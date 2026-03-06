Viernes de salsa

El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo de Isabela con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Bomba pa afincar

Sábado a las 8:00 p.m. en CNOTE Jazz Club en Luquillo (#156 de la calle Fernández García). Toque de bomba para bailar con el grupo Hijos del Carimbo.

Talleres en el Jardín

Sábado a la 1:00 p.m. en el área del merendero del Jardín Botánico de la UPR en Río Piedras. Dirigidos a niños de 6 años en adelante, incluyendo aquellos con necesidades especiales, la cabida es para 25 participantes, por orden de llegada. Se require un donativo de $1 y se incluyen materiales. El taller será Dioramas Creativos: creación de una escena en tres dimensiones combinando dibujo, pintura y diversos materiales.

PUBLICIDAD

Bomba en homenaje a la mujer

Domingo a las 3:00 p.m. en Casa Sofía de Santurce (#264 de la calle Canals). El Fondo Puertorriqueño de Arte y Cultura y su sede Casa Sofía celebran el Día Internacional de la Mujer con el evento “Honor a la Mujer y su Arte”, con la presentación de Maribella Burgos y su Junte Loiceño.

Mercado AgroArtesanal de Barrio Obrero

Domingo desde las 11:00 a.m. en la Estación del Tren Urbano de Santurce. Habrá artesanías, comidas, productos agrícolas, productos naturales, manualidades, talleres y entretenimiento.