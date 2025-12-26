Festival de las Máscaras de Hatillo

Domingo desde las 7:00 a.m. por las calles y barrios del pueblo (especialmente en Lechuga, Molinari, Santa Rosa, Corcobado y Carrizal). Con desfiles de carrozas y corredores disfrazados en celebración de los Santos Inocentes.

Festival de máscaras y parranda de los inocentes

Todo el fin de semana en las facilidades del Coliseo Juan Sánchez de Moca. Con desfile de parrandas, carrozas iluminadas, palo encebao y más. Viernes desde las 7:00 p.m. las parrandas son de Los Conquistadores, Los Tradicionales y Los Ruiseñores. El sábado son de Amigos Unidos, La Nueva Generacion y La Selecta. El domingo están La Siempre Viva, Los Alegres Parranderos, Los Nenes de Johnny y Los Nietos de Papá.

Nacimiento viviente

Todo el fin de semana en el Parque Gigante de La Fantasía de Carolina. Con machinas, kioscos, personajes infantiles, oortunidades de fotos, teatro, estampas navideñas, artesanías y más. El Nacimiento Viviente es todos los días a las 7:30 p.m. Viernes a las 9:30 p.m. toca La Mulenze, el sábado a la misma hora lo hace Moncho Rivera y el domingo Luis Daniel Colón pone la música típica.

Navidad en el Parque de los Próceres

Toda la temporada navideña hasta el 6 de enero en la calle Martínez Nadal de Mayagüez. Con machinas gratis desde el mediodía. Además: inflables, música en vivo, kioscos, artesanos, minigranja y paseos en pony desde las 6:00 p.m.

Navidad es Mayagüez

Viernes y sábado en la plaza Cristóbal Colón. Kioscos, artesanías, machinas y música toda la temporada festiva. El viernes se presenta José Nogueras y el sábado suben a tarima Harold Pratts y Jíbara Banda, y Gisselle.

Atardecer Navideño

Sábado a as 5:00 p.m. en la Fundción Nacional para la Cultura Nacional (esquina de las calles Fortaleza y Del Cristo, Viejo San Juan). Llégale con toda tu disposición para disfrutar una Nueva tradició navideña con las caniones de Danny Rivera desde el balcón de la Fundación.

Fiestón Navideño Ponceño

Sábado a las 6:00 p.m. en la Plaza Las Delicias. Con kioscos, artesanos, machinas gratis y ambiente navideño. Este sábado con Jorge Hernández y Plenéalo.

Viernes de salsa en Isabela

El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Vive el Paseo de las Artes

Viernes desde las 7:00 p.m. en la calle Padial de Caguas. Con artesanías, kioscos, “despedida de año” y música con la orquesta Abran Paso con Rafy Santana y el grupo Tu Música PR.

La Vega Encendida

Domingo desde las 6:30 p.m. en esta comnidad del barrio Piedras Blancas (Carr. 4416 km. 1.0 Interior) en Aguada. Visita esta comunidad y disfruta de sus decoraciones navideñas. Hay kioscos de comida, fuegos artificiales, artesanías y el domingo cuentan con Julio César Sanabria.

Residencia en el casco

Sábado a las 8:30 p.m. en El Boricua (calle Saldana) en el casco de Río Piedras. A bailar con los ritmos autóctonos de La Bomba Va.

Bomba en Aguadilla

Sábado desde las 5:00 p.m. en Cocoloba Bar (Carr. PR-458, km. 1.0, barrio Borinquen). Será la última del año, así que llégale con toda tu entusiasmo. La música y el baile va por cuenta de Bomba Clandestina.

Sacúdete a ritmo del tambor

Sábado a las 6:00 p.m. en Bohiques Restaurant (calle Hatillo, Hato Rey). Bomba Salitre pone la música.

Pa Los Trailers

Sábado a las 7:00 p.m. en Los Trailers de Bayamón (al lado de la estación del Tren Urbano del Cantón Mall). Ambiente familiar, alegria navideña y música con D’compadres y Aníbal de Gracia y Batukealo.

Navidad en Sabana Grande

Sábado a los 5:00 p.m. en la plaza pública de Sabana Grande. Con sorteos, asopao mientras dure y muchas sorpresas más. La música será de Willie Berríos, Kinito Méndez, Los Cantores de Bayamón y Los Triunfadores.