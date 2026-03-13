Festival de la china

Todo el fin de semana en la plaza pública de Las Marías y calles aledañas. Con desfiles, kioscos, artesanos y venta de productos confeccionados a base de china. Allí, puedes probar frapés, mermeladas, jugos, bizcochos, flanes, dulces, merengues, polvorones y hasta pique dulce. En tarima el Viernes están Irvin Santiago, show de música sacra, Víctor Manuel Reyes y La Tribu de Abrante. El sábado desde las 10:00 a.m. están Grupo Aymaco, Grupo 9, Santiago Ramos, Eduardo Villanueva, Esencia y Cultura, Fernando González, Rocky Durán, Jonathan Colón, Algareplena, Pleneros La Corriente, Hermanos Sanabria, Grupo Esencia, batalla de trovadores y Plenéalo. El domingo, la música inicia a las 10:30 a.m. con Candela de la Casa, Moisés Cancel, Caobaná, Orquesta de Güiro, Harold Pratts, Barreto El Show, concurso de trovadores, Victoria Sanabria y Andrés Jiménez.

Feria de Artesanías y Muestra de Arte

Todo el fin de semana en la Plaza Las Delicias de Ponce. Con un centenar de artesanos, kioscos, talleres artesanales gratuitos y música con Plenéalo, Tony Mapeyé, Los Animales Parranderos, Senderos de Cultura, Riestra y los Bohíques, Cultura Ponceña, Conjunto de Música Típica Ecos Ponceños, Resplandor del Alba, Grupo Musical CRVZ, Grupo Musical Folclórico, Junte del Sur y la Banda Municipal de Ponce, entre otros ofrecimientos musicales.

Festival de la Machina Jíbara

Sábado y domingo en la cancha bajo techo del sector La Plaza del barrio San Salvador (cerca de la antigua Escuela Mercedes Palma, Carr. PR-765 km 8.5) en Caguas. Con música típica, artesanos, comida criolla, actividades culturales para toda la familia como juegos, teatro de títeres talleres y la tradicional “machina jíbara”. En la música, el sábado están Gersom Báez y Grupo Alambique y Los Sabrositos del Merengue. El domingo están Bomba Abule, Ballet de la Academia ACIS, Troventud, Hijos de La Cultura, Junte Amigos de La Trova y Salsa Express.

Viernes de salsa

El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo de Isabela con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

St. Patrick’s Day Carnival

Sábado desde las 4:00 p.m. en el Liberty Square del centro comercial San Patricio en Guaynabo. Con música, entretenimiento, gastronomía y diversion en un ambiente familiar. Con música de DJ Saki, seguido por el espectáculo del mago Shabum, La Tribu de Abrante y DJ Iván Robles.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Festival de la chiringa

Domingo desde las 10:00 a.m. en la antigua Central del Carmen, en Vega Alta. Con artesanías, kioscos y música. a la entrada de la ciudad. Con premios para la chiringa más original, la más grande, más pequeña o con el mejor mensaje. No se permitirán chiringas comerciales. Con la música de Grupo Costa Sabrosa, Papucho y su swing, Grupo Doble Filo y Grupo Soleis.

Vuelve el Circo Fest a San Juan

Este wikén, el Viejo San Juan se convierte en una enorme pista de circo con el regreso del tradicional festival que reúne artistas de todo el mundo.

El sábado y domingo, la edición número 11 del Festival Internacional de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico presentará a 25 compañías nacionales y ocho internacionales que vienen de Argentina, Alemania, España, Francia e Italia, presentando disciplinas como cuerda floja, bicicleta acrobática, acrobacia aérea, acroportes, clown, “Cyr Wheel”, parada de manos, monociclo y malabares. Las presentaciones principales se llevarán a cabo de 1:00 a 9:00 p.m., en el Barrio Ballajá, iniciando con la tradicional comparsa desde el Museo de San Juan, protagonizada por los integrantes de todas las compañías participantes y del público asistente.

Este año, las actividades incluirá una “mini gira” en Culebra (18 de marzo), Dorado (21 de marzo) y Barceloneta (22 de marzo).