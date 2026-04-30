Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Charlie Aponte pone a bailar al público que se dé cita el sábado en el Festival Torito Plata en Cayey. ( Suministrada )

Fiestas Patronales de Arecibo: Todo el fin de semana frente a la Catedral San Felipe Apóstol. Regresan estas fiestas de pueblo con kioscos, machinas, artesanos, desfiles, coronación y sano un ambiente familiar para el disfrute de todos que se extenderá hasta la Placita Buenos Aires. El viernes desde las 7:00 p.m. se presentan Los Selectos, Algareplena y Charlie Aponte. El sábado a las 8:00 p.m. hay desfile y coronación seguido por el sabor de Tito Nieves; y el domingo hay mucha música con Michael Stuart, Tributo a Tito Rojas, Don Perignon, La Mulenze, Jossie Esteban & La Patrulla 15 y Zulinia y Miguel (El Legado de Rubby Pérez).

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Festival Torito Plata: Todo el fin de semana en el parque de la comunidad Torito-Plata en Cayey. Habrá torneo de dómino, desfile de reinas, inflables, talent show, exhibición de carros antiguos, machinas, artesanos y más. El viernes es la noche de talentos y a las 8:00 p.m. llegan DJ Barón López y la banda Eight Track. El sábado a las 3:00 p.m. tocan la orquesta Son Veteranos, el Trío Carimar, Juancho y Charlie Aponte. Y el domingo desde mediodía habrá payasos, Al Son de Mi Tierra, OK Mi C, Plenéalo y La Tribu de Abrante.

Festival del Huerto Casero: Todo el fin de semana en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo. Disfruta y aprende todo lo que necesitas saber para crear o mantener tu huerto casero. Talleres de hortalizas, composta, árboles frutales, manejo de plagas, entre otros. Con demostraciones de cómo hacer injertos, hortalizas en tiestos e hidropónicos. Para los niños habrá talleres de caricaturas de hortalizas y siembra paso a paso. El viernes a mediodía habrá música con Grupo Troventud y luego hay taller de cuatro y guitarra. El sábado a las 12:30 p.m. está el Grupo Folklórico del Municipio de Gurabo seguido por John Jairo. Y el domingo, a las 12:30 p.m. hay show con el Mago Abraham seguido por Rumba Caliente.

Ven pa’l Pueblo: Viernes a las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera (PR-181) en Trujillo Alto. Disfruta de una noche de música, gastronomía, artesanos, declamación y música con Papucho.

Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

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BVI Full Moon Party: Sábado a las 6:00 p.m. en Vivo Beach Club de Carolina. Disfruta de música en vivo, fusión de comida caribeña y la participación de moko jumbies en esta celebración a la cultura de las Islas Vírgenes Británicas. Es libre de costo pero debes separar tu boleto en Ticketera.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Homenaje a las madres: Sábado desde las 7:00 p.m. en Colmado Las Piedras, ubicado en el barrio Cocos de Quebradillas. Primero de tres días para honrar a las madres por los barrios quebradillanos. Será amenizado Jayco y su grupo, seguido de Sabor N’ Clave. Habrá sorteos y regalos para las madres.

Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño: Domingo desde las 9:00 a.m. en el terminal de carros públicos de Moca. Habra talleres, exposiciones artesanales y más en el principal encuentro de mundilleras y mundilleros de Puerto Rico. Con talleres de Araña Ulrike, Punto Imperdible, Honda cruzada con galería en forma de corazón y Pulsera con Guipures.

Feria de Artesanías Puertorriqueñas: Domingo desde las 11:00 a.m. en la Concha Acustica de Guaynabo. Decenas de artesanos expondrán sus trabajos en un ambiente familiar en el que el público disfrutará una variada oferta gastronómica y música en vivo con Cultura fina y más. Además habrá concurso de trovadores.

Mercado AgroArtesanal de Barrio Obrero: Domingo desde las 11:00 a.m. en la Estación del Tren Urbano de Santurce. Habrá artesanías, comidas, productos agrícolas, productos naturales, manualidades, talleres y entretenimiento.

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En familia

El Parque de las Ciencias en Bayamón tiene actividad este fin de semana con el show “Demon Hunters: The Dome Experience” el sábado y el concierto “Star Wars: A May the Fourth Celebration” el domingo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Demon Hunters: The Dome Experience”: Sábado a las 4:00 y 6:00 p.m. en el Domo Claro Space del Parque de las Ciencias, Bayamon. Concierto inmersivo de K-Pop que transforma el domo en un escenario de 360 grados. Con proyecciones envolventes, coreografías en vivo y la Orquesta Camerata Pops. Boletos en PRTickets.

“SR Family: Ni santos ni perfectos”: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Juventud de Lajas. Liliana, Alex y Valentina llevarán humor y conciencia en esta presentación. Boletos en Ticketera.

“Pinocho”: Domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. Puesta en escena de la historia del muñeco de madera que se convierte en niño por el amor de su reador. Boletos en PRTickets.

“Star Wars: A May the Fourth Celebration”: Domingo a las 5:00 p.m. en la Plaza de los Cohetes del Parque de las Ciencias en Bayamon. La Orquesta Camerata Pops toma el escenario al aire libre del Parque de las Ciencias para interpretar la música de John Williams como nunca antes la has escuchado. Con tus personajes favoritos de la saga en escena, ambientación galáctica y una orquesta completa en vivo. Boletos en PRTickets.

En concierto

El Príncipe de la Salsa regresa a Puerto Rico con el concierto “Luis Enrique... Hoy y siempre” en el Coliseo de Puerto Rico. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Beret”: Viernes a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Primera presentación en los escenarios de Puerto Rico del cantante español Beret. Este concierto estaba pautado originalmente para el Teatro de la UPR pero por motivos del paro en el recinto de Ríp Piedras se movió a Caguas. Todos los boletos serán honrados para el nuevo “venue”. Boletos en Ticketera.

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“Caribbean Tenors en Shoenstatt”: Sábado a las 6:00 p.m. en el Santuario Schoenstatt de Juana Díaz. Disfruta de un espectáculo inolvidable, bajo las estrellas, dedicado al amor, la esperanza y la belleza de la música. Boletos en Ticketera.

“Las Noches del Caribe con Iris Chacón”: Sábado (a las 7:00 p.m.) y domingo (a las 3:00 p.m.) en Moneró Café, Teatro & Bar. La Vedette de América revivirá el esplendor, elegancia y energía que marcaron sus presentaciones en los hoteles más importantes del país en la época de los ochenta. Boletos en Ticketera.

“Para ti mama”: Sábado a las 7:00 p.m. El Mariachi Nuevo México presenta un repertorio de rancheras, las más conocidas y solicitadas, en el Club Rotario de Guayama. El concierto contará con la participación especial del Trío Los Condes. Para reservaciones puede llamar al (787) 204-8630.

“Serrat... En voz de mujer”: Sábado a las 8:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. José Negroni y Ana del Rocío presentan un espectáculo íntimo con las canciones más emblemáticas de Joan Manuel Serrat. Boletos en PieTix.

“Luis Enrique... Hoy y siempre”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. El público que asista al concierto podrá sentir por qué su música tiene un color propio. El nicaragüense repasará los éxitos de su carrera desde inicios en la década de 1980, con temas como “Desesperado”, “Mi mundo”, “Así es la Vida”, “San Juan sin ti”, “Amor y alegría” y “Yo no sé máñana”. Boletos en Ticketera.

“Braulio: Serenata de amor”: Domingo a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas. El cantante español regresa a la Isla con una velada cargada de nostalgia y romanticism. La presentación contará con la participación especial de Los Hispanos. Boletos en Ticketera.

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Maroon 5 en concierto: Domingo a las 8:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. Luego de 10 años de ausencia de nuestros escenarios, la banda multiplatino y ganadora de tres premios Grammy regresa con un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria, combinando sus clásicos con su propuesta musical más reciente. Boletos en Ticketera.

“RehabilitArte”: Domingo a las 4:00 p.m. en PuntoFijo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Velada que celebra el poder de la música y la capacidad del ser humano para volver a crear, expresarse y compartir su arte después de enfrentar retos de salud o limitaciones físicas. Boletos en PieTix.

A escena

Nicolás Gutiérrez del Arroyo, Marián Pabón y René Monclova estelarizan "La fiesta de ma". ( Suministrada )

“¡Aquí nadie se divorcia!”: Viernes y sábado 4:00 y 7:30 p.m., y el domingo a las 3:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Dos matrimonios que se conocen desde jóvenes, prometieron “ponerse viejos y gordos juntos”, pero lo inesperado pasa cuando una de las parejas anuncia que se va a divorciar. Boletos en TicketCenter (tcpr.com) y Ticketera.

“Esto sí es un show: Iconic”: Sábado a las 7:30 p.m. y domingo a las 3:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. El comediante Johnny Ray reaparece con personajes legendarios como Petraca, el Juez Moña Blanca, Nancy Popoff, Juan Bazó, Las Hermanas Pestillo y Ya Ustedes Saben Quien por una última ocasión a las tablas. Boletos en Ticketera, TicketCenter (tcpr.com) y la boletería del CBA.

“La fiesta de ma”: Viernes y sábado a las 8:00 p.m., y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamon. Con las actuaciones de Marian Pabón, René Monclova y Nicolás Gutiérrez del Arroyo. Una mujer dulce y empática deja una última petición antes de morir: en lugar de un funeral, quiere una fiesta de despedida. Sin embargo, cumplir su deseo no será tarea fácil. Boletos en Ticketera.

“Lo mejor de Josué Comedy”: Sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Humacao. El comediante reúne los momentos más memorables de su trayectoria con una selección de sus rutinas más exitosas. Boletos en PieTix.

“Es por los nenes”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco. Las creadores de contenido Naura y Juliana Rivera llevarán al escenario sus personajes que han vuelto populares en TikTok. Boletos en Ticketera.