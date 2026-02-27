¡Gózate el fin de semana!
Toma nota de las actividades que hay este wikén alrededor de la Isla para que disfrutes de cachete con tu corillo.
Festival Gastronómico San Blas
Todo el fin de semana en la plaza pública de Coamo en el marco del medio maratón San Blas. Con kioscos de comida, artesanías y mucha música. El viernes están en tarima el show Coamo brilla, Nío García, Christian Alicea y Grupo Manía. El sábado a las 2:00 p.m. llega el show de Puerto Rico Gana seguido por el homenaje a los coameños ausentes y música de La Tribu de Abrante, Plenéalo, Sergio Vargas y Manny Manuel. El domingo, luego de la corrida hay concurso de trovadores, seguido por Don Perignon, La Sonora Ponceña, Willie Rosario y Charlie Aponte.
Carnaval Mabó
Todo el fin de semana en el Tablado del Río en Guaynabo. Mucha música, diversión y entretenimiento para toda la familia con desfile de carrozas, comparsas, coronaciones y más. El viernes cuentan con la música de Farruko, Andrés Waldemar y comparsa Aron; el sábado con La Sonora Ponceña, La Mákina y Zavra Pola (tributo a Milly Quezada). Y el domingo están Tito Nieves, Sergio Vargas y Jíbara Banda.
Vive El Paseo
Viernes en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro (calle Padial) en Caguas. Música en vivo, gastronomía, artistas plásticos, artesanías y ambiente familiar. Con música de DJ Emil Cedeño y la banda Backtrip.
Viernes de salsa
Desde las 7:00 p.m. en la plaza de recreo de Isabela con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.
Ven pa’l pueblo
Viernes desde las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera del barrio Pueblo de Trujillo Alto. Con artesanos, artesanos y una variada oferta gastronómica. Con la música de Tito Auger, el grupo Chulería y la participación de El Boricuazo.
Sábados pa la plaza
Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.
Festival de la Patita de Cerdo Guisá
Sábado en la plazoleta frente al Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo. Competencia culinarian con premios a los mejores cocineros y la preparación de mil libras de patitas de cerdo. Además contarán con música a cargo de Charlie Aponte, Batukéalo con Aníbal De Gracia y BLB.
Bomba en Villa Palmeras...
Sábado a la 1:00 p.m. en la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda en Santurce (calle Rafael Cepeda #342, Villa Palmeras). Encuentro de canto y baile. Habrá venta de refrigerios y antojitos.
... y también en Mayagüez
Domingo a las 4:00 p.m. en el Taller Libertá en Mayagüez (calle Pablo Casals). Con taller de bomba y toque abierto. Además, presentación de Bomba Clandestina.