Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Fiestas patronales de Carolina: Todo el fin de semana en la plaza de recreo Rey Fernando III. Con entretenimiento familiar y una agenda artística de primera. El viernes, desde las 8:00 p.m., en tarima estarán Plena Libre, la Primerísima de Tommy Olivencia, hijo acompañado de cantantes originales de la orquesta que fundó su padre, como Paquito “Junior” Acosta, Sammy González y Simoncito Pérez. La noche cierra con Grupo Manía. El sábado, tocan Mickey Cora, Conjunto Chaney y Manny Manuel y su orquesta. Y el domingo, desde las 3:00 p.m. en la Tarde Infantil habrá payasos, personajes y magos. La música arranca a las 5:00 p.m. con Roberto Ortiz y La Pasión Band, Luisito El Canchanchán, Gisselle y José Alberto “El Canario”. Habrá espacio de estacionamientos en el Centro Urbano del Pueblo, así como en el área del coliseo Guillermo Angulo. Se proveerá transportación del sistema SITRAC.

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Festival Agrícola del Toa: Sábado y domingo en la plaza pública de Toa Alta. Este año, la celebración se enmarca en la conmemoración de los 275 años de fundación del pueblo. Habrá música, kioscos, exhibiciones agrícolas, reinas infantiles, artesanías, comidas típicas y muchas sorpresas para toda la familia. Y como si fuera poco, el ya famoso sancocho gigante. El sábado, a las 4:30 p.m. hay misa en la parroquia San Fernando Rey, seguida por la música de Limi-T 21, Mariano Cotto y La Mulenze. El domingo desde las 2:00 p.m. es el carnaval de la feria agrícola, el desfile de reinas, carrozas y comparsas, y en la música estarán Milly Quezada, Orquesta del Rey, Trío Los Andinos y Mapeye.

Plena en Río Piedras: Viernes en El Boricua (calle Saldana #5, Río Piedras) con Los Pleneros de Severo. A las 9:00 p.m.

Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Plenazo en Manatí: Sábado a las 4:00 p.m. en la plaza del mercado. Con Mónica Delgado, Rafael Díaz Buba y Paul Correa.

Plena en Dorado: Sábado a la 1:00 p.m. en el Chicha-Ron (calle Industria #14). Plena callejera y artesanos.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Vive el paseo de las Artes de Caguas: Sábado desde las 7:00 p.m. en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro (calle Padial). Evento artístico y gastronómico al aire libre con la músiica de Awilda (tributo a Ednita Nazario), Banda Sal Pa’ Fuera, clases de salsa y mercado artesanal.

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En familia

Symphony Imagination Circus: Todo el fin de semana en los predios de Plaza Las Américas en San Juan. Este espectáculo, que destaca por ser libre de animales y contar con carpas climatizadas, presenta funciones el viernes a las 5:00 y 8:00 p.m., y sábado y domingo a las 11:00 a.m., 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. Llégale y disfruta de actos internacionales de alto nivel que incluyen acrobacias aéreas, ilusionismo y más. Boletos a través de la plataforma BuyATix.

“Disney On Ice: Jump In!”: Todo el fin de semana en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Mickey Mouse y la ganga traen nuevamente la magia de Disney con este espectáculo familiar que combina música, aventuras y personajes inolvidables con actos alusivos a películas favoritas como “Frozen”, “Inside Out”, “Zootopia”, “Moana” y muchas más. Con impresionantes rutinas de patinaje sobre hielo, acrobacias aéreas, efectos visuales y las canciones más populares de Disney. Funciones el viernes a las 7:30 p.m. y sábado y domingo a las 11:30 a.m., 3:30 y 7:30 p.m. Boletos en PRTickets.

Cine Solar: Sábado a las 11:00 a.m. en Casa Pueblo en Adjuntas. En esta edición de Cine Solar se proyectará la película puertorriqueña “Esta isla”. Al terminar la proyección habrá un conversatorio con sus directores, productores y escritores, Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero.

En concierto

“Mundo Rueditas Live”: Viernes a las 8:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. Jay Wheeler presenta su nuevo disco. El evento incluirá un segmento de comedia “stand-up” que se transmitirá en vivo a través de la plataforma Kick. Además, los fans podrán disfrutar de una edición en vivo de su podcast RandomChat y un segmento especial de la popular serie Cooking with Wheelers junto a su esposa Zhamira Zambrano. Boletos en Ticketera.

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“Celebrando con mi gente”: Sábado a las 7:00 p.m. en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz de Loíza. Celebración de los 35 años de la agrupación Afro Rican Jazz, de William Cepeda. Además se presentará la Tribu Taína de la Universidad del Sagrado Corazón, en una noche espectacular bajo las estrellas.

“ORBIT”: Sábado a las 9:00 p.m. en el Claro Space Dome del Parque de las Ciencias en Bayamón. El aclamado dúo berlinés de música techno, Pan-Pot, encabezará este innovador evento audiovisual que promete una experiencia electrónica inmersiva única bajo las proyecciones del domo planetario, contando además con la participación de destacados artistas como Justin Hawkes y Degs. Los boletos están en Ticketera.

“One More Time”: Sábado a las 8:30 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los virtuosos pianistas puertorriqueños Francisco Paz, Stevan Micheo y Adlan Cruz prometen una velada dinámica y de alta energía que fusiona su destreza clásica con arreglos contemporáneos de grandes leyendas de la música popular como Queen, Michael Jackson y Guns N’ Roses. Boletos en Ticketera y Ticket Center.

“Odilio González: La despedida”: Domingo a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas. “El Jibarito de Lares”, el queridísimo Odilio González, se retira de los escenarios y este fin de semana es su último concierto. Boletos en Ticketera.

“Grandes”: Domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. José Vega, Julio Enrique Court y Miguel Ramos se unen en el escenario para presentar un homenaje a los grandes de nuestra música. A través de una velada que entrelaza la música y el humor, el trío transportará al público a la nostalgia y elegancia de las décadas de los 40 y 50, rindiendo un emotivo homenaje al legado de Bobby Capó, Rafael Hernández y Pedro Flores. Boletos en Ticket Center.

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A escena

“¿Cortadito o capuchino?”: Viernes a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Cafe (Ave. Fernández Juncos #1651, Santurce). Comedia sobre dos enamorados que desafían clases sociales y presiones familiares para apostar a quererse. Boletos en PRTickets.

“El guaynabito de Corozal”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco. Gianluca Perotti, El Borimbiano, presenta su nuevo espectáculo de comedia en el que se burla de los sinsabores de su adaptación a la vida en Puerto Rico. Boletos en Ticketera.

“Mejor sola que mal acompañada”: Sábado a las 6:30 p.m. en Studio 58 Comedy Club de Ponce. La obra utiliza el formato de un “Primer Congreso para la Mujer de Hoy” para abordar con mucho humor temas como el amor, el desamor, el divorcio y la soltería. Escrita por Lily García y protagonizada junto a Marian Pabón. Boletos en PieTix.

“Bendita abuelitud”: Domingo a las 4:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. La comunicadora Uka Green reflexiona con perspicacia y humor sobre las experiencias que muchas mujeres comparten al llegar a ese momento cuando sus hijos tienen sus propios hijo y ellas se convierten en abuelas. Boletos en TicketCenter (tcpr).