Hay homenajes a mamá y te decimos dónde, pero además otras actividades para que la pases bien en familia, con tu corillo o por tu cuenta. Conoce las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De K-chete

Varias plazas públicas se llenan de música en homenaje a las madres de Puerto Rico.
Varias plazas públicas se llenan de música en homenaje a las madres de Puerto Rico. (Xavier Garcia)

Segundo Festival de Tríos: Viernes a las 7:00 p.m. en la plaza pública de Trujillo Alto. Será una noche con un ambiente familiar y la participación de los reconocidos tríos Los Muchachos y Los Andino, así como del destacado Trío Los Conde, quienes tendrán a su cargo el cierre de la noche.

Tributo Musical a las Madres Pepinianas: Viernes a las 7:00 p.m. en el Anfiteatro Municipal (Ave. Emérito Estrada Rivera). Con participación de los tríos Ecos del Tiempo y Remembranza, que deleitarán al público con un repertorio especial cargado de romanticismo y recuerdos.

Homenaje a las madres cialeñas: Sábado a las 7:00 p.m. en la plaza púbica de Ciales. Velada familiar y en comunidad como gesto de agradecimiento a las madres. El espectáculo musical va por cuenta del Grupo Doble Filo.

Homenaje a las madres: Sábado a las 7:30 p.m. en la plaza de recreo de Quebradillas. Con presentaciones musicales de Carlos Villanueva, el Trío Cielo y el Grupo La Tuliband. Habrá sorteos y regalos para las madres.

En familia

El Symphony Imagination Circus tiene funciones todo el fin de semana.
El Symphony Imagination Circus tiene funciones todo el fin de semana. (Suministrada)

Symphony Imagination Circus: Todo el fin de semana en los predios de Plaza Las Américas en San Juan. Vive una experiencia mágica e inmersiva inspirada en la era de P.T. Barnum. Este espectáculo, que destaca por ser libre de animals, contar con carpas climatizadas y presenter actos internacionales de alto nivel que incluyen acrobacias aéreas, ilusionismo y más. Viernes a las 5:00 y 8:00 p.m., y sábado y domingo a las 11:00 a.m., 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. (también hay funciones de lunes a jueves). Boletos en BuyATix.

“SR Family: Ni santos ni perfectos”: Sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Humacao. Liliana, Alex y Valentina llevarán humor y conciencia en esta presentación. Boletos en Ticketera.

“Defying Gravity”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Una noche dedicada a los grandes éxitos del teatro musical, con música de producciones como “Hamilton”, “Les Misérables”, “Annie” y “The Lion King”. Boletos en TicketCenter (tcpr).

En concierto

Raphael regresa al Coca Cola Music Hall para cantarle a nuestras madres en su día.
Raphael regresa al Coca Cola Music Hall para cantarle a nuestras madres en su día. (Suministrada)

Eladio Carrión “Corsa”: Viernes y sábado a las 8:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Eladio Carrión presentará una experiencia alusiva a su más reciente disco del mismo nombre del concierto, así como los temas que el público ha hecho suyos. Boletos en Ticketera.

Serrat en voz de mujer: Viernes a las 7:00 p.m. en la Fundación Nacional para la Cultura Popular (#56 de la calle Fortaleza del Viejo San Juan y sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Balboa de Mayagüez. Espectáculo íntimo de música y conversación con recordados éxitos de Joan Manuel Serrat en voz de Ana del Rocío y la dirección musical de José Negroni. Boletos en TicketCenter (tcpr).

Tu vives en mi pensamiento: Viernes a las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar de Caguas. El tenor Fabián Robles regresa a esta sala con una antología de clásicos del cancionero puertorriqueño. Boletos en Ticketera.

Tres décadas, una actitud: Sábado a las 8:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T Mobile de San Juan. Los Rabanes celebrant 30 años de trayectoria con un recorrido por sus conocidos temas. Habrá invitados como Guillermo Novellis, Javier Hiram y Los Chinchillos del Caribe. Boletos en Ticketera.

Odilio González: La despedida: Sábado a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián. “El Jibarito de Lares”, el queridísimo Odilio González, se retira de los escenarios y este fin de semana es su penúltimo concierto. Boletos en Ticketera.

Joseph Fonseca en concierto bailable: Sábado a las 7:00 p.m. en la Esfera de Claro Space en el Parque de las Ciencias de Bayamon. Josph Fonseca presenta este espectáculo dedicado a las madres.

Bohemia con Jaimaris Arella: Sábado a las 8:00 p.m. en Abracadabra Café (#1651 Ave. Fernández Juncos, Santurce). Una velada acústica con boleros, baladas, clásicos románticos y más. Boletos en Ticketera.

Concierto Honra: Sábado a las 7:30 p.m. en el Coliseo Tomás Dones Hernández de Fajardo. Noche de adoración con Isabelle Valdez y Any Puello, dos voces influyentes de la música cristiana contemporánea. Boletos en Ticketera.

Voz y piano, hermanos: Sábado a las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar de Caguas. Los hermanos Zoraida y Tato Santiago presentan un recital de voz y piano. Boletos en Ticketera.

Raphaelísimo Tour 2026: Domingo a las 5:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T Mobile de San Juan. El eterno Niño de Linares regresa a Puerto Rico para cantarle a las madres en su día. Los boletos están disponibles en Ticketera.

Yaire en aniversario: Domingo a las 5:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. La cantautora lleva su gira de celebración a la Ciudad Bruja en el Día de las Madres. Boletos en PRTickets.

Nydia Caro: Ese amor entre tú y yo: Domingo a las 4:00 p.m. en Moneró Cafe, Teatro & Bar de Caguas. La Muñeca de los Ojos Brujos lleva su sentimiento a esta presentación íntima dedicada a las madres en su día. Boletos en Ticketera.

A escena

Nicolás Gutiérrez del Arroyo, Marián Pabón y René Monclova regresan a las tablas este fin de semana con "La fiesta de ma".
Nicolás Gutiérrez del Arroyo, Marián Pabón y René Monclova regresan a las tablas este fin de semana con "La fiesta de ma". (Suministrada)

“Dreuxilla... No todo es tan Divine”: Viernes a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Dreuxilla Divine trae un nuevoo espectáculo en el que revela los secretos más guardados de la television. Boletos en TicketCenter (tcpr).

Chris Tucker. Viernes a las 8:30 p.m. en Coca-Cola Music Hall. El actor y comediante Chris Tucker presenta su “stand up comedy” en San Juan. Este evento se presenta bajo el protocolo de “phone free” en el que el público no podrá llevar celulares y tecnologías afines a la sala. Boletos en Ticketera.

Julio El Caco: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. El comediante lleva sus chistes y anécdotas en su show del caserío a la comedia. Boletos en PieTix.

“West Side Story”: Sábado a las 4:00 y 8:00 p.m. en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. El icónico musical de Broadway que sigue la rencilla entre las pandillas rivales rivales de los Jets y los Sharks llega al Tapia en una producción de Taller Artístico Caguas Inc. y su Programa de Teatro Musical Teens con 50 jóvenes en escena. Boletos en PRTickets.

“Le di por detrás y me fui viral”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Miguel Morales presenta su nuevo “stand up” basado en experiencias alusivas a experiencias personales con las redes sociales. Boletos en TicketCenter (tcpr).

“Es por los nenes”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Francisco Arriví de Santurce. Las creadores de contenido Naura y Juliana Rivera llevarán al escenario sus personajes que han vuelto populares en TikTok. Boletos en Ticketera.

“La fiesta de ma”: Sábado a las 2:00 y 8:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Con las actuaciones de Marian Pabón, René Monclova y Nicolás Gutiérrez del Arroyo. Una mujer dulce y empática deja una última petición antes de morir: en lugar de un funeral, quiere una fiesta de despedida. Sin embargo, cumplir su deseo no será tarea fácil. Boletos en Ticketera.