Festival Tierra Adentro

Todo el fin de semana. En el edificio del Departamento de Tecnología Agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Con talleres, charlas, exhibiciones agrícolas y presentaciones de productos elaborados por estudiantes de Economía Agrícola y Procesamiento de Alimentos. Habrá talleres, artesanías y entretenimiento. Viernes presentaciones de estudiantes de los recintos de Río Río Piedras, Cayey, Mayagüez, Ponce, Aguadilla, Arecibo y Utuado, y la Banda Habichuelas. El sábado en tarima Los Pollitos Mojaos, Sazón Criollo, Banda de Corrección, La Migra. Domingo se presentan Wilbert Maldonado, Ballet Folclórico Guateque, Taller Toca Plena y Plenéalo.

Jesús mejor que todo

Viernes a las 7:00 p.m. en la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor de Hatillo (Carr. PR-2). Kelianis Molina (Angie) y Oniel Chaparro (Gaby) dan vida a dos ángeles que emprenden un viaje a través de distintas épocas bíblicas para descubrir quién será el Salvador prometido. La entrada es libre de costo, pero para asegurar espacio hay que registrarse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2O3QoAU4EhF34bTKzihGgYoaGZnyUV3wIuUWtoZmN1hJcuw/viewform?usp=publish-editor

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Viernes de salsa en Isabela

El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Carnaval canino

Sábado y domingo en la Placita 65 de Infantería, en la Playa de Ponce. Con desfiles, concursos y coronaciones caninas, artesanos, kioscos y música. Sábado se presenta Gaby Acústico antes del desfile y coronación de reinas, y luego viene el grupo de salsa MCP. El domingo hay competencias y talleres, y la música de Grupo Tnaz.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

1er Festival Gastronómico “Sabor de mi pueblo”

Sábado desde las 1:00 p.m. en el área recreativa Orlando López Martínez en Sabana Grande. Deleita tu paladar y disfrutar en familia en la primera edición de este festival. Con música y degustación de platos criollos, mexicanos, panes artesanales, bizcochos y más (por una tarifa de $10 o $20). Con música de Los Irreales Rock Band, Yulfo y la Colectiva y Los Pimpirengues.

14to Encuentro de Tambores

Domingo a mediodía en la placita Antonio R. Barceló de Barrio Obrero, en Santurce. Dedicada a Tite Curet en el centenario de su natalicio. Con presentaciones de nueve delegaciones de la Isla y la diáspora con cerca de 800 participantes que demostrarán diferentes expresiones y estilos de la bomba puertorriqueña.

Festival del Caldo Santo

Domingo desde las 12:00 p.m. en en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz, en Loíza. Celebra el inicio de la Semana Santa con este festival que invita a degustar este tesoro de la culinarian loiceña con música en vivo, kioscos de artesanos locales y entretenimiento para toda la familia. No es de cachet, pero casi; solo $2 la entrada. Con el grupo de la Iglesia Bautista Villas de Loíza, JDC, Yadah, Yesenia Monge y la pastora María Corchado. Lleva tu sillita para que la pases mejor.