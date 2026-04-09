De K-chete

Jazz afrocaribeño en Mayagüez

El viernes, el centro urbano de la Sultana del Oeste acoge la “Noche de instrumentos de viento y de jazz afrocaribeño”, que organizan la Fundación para las Artes Musicales de Mayagüez y el Conservatorio de Música de Puerto Rico. A las 7:00 p.m. se presenta el Conjunto de Metales del Conservatorio de Música de Puerto Rico en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria y a las 7:45 p.m. el Conjunto Panamericano de Jazz Afrocaribeño del Conservatorio de Música de Puerto Rico en la Plaza Colón.

Viernes de salsa

Viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo de Isabela con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

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Festival del Tinglar

Sábado en la plaza pública de Luquillo. Desde las 10:30 a.m. se celebra el décimo octavo Festival del Tinglar, protegiendo la tortuga marina más grande del mundo y celebrando la conectividad de las reservas del noreste. Habrá actividades para niños, charlas educativas, organizaciones sin fines de lucro, parada de niños. Sobre 60 kioscos de artesanos, ventas y comida. En tarima estaránla Academia Musical Peña, Son de 3 Steel Band, Maremoto, Bombaé, Sol de Plena, Anthony Díaz y la Clave Perfecta, Terraplén y The Fellowship.

La plaza pública de Luquillo acoge una nueva edición del Festival del Tinglar. ( David Villafane/STAFF GFR )

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Mercado AgroArtesanal de Barrio Obrero

Domingo desde las 11:00 a.m. en la Estación del Tren Urbano de Santurce. Habrá artesanías, comidas, productos agrícolas, productos naturales, manualidades, talleres y entretenimiento. Será pet friendly, por lo que las familias podrán asistir acompañadas de sus mascotas. Con DJ Saki, seguido por el mago Shabum, La Tribu de Abrante y DJ Iván Robles. No se permitirá la entrada de sillas ni neveritas.

En concierto

Maná “Vivir sin aire Tour”

Viernes y el sábado, ambas a las 8:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. La banda de pop rock mexicana regresa al Choli con dos funciones. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

La banda mexicana Maná trae su pop rock al Choli este fin de semana. ( MARTIN ALIPAZ )

Concierto clásico 13

Sábado a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. La premiada directora JoAnn Falletta regresa para liderar la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Boletos en TicketCenter.

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La noche de José José

Domingo a las 3:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro, en Guayama. Velada musical a cargo de Dereck Díaz, quien interpretará los grandes éxitos de El Príncipe de la Canción. Boletos en PieTix.

40 años de Dream Theater

Domingo a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. La banda estadounidense de metal progresivo trae al Choliseo la gira mundial “40th Anniversary Tour... Parasomnia 2026”. Boletos en Ticketera.

¡Con Pablo en el alma! Tributo a Pablo Milanés

Domingo a las 5:00 p.m. en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Homenaje musical al cantautor cubano Pablo Milanés a cargo del cantante Freddy Lugo. Boletos en PieTix.

Familiar

Festival del Niño en Carolina

Sábado desde las 9:00 a.m en Museo del Niño de Carolina. Con una oferta que incluye espectáculos infantiles, ilusionismo, personajes, feria del libro y talleres, con entrada libre a las actividades exteriores y ofertas especiales de entrada al museo. Con el ilusionista Jorge Noda, del Circo Caravana, Plim Plim, Spidey, Moana & Maui, personajes y payasos. Las presentaciones en los jardines son libres de costo y la entrada al museo será gratuita para menores de 14 años.

Regresa el Festival del Niño al Museo del Niño de Carolina. ( Archivo )

Bark & Play

Domingo desde las 12:00 p.m. en Patria Yards, frente al Distrito T-Mobile en San Juan. Entretenimiento para toda la familia y sus mascotas con Pet Market, zonas de juegos, adopción, vacunación y más. Boletos en Ticketera.

Tributo a las K-POP

Domingo a las 2:00 p.m. en el Teatro Juventud de Fajardo. Espectáculo de K-POP que combina baile, canto, drama e interacción con el público. Boletos en Ticketera.

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Teatro

“Nerium Park”

Viernes, sábado y domingo en IMPRO Galería en San Juan. Los actores Omar Torres y Mariana Quiles protagonizarán la pieza “Nerium Park” del dramaturgo catalán Josep María Miró, donde todo lo cotidiano se vuelve extraño con la llegada de un extraño. Boletos en TicketCenter.

“School of Rock”

Viernes a las 7:30 p.m. y sábado a las 7:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas de De la pantalla grande, ahora viene el rock al escenario puertorriqueño. “School of Rock” tendrá su debut boricua en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El espectáculo original de Andrew Lloyd Webber, que se convirtió en un éxito fílmico por el cineasta Mike White, tocará las tablas con la participación estelar de Juan Pablo Díaz. Boletos en Ticketera.

Juan Pablo Díaz encabeza el elenco de "School of Rock", integrado mayormente por niños y jóvenes que sorprenden musicalmente en escena. ( Suministrada )

“Charlie and the Chocolate Factory”

Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Musical basado en la historia del fabricante de dulces Willy Wonka y su búsqueda de un niño que la herede. Boletos en Ticketera, TicketCenter.

“Noches de improv: Cogiendo calle”

Viernes en Studio 58 en Ponce y el sábado en Bambalinas Café Teatro en Aguada (ambas a las 8:00 p.m.) El show de improvisación de Teatro Breve se va de gira. Boletos en PRTickets.

“El guaynabito de Corozal”

Sábado a las 8:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Gianluca Peroti, “El Borimbiano”, se va de gira con su espectáculo de “stand up”.

“Tres voces... un silencio”

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Sábado a las 7:00 p.m. en PuntoFijo Café Teatro del Centro de Bellas Artes de Santurce. Presentación compuesta por tres monólogos. Boletos en PieTix.

“SR Family: Ni santos ni perfectos”

Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco. Liliana, Alex y Valentina llevarán humor y conciencia en esta presentación. Boletos en Ticketera.

“#AsíSomos”

Sábado a las 8:30 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. Sonya Cortes y Raymond Gerena se unen en esta comedia picante. Boletos en PieTix.

“Mi arte de los chistes y cargarte de la risa”

Sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián. Wilson Torres, el “Dad Bunny” de la comedia, revive al personaje de Maneco con un nuevo “stand-up comedy” picante. Boletos en Ticketera.

“El pana mío”

Sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Jasond Calderón vuelve a la carga con su segundo “stand-up”. Boletos en Ticketera.

“The Little Mermaid”

Sábado y domingo (ambas a las 3:00 p.m.) en el Teatro Braulio Castillo. Revive la historia de la sirenita Ariel y su llegada al mundo humano.

Ángelo Colina

Domingo a las 6:00 p.m. en Studio 58 de Ponce. Ángelo presenta su “stand up” en la Perla del Sur. Boletos en PieTix.