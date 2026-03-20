Circo Fest por la Isla

Todo el fin de semana. El festival de circo callejero más esperado del año se va de gira con presentaciones en varios municipios. El viernes estarán en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas a las 7:00 p.m., el sábado en la plaza de recreo de Dorado a las 7:00 p.m. y el domingo en la plaza pública de Barceloneta a las 6:00 p.m.

Noches de Galería

Viernes a las 6:00 p.m. en la Plaza Rey Fernando III de Carolina. Con kioscos, mercado artisanal y la música de A Son de Guerra con un tributo a Juan Luis Guerra y 440. Además, la entrada a los museos del Distrito Cultural será libre de costo.

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Viernes de salsa

El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo de Isabela con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Festival de La almojábana

Sábado y domingo, desde las 2:00 p.m., en la Plaza de la Revolución de Lares. Tradición, cultura, kioscos de cómida típica, música en vivo y el auténtico sabor de la almojábana. En tárima, el sábado, están el grupo Son Lareño, grupo Herencia, Lareña, Brazos de Oro, Alex Masai Music y Algarete. El domingo están Angie y su Son Tropical, Walter & su Grupo, festival de trovadores y Algareplena.

Fiesta en Paseo de los Artistas

Sábado desde las 5:00 p.m. en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro (calle Padial), Caguas. Evento artístico y gastronómico al aire libre con presentaciones de músicos en vivo, declamación de poesía, teatro, talleres, presentaciones de baile y danza, y más.

Noche de bomba

Sábado a las 6:30 p.m. en el restaurante Bohiques (calle Hatillo 58, Hato Rey, frente a la estación Piñero del Tren Urbano). Música en vivo con el Grupo Bomba Salitre.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Bomba en el oeste

Sábado a las 6:00 p.m. en Cocoloba Beach Bar, en la playa de Crash Boat en Aguadilla. A menear el esqueleto al atardecer frente al mar con Bomba Clandestina.

Bombazo Vaquero

Sábado desde las 6:00 p.m. en la Plaza Ignacio Zorrilla en el casco urbano de Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl al final). Con música a cargo del Taller Palenque.

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Toque de Tambores

Domingo desde la 1:00 p.m. en el Monumento a la Herencia Africana, ubicado en la Carr. PR-183, int. PR-788 en el barrio Tomás de Castro en Caguas. El evento se realiza en conmemoración del Día de la Abolición de la Esclavitud. Con Hanzen y los Negritos de la L, Grupo Bomvibes, Bomba Evolución con Víctor Emmanuelli y el Ballet Folclórico Criollo junto a su Taller de Bomba.

Mercado El Chicharrón

Domingo desde las 11:00 a.m. en El Nido (calle de Barbosa 37, Bayamón). Mercado para toda la familia con juegos, talleres, música en vivo y mucha comida buena.