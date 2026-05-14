Comienza a calentar el calor y aunque la gasolina está cara, vale la pena separa un poco del presupuesto para salir de casa. Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De K-chete

Oscarito Serrano se presenta el domingo en el Festival de la Sabana, en Sabana Grande. ( alexis.cedeno )

Feria de Campo y Pueblo de Toa Baja: Todo el fin de semana en el Bosque Punta Salinas National Park de Sabana Seca. Celebra nuestra agricultura y apoya al productor local en un ambiente familiar. Con artesanos, música en vivo, mercado agrícola, desfiles y exhibiciones, y la música del Trío Homenaje y Khristian y Karas Nuevas el viernes. El sábado hay competencia de trovadores y la Orquesta de la Policía de Puerto Rico. Y el domingo, está la orquesta de Harry Hernández, hay desfile de batuteras y bandas municipales, Grupo Matojal y Puerto Rico es Salsa.

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Festival del Pescao de Cabo Rojo: Todo el fin de semana en la Placita del Pescador en Puerto Real. Con tres días de actividades para celebrar 50 años de tradición. Llégale para que disfrutes con música, torneos de pesca, de dominó, exhibiciones, competencias gastronómicas, deportes y más en un ambiente familiar. El domingo hay un 5K con premios en metálico. $2,500 en premios. El viernes hay salsa con Divinardo Tua, seguido por Aura Music, Los Alegres del Cibao y Luisito Canchanchán. El sábado es el homenaje a los pescadores y la va por cuenta de Grupo Fenix, Gelo Sabor 80, Son9, Moisés Cancel y Rika Swing. Y el domingo hay trovadores, Delio y su banda, La Cuestión, Bori Acordeón y Arnaldo el más querido.

Peñuelas Volky Fest: Todo el fin de semana en la pista atlética de Peñuelas. Habrá actividades de todo tipo para los fiebrús de estos carros. El viernes es para que las personas que acamparán se ubiquen en los espacios designados y el sábado desde las 9:00 a.m. comienza la acción con un chinchorreo en Delicias del Campo y la visita a la Hacienda Los Españoles, donde los que quieran se pueden dar un chapuzón en el río. A las 5:00 de la tarde hay bicijangueo y a las 8:00 p.m. competencia de karaoke. El domingo tempranito empieza la exhibición de carros y desde mediodía hay música con la Banda Sin Filtro y Daynna.

Festival de la Sabana: Todo el fin de semana en el área recreativa Orlando López en Sabana Grande. Puro ambiente familiar y en comunidad. La música comienza a las 6:00 p.m. de hoy jueves con Sabor a Rock, seguido por Rumba Caliente, Sie7e y Algarete. Viernes están Los Barberos de la Rumba, Orquesta Entre Amigos y Alex D’Castro; el sábado el Grupo Dulce Mango, Trío Remembranza, Orquesta Tributo a Tito Rojas y Kinito Méndez; y el domingo (desde las 3:00 p.m.) se presentan Andy Montanez, Rika Swing y Oscarito. El domingo también se celebra el 10K de la Virgen del Pozo.

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Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Fiesta en Paseo de los Artistas: Sábado desde las 5:00 p.m. en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro (calle Padial), Caguas. Evento artístico y gastronómico al aire libre con presentaciones de músicos en vivo, declamación de poesía, teatro, talleres, presentaciones de baile y danza, y más.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Bombazo Vaquero: Sábado desde las 6:00 p.m. en la Plaza Ignacio Zorrilla en el casco urbano de Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl al final). Con música a cargo del Taller Palenque.

Festival de la Caña de Azúcar: Domingo desde las 5:00 a.m. en la Finca de Don Carlos Ruiz, ubicada en la Carr. PR-130 km.1 en Hatillo. Con corte de caña, música en vivo, exhibiciones, charlas, artesanías, feria agrícola y más. Habrá estacionamiento en el Coliseo Francisco Pancho Deida y transportación gratuita. El programa artístico incluye a Edwin Colón Zayas y su Taller Campesino, Los Edubares, N3 Amigos “Legends”, El Mañanero con Jossie Tizol, Grupo Los Primos y Orquesta Vibración.

En familia

Basada en la historia de "K-Pop Demon Hunters", el domingo llega a Coamo el show “Las Guerreras: Tributo K-Pop”. ( Suministrada )

“SR Family: Ni santos ni perfectos”: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta. Liliana, Alex y Valentina llevarán humor y conciencia en esta presentación. Boletos en Ticketera.

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“UAGM Food Fest 2026: Around the World Edition”: Sábado a las 6:00 p.m. en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina. Experiencia gastronómica con exhibidores que ofrecerán una noche inolvidable de sabor, entretenimiento y excelencia culinaria. Evento pro fondo de becas. Boletos en Ticketera.

“Las Guerreras: Tributo K-Pop”: Domingo a las 2:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Coamo. Show musical y de baile que rinde homenaje a los grandes éxitos del género basado en la historia de “K-Pop Demon Hunters” y las cazadoras de demonios Rumi, Mira y Zoey (del grupo ficticio Huntr/x). La producción combina coreografías, voces en directo y una estética inspirada en el fenómeno global del pop coreano. Boletos en Ticketera.

En concierto

Los Tigres del Norte se presentan este fin de semana por primera vez en concierto, en el Coca Cola Music Hall. ( Suministrada )

“Yo canto World Tour”: Jueves a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. Laura Pausini trae su gira mundial a la Isla luego de casi 10 años sin cantar aquí. Boletos en Ticketera.

“Aterciopelados: La pipa de la paz”: Viernes a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El dúo colombiano de rock alternativo regresa a Puerto Rico para celebrar su disco más emblemático. Boletos en TicketCenter (tcpr) y Ticketera.

“Los Tigres del Mundo”: Viernes a las 8:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall de San Juan. Los Tigres del Norte traen sus ritmos norteños por primera vez en concierto. Boletos en Ticketera.

“Serenata a las reinas”: Viernes a las 8:00 p.m. en PuntoFijo del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los exparticipantes de “Objetivo Fama”, Noelyz, Andrea y Cristian, se unen en un concierto lleno de sentimiento. Boletos es PieTix. Boletos en PieTix.

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Jonathan Barber & Vision Ahead: Sábado a las 7:30 p.m. en el Teatro de la Universidad Interamericana, Recinto Metro en San Juan. Pro Arte Musical presenta al baterista, compositor y educador Jonathan Barber junto a su aclamada agrupación Vision Ahead en su esperado debut en Puerto Rico, con la presentación estelar del baterista puertorriqueño y ganador del Premio Grammy, Henry Cole. Boletos en Ticketera.

“The Originals”: Sábado a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El momento que muchos esperaban finalmente llegó: el reencuentro de Grupo Manía con Oscarito y Elvis Crespo en el concierto. Boletos en Ticketera.

“Imagen”: Sábado a las 7:30 p.m. en la Iglesia de la Comunidad Aliento en Bayamon. El cantautor de música cristiana Genock Gabriel se presentará en una noche de adoración. Lo acompañará Enoc Parra. Boletos en PieTix.

“Como nunca”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Con más de 50 años de carrera, Elias Ochoa se presenta nuevamente en la Isla la leyenda del son cubano. Boletos en TicketCenter (tcpr) y Ticketera.

“50 aniversario”: Domingo a las 6:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall. Isabel Pantoja regresa a Puerto Rico con su la gira con la que conmemora sus cinco décadas de trayectoria musical. Para esta presentación estará acompañada por la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano. Boletos en Ticketera.

“Bee Gees Sinfónicos”: Domingo a las 5:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La Royal Symphony Orchestra se vuelve a unir magistralmente en una velada donde podrás disfrutar éxitos como “Stayin Alive”, “How Deep is Your Love”, “Night Fever”, “More tan a woman” y muchos más. Boletos en TicketCenter (tcpr) y Ticketera.

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A escena

"Juan Bazó" es uno de los tantos personajes que Johnny Ray presenta en "Esto sí es un show: Iconic". ( Flix De Jesus. )

¿Quién mató a René Monclova?: Viernes y sábado a las 8:30 p.m., y domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Tapia de Viejo San Juan. En medio de un show, alguien del público mata al actor René Monclova y el ilusionista Raynold Alexander recurre a todo su ingenio para resolver el misterio. Boletos en PRTickets.

“Peter Pan”: Viernes y sábado a las 7:00 p.m. en el Teatro de la Universidad Católica de Mayagüez. Puesta escénica a cargo de la Compañía Ballet Escenario Inc. junto al productor Mauro Inc., con una coreografía diseñada por Elmer Pérez. Boletos en TicketCenter (tcpr).

“¿Cortadito o capuchino?”: Viernes a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Cafe (Ave. Fernández Juncos #1651, Santurce). Comedia sobre dos enamorados que desafían clases sociales y presiones familiares para apostar a quererse. Boletos en PRTickets.

“Esto sí es un show: Iconic”: Sábado a las 7:30 p.m. y domingo a las 3:00 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez. El comediante Johnny Ray continua su gira con sus personajes legendarios como Petraca, el Juez Moña Blanca, Nancy Popoff, Juan Bazó, Las Hermanas Pestillo y Ya Ustedes Saben Quien por una última ocasión a las tablas. Boletos en Ticketera.

“Así o más vulgar”: Sábado a las 2:00 y 8:30 p.m., y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Stand-up de Ámbar Bonilla en el que entre canciones y verdades vulgares nos lleva por los momentos más graciosos de su vida y de la tuya. Boletos en Ticketera.

“Bendita abuelitud”: Sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar, Caguas. La comunicadora Uka Green reflexiona con perspicacia y humor las experiencias que muchas mujeres comparten al tornarse en abuelas. Boletos en TicketCenter (tcpr).

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“¡Qué madre!”: Sábado a las 8:00 p.m. en La Foresta Bar y Tapas de Aguada y domingo a las 6:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. Jade y Chris Schwartz presentan de manera jocose y sin filtro las realidades de la maternidad. Boletos en PieTix.

“Standoperos La Tómbola @ Corozal”: Sábado a las 6:00 y 9:00 p.m. en el Cine Teatro Manuel Nieves Quintero de Corozal. La Tómbola de Standoperos es un show de stand-up donde los comediantes improvisan con los temas que tú mismo escribes en los papelitos de La Tómbola. Boletos en PieTix.

“Más turbado... que tú”: Sábado a las 8:30 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. Los miembros de El Gazebo Studios presentan situaciones íntimas y anécdotas sin censura sobre la vida sexual, fetiches, el noviazgo, el amor moderno, la fidelidad y más. Boletos en PieTix.

“La mudanza”: Sábado a las 8:00 p.m. en PuntoFijo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Pepe y su compañía tienen la responsabilidad de mudar a cuatro familias sin problemas ni líos, pero cada hogar tiene su situación particular y nada es lo que parece. Boletos en PieTix.