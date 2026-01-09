La Sanse en Caguas

Todo el fin de semana en FOK Brewing (Carr. PR189 km 2.8). Tendrán un ambiente familiar con food trucks, artesanos y música en vivo, con Carlos García, Algarete, David Moreno & Co., BLB, Orquesta El Macabeo, Plenéalo, Ocho A Cero, Troventud, Flor De Viento, Cimarrones Realengos y Mala Suerte. Lleva tu sillita.

SanSe en las dos Plaza

Todo el fin de semana en Plaza Las Américas en Hato Rey y Plaza del Caribe en Ponce se celebra “De Plaza pa’ la Calle”. El evento incluye exhibiciones de más de 40 artesanos en Plaza Del Caribe y más de 125 en Plaza Las Américas. Además habrá música de bomba y plena en vivo, talleres artesanales y demostraciones culinarias.

Festival Pagán para las Tunas

Sábado a mediodía en el Castillo San Cristóbal, Viejo San Juan. Cuarta edición de este encuentro de tunas con la participación de la Tuna Vaquera de la UPR en Bayamón (anfitriona), Tuna de la UPR (recinto de Río Piedras), Tuna del Magisterio, Tuna Cardenales, Tuna Chavalas de Puerto Rico, Tuna Antillana, Tuna Las Romanceras, Tuna Los Payadores. Puedes llegar con tu sillita o una manta, pero no se aceptará la entrada con neveritas.

Maratón cervecero

Sábado desde las 2:30 p.m. saliendo de la Cantina Tunilos en el pueblo de Naguabo. Celebra sus 35 años con un amplio programa musical. Este año no se permitirán vehículos de motor de ningún tipo siguiendo a los caminantes ni neveritas con bocinas. Con presentaciones de Bulé Mara Ycua, Escuadrón de la Plena, Pleneros de la Tribu, Algareplena, Los Marakos/Banda Blanca, El Trabuco y Yubá Iré.

Sábados pa la plaza

Sábado desde las 6:00p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Mercado Agroartesanal

Domingo desde las 11:00 a.m. en la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano en Barrio Obrero, Santurce. Con artesanías, comidas, productos agrícolas, productos naturales, manualidades, comida, talleres y entretenimiento.

Talleres en el Jardín

Sábado desde la 1:00 p.m. en el área del merendero del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Dirigidos a niños de 6 años en adelante, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Se solicita un donativo de $1 y se incluyen los materiales. El cupo es por orden de llegada y habrá disponibilidad de intérpretes de lenguaje de señas. Esta semana el taller se enfoca en la creación de los adornos para la fiesta de San Sebastián: coloridos vejigantes, máscaras y decoraciones festivas.

Domingo de bomba y plena

Desde las 4:00 p.m. en la plaza José F. Náter de Vega Baja. Empieza el año con nuestros ritmos autóctonos. Con Bomba clandestina.

Mercado del Río

Domingo desde las 10:00 a.m. en la comunidad Río Bayamon. Música, juegos, sorteos, productos agrícolas y venta de marcas locales en un ambiente familiar.