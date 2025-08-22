Festival de la Salsa Frankie Ruiz

La 7ma edición regresa este fin de semana a la concha acústica del Palacio de los Deportes en Mayagüez con un cartel de primeras figuras de la música tropical para rendir homenaje al Tártaro de la Salsa y a su hermano Viti Ruiz. El sábado, desde las 6:00 p.m., toman la tarima “Mr. Afinque”, Willie Rosario; Charlie Aponte y Moncho Rivera. El domingo, la agenda da inicio a las 11:00 a.m. con la música de DJ Carmencita, seguida por Secreto a Voces, Los Guardiola, Viti Ruiz y su orquesta, Frankie Ruiz, Jr. y su orquesta, David Pabón, La India y Jerry Rivera. La entrada será libre de costo y no se permitirán nevveritas portátiles.

Viernes de salsa

El viernes en la plaza de recreo de Isabela. Desde las 7:00 p.m. habrá clases y demostraciones para los expertos y quienes quieran aprender. Con música, kioscos y artesanos.

La gran noche de Raphael

El sábado desde las 6:00 p.m. en el Parterre de Aguadilla. Como parte de la celebración de los 250 años de fundación de Aguadilla. Con la presentación del actor y cantante Alejandro Primero, quien tendrá a su cargo un tributo al legendario cantautor español Raphael, incluyendo sus conocidos gestos, movimientos y estilo escénico. El cierre estará a cargo de “La Voz Nacional de Puerto Rico”, Lucecita Benítez.

Bombazo Vaquero del Taller Palenque

El sábado desde las 6:00 p.m. en la plaza Ignacio Zorrilla en el casco de Bayamón (entrando por la escuela Agustín Stahl, al final). Con artesanos, talleres, demostraciones y música.

Sábados pa la plaza

El sábado en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas desde las 6:00 p.m. Habrá música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Festival Periódico La Esquina

Sábado y domingo en la plaza de recreo de Maunabo. Celebran el 50 aniversario de fundación el rotativo. Con artesanos, ambiente familiar y música en tarima con Orquesta K’viar y el Apollo Sound de Roberto Roena el sábado, y Los Jíbaros del Merengue, Galito y su Rumba, la Banda Centenaria de Humacao, Jerry López y su orquesta, Plena Libre y Michael Stuart.

Festival de las alcapurrias

El domingo, en el negocio El Rincón de las Alcapurrias (avenida Muñoz Marín, frente al Asilo Simonet) en Humacao. En un ambiente familiar disfrutarás de música en vivo, kioscos y la oportunidad de degustar esta delicia puertorriqueña. Con música de la orquesta Renacer Tropical, Grupo Merencaly, Luisito Molina y su Tumbao Explosivo, Matajo Jackson y Todos Me Deben y Luisito El CanChanChan.

Mercado del Río

El domingo desde las 4:00 p.m. en el estacionamiento del Parque Río Bayamón. Con más de 70 marcas locales presentando sus productos. Además, buena música, juegos, sorteos y mucho más en un ambiente familiar.