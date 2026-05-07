Hay homenajes a mamá y te decimos dónde, pero además otras actividades para que la pases bien en familia, con tu corillo o por tu cuenta. Conoce las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De K-chete

Varias plazas públicas se llenan de música en homenaje a las madres de Puerto Rico. ( Xavier Garcia )

Segundo Festival de Tríos: Viernes a las 7:00 p.m. en la plaza pública de Trujillo Alto. Será una noche con un ambiente familiar y la participación de los reconocidos tríos Los Muchachos y Los Andino, así como del destacado Trío Los Conde, quienes tendrán a su cargo el cierre de la noche.

Tributo Musical a las Madres Pepinianas: Viernes a las 7:00 p.m. en el Anfiteatro Municipal (Ave. Emérito Estrada Rivera). Con participación de los tríos Ecos del Tiempo y Remembranza, que deleitarán al público con un repertorio especial cargado de romanticismo y recuerdos.

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Homenaje a las madres cialeñas: Sábado a las 7:00 p.m. en la plaza púbica de Ciales. Velada familiar y en comunidad como gesto de agradecimiento a las madres. El espectáculo musical va por cuenta del Grupo Doble Filo.

Homenaje a las madres: Sábado a las 7:30 p.m. en la plaza de recreo de Quebradillas. Con presentaciones musicales de Carlos Villanueva, el Trío Cielo y el Grupo La Tuliband. Habrá sorteos y regalos para las madres.

En familia

El Symphony Imagination Circus tiene funciones todo el fin de semana. ( Suministrada )

Symphony Imagination Circus: Todo el fin de semana en los predios de Plaza Las Américas en San Juan. Vive una experiencia mágica e inmersiva inspirada en la era de P.T. Barnum. Este espectáculo, que destaca por ser libre de animals, contar con carpas climatizadas y presenter actos internacionales de alto nivel que incluyen acrobacias aéreas, ilusionismo y más. Viernes a las 5:00 y 8:00 p.m., y sábado y domingo a las 11:00 a.m., 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. (también hay funciones de lunes a jueves). Boletos en BuyATix.

“SR Family: Ni santos ni perfectos”: Sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Humacao. Liliana, Alex y Valentina llevarán humor y conciencia en esta presentación. Boletos en Ticketera.

“Defying Gravity”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Una noche dedicada a los grandes éxitos del teatro musical, con música de producciones como “Hamilton”, “Les Misérables”, “Annie” y “The Lion King”. Boletos en TicketCenter (tcpr).

En concierto

Raphael regresa al Coca Cola Music Hall para cantarle a nuestras madres en su día. ( Suministrada )

Eladio Carrión “Corsa”: Viernes y sábado a las 8:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Eladio Carrión presentará una experiencia alusiva a su más reciente disco del mismo nombre del concierto, así como los temas que el público ha hecho suyos. Boletos en Ticketera.

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Serrat en voz de mujer: Viernes a las 7:00 p.m. en la Fundación Nacional para la Cultura Popular (#56 de la calle Fortaleza del Viejo San Juan y sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Balboa de Mayagüez. Espectáculo íntimo de música y conversación con recordados éxitos de Joan Manuel Serrat en voz de Ana del Rocío y la dirección musical de José Negroni. Boletos en TicketCenter (tcpr).

Tu vives en mi pensamiento: Viernes a las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar de Caguas. El tenor Fabián Robles regresa a esta sala con una antología de clásicos del cancionero puertorriqueño. Boletos en Ticketera.

Tres décadas, una actitud: Sábado a las 8:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T Mobile de San Juan. Los Rabanes celebrant 30 años de trayectoria con un recorrido por sus conocidos temas. Habrá invitados como Guillermo Novellis, Javier Hiram y Los Chinchillos del Caribe. Boletos en Ticketera.

Odilio González: La despedida: Sábado a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián. “El Jibarito de Lares”, el queridísimo Odilio González, se retira de los escenarios y este fin de semana es su penúltimo concierto. Boletos en Ticketera.

Joseph Fonseca en concierto bailable: Sábado a las 7:00 p.m. en la Esfera de Claro Space en el Parque de las Ciencias de Bayamon. Josph Fonseca presenta este espectáculo dedicado a las madres.

Bohemia con Jaimaris Arella: Sábado a las 8:00 p.m. en Abracadabra Café (#1651 Ave. Fernández Juncos, Santurce). Una velada acústica con boleros, baladas, clásicos románticos y más. Boletos en Ticketera.

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Concierto Honra: Sábado a las 7:30 p.m. en el Coliseo Tomás Dones Hernández de Fajardo. Noche de adoración con Isabelle Valdez y Any Puello, dos voces influyentes de la música cristiana contemporánea. Boletos en Ticketera.

Voz y piano, hermanos: Sábado a las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar de Caguas. Los hermanos Zoraida y Tato Santiago presentan un recital de voz y piano. Boletos en Ticketera.

Raphaelísimo Tour 2026: Domingo a las 5:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T Mobile de San Juan. El eterno Niño de Linares regresa a Puerto Rico para cantarle a las madres en su día. Los boletos están disponibles en Ticketera.

Yaire en aniversario: Domingo a las 5:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. La cantautora lleva su gira de celebración a la Ciudad Bruja en el Día de las Madres. Boletos en PRTickets.

Nydia Caro: Ese amor entre tú y yo: Domingo a las 4:00 p.m. en Moneró Cafe, Teatro & Bar de Caguas. La Muñeca de los Ojos Brujos lleva su sentimiento a esta presentación íntima dedicada a las madres en su día. Boletos en Ticketera.

A escena

Nicolás Gutiérrez del Arroyo, Marián Pabón y René Monclova regresan a las tablas este fin de semana con "La fiesta de ma". ( Suministrada )

“Dreuxilla... No todo es tan Divine”: Viernes a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Dreuxilla Divine trae un nuevoo espectáculo en el que revela los secretos más guardados de la television. Boletos en TicketCenter (tcpr).

Chris Tucker. Viernes a las 8:30 p.m. en Coca-Cola Music Hall. El actor y comediante Chris Tucker presenta su “stand up comedy” en San Juan. Este evento se presenta bajo el protocolo de “phone free” en el que el público no podrá llevar celulares y tecnologías afines a la sala. Boletos en Ticketera.

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Julio El Caco: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. El comediante lleva sus chistes y anécdotas en su show del caserío a la comedia. Boletos en PieTix.

“West Side Story”: Sábado a las 4:00 y 8:00 p.m. en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. El icónico musical de Broadway que sigue la rencilla entre las pandillas rivales rivales de los Jets y los Sharks llega al Tapia en una producción de Taller Artístico Caguas Inc. y su Programa de Teatro Musical Teens con 50 jóvenes en escena. Boletos en PRTickets.

“Le di por detrás y me fui viral”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Miguel Morales presenta su nuevo “stand up” basado en experiencias alusivas a experiencias personales con las redes sociales. Boletos en TicketCenter (tcpr).

“Es por los nenes”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Francisco Arriví de Santurce. Las creadores de contenido Naura y Juliana Rivera llevarán al escenario sus personajes que han vuelto populares en TikTok. Boletos en Ticketera.

“La fiesta de ma”: Sábado a las 2:00 y 8:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Con las actuaciones de Marian Pabón, René Monclova y Nicolás Gutiérrez del Arroyo. Una mujer dulce y empática deja una última petición antes de morir: en lugar de un funeral, quiere una fiesta de despedida. Sin embargo, cumplir su deseo no será tarea fácil. Boletos en Ticketera.