversión y entretenimiento para toda la familia con desfile de carrozas, comparsas, coronaciones y más. El viernes cuentan con la música de Farruko, Andrés Waldemar y comparsa Aron; el sábado con La Sonora Ponceña, La Mákina y Zavra Pola (tributo a Milly Quezada). Y el domingo están Tito Nieves, Sergio Vargas y Jíbara Banda.

Vive El Paseo

Viernes en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro (calle Padial) en Caguas. Música en vivo, gastronomía, artistas plásticos, artesanías y ambiente familiar. Con música de DJ Emil Cedeño y la banda Backtrip.

Viernes de salsa

Desde las 7:00 p.m. en la plaza de recreo de Isabela con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Ven pa’l pueblo

Viernes desde las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera del barrio Pueblo de Trujillo Alto. Con artesanos, artesanos y una variada oferta gastronómica. Con la música de Tito Auger, el grupo Chulería y la participación de El Boricuazo.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Festival de la Patita de Cerdo Guisá

Sábado en la plazoleta frente al Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo. Competencia culinarian con premios a los mejores cocineros y la preparación de mil libras de patitas de cerdo. Además contarán con música a cargo de Charlie Aponte, Batukéalo con Aníbal De Gracia y BLB.

Bomba en Villa Palmeras...

Sábado a la 1:00 p.m. en la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda en Santurce (calle Rafael Cepeda #342, Villa Palmeras). Encuentro de canto y baile. Habrá venta de refrigerios y antojitos.

... y también en Mayagüez

Domingo a las 4:00 p.m. en el Taller Libertá en Mayagüez (calle Pablo Casals). Con taller de bomba y toque abierto. Además, presentación de Bomba Clandestina.