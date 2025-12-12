Fiestas patronales de Ponce

Todo el fin de semana en La Guancha Food Truck Park. Dedicadas a Nuestra Señora de la Guadalupe, las fiestas festejarán el espíritu navideño en un ambiente familiar. El viernes en tarima estarán Grupo Manía, Olga Tañón y Tony Vega. El sábado tocan Grupo Esencia, Pedro Capó y Tito El Bambino; y el domingo desde las 2:00 p.m. está Alex DJ y Puerto Rico Gana, Joey Hernández con Puerto Rico es salsa, La Sonora Ponceña, Rey Ruiz y Los Hermanos Rosario.

Festival recreo cultural plenero

El sábado en el barrio La Plena (calle #3) de Salinas. Habrá artesanos, regalos para los niños, kioscos, la Carrera del pernil y el tradicional torneo Charpazo Plenero. Con música de Son de Aquí, Hermanos Sanabria y Juan Luis “Juancho”.

Festival del petate

Todo el fin de semana en la plaza de recreo de Sabana Grande. Habrá artesanos, la mayoría con creaciones a base de las hojas del petate. También se impartirán talleres sobre el uso del petate, kioscos, música y encendido navideño. Viernes Viernes hay música desde las 3:00 p.m. con el Grupo Dulce Mangó, a 5:00 p.m. es la parada navideña. A las 10:00 p.m. se presenta José Nogueras seguido por Bomba Paraíso. El sábado es el concurso de trovadores a la 1:30 p.m. Además estará el Taller Palenque, Caobaná, Pleneros del Barrio y La Sonora Ponceña. El domingo a mediodía es el show de Santín y sus Títeres y a las 3:30 p.m. hay bombazo por La Central Cultural, seguido por Pleneros del Callejon, la Tuna de Cayey y orquesta Imagen Tropical.

Navidad es Mayagüez

Viernes y sábado en la plaza Cristóbal Colón. Kioscos, artesanías, machinas y música toda la temporada festiva. El viernes se presentan Plena Callejera y Los Cantores de Puerto Rico; y el sábado, Maelo y sus Típicos, Herminio de Jesús y la Trulla del Milenio.

Navidades en La Placita

Viernes en la Placita del Mercado de Santurce (calle Dos Hermanos). Desde la 6:00 p.m. con música de El Junte con Hectorcito Rodríguez, Alexander López y Daniel Díaz Tripandero, y Carlitos García y su orquesta.

Dorado Christmas Market

Todo el fin de semana en la plaza pública de Dorado. Artesanías, kioscos de comida típica, actividades para niños, lechon a la varita el sábado y más. El Viernes, los niños pueden entregar sus cartas a Santa Clos. El sábado hay música desde las 7:00 p.m. con Banda Ecco y el domingo a la misma hora canta Sabor a plena.

Navidad con sabor a pueblo

Todo el fin de semana frente al Terminal Sur de Carros Públicos de Humacao (boulevard Nicanor Vázquez). Habrá música, artesanos, inflables y más. Viernes la música la ponen Charlie Aponte y Gisselle. El sábado está Nino y su Mundo Musical, Luisito Molina y Son D’ La Mata, La India y Manny Manuel. El domingo hay pico a pico de trovadores, Victoria Sanabria, Grupo Karís, La Puertorican Power, José Alberto “El Canario” y Joseph Fonseca.

Festival del macabeo

Todo el fin de semanafrente al Centro de Gobierno de Trujillo Alto. Kioscos, machinas, artesanos y más. Viernes en tarima están Luva y Los Sabrosos del Merengue. El sábado hay show con el Trotamundos, niños y jóvenes trovadores, Rumba Caliente, Julio César Sanabria y Joseph Fonseca. El domingo hay concurso de trovadores, tributo a Milly Quezada y Charlie Aponte.

Noche de tunas

Viernes en la plaza Eugenio María de Hostos de Bayamon. Con Los Cantores de Bayamón, la Tuna de Segreles y la Tuna de Cayey. Desde las 6:30 p.m.

Desfile navideño

Sábado en Guánica, saliendo a las 5:00 p.m. de la calle 25 de Julio (frente al residencial Jardines) hasta el Malecon. Habrá música con Rika Swing, Nino Segarra y el Coro Estudio Señorial.

Encendido navideño de Poblado Rosario

Domingo a las 2:00 p.m. en la plaza Joaquín Agusti del Poblado Rosario en San Germán. Habrá kioscos y artesanías y la música de Caobaná y Promesa a los Reyes Magos y Virgen del Rosario por Tato Torres.

Fiesta de la trulla

Sábado en el Centro Cultural Cayacoll, en Juana Díaz. Habrá artesanías, manualidades, comida y bebidas. Con el grupo Bomba Pa’l Pueblo, Pellito Negrón y el Grupo Alabarde de Carly de León, ballet folklórico Jacaguax y Alejandro Croatto y su grupo.

Festival del lechón

Sábado y domingo en el Paseo Artesanal de Las Piedras, al lado de la Alcaldía. Habrá artesanos, exhibidores y mucho lechón. Rico Lechón y sus acompañantes. Con música de Tito El Bambino, Andrés Jiménez, La Secta, Tonny Tun Tun, Banda Conmemorativa, Pedro Conga, Orquesta La Sugerencia, Familia Sanabria, Trombao del Este y Tributo Manny.

The Sounds of Puerto Rico, Christmas Edition

Sábado y domingo en el Muelle 6 del Viejo San Juan. Desde las 10:00 a.m. habrá artesanos, kioscos, juegos y más. El sábado se presentan los competidores de Objetivo Fama, tributo a El Topo con Adeán Cabán, Plenéalo, El Gran Combo, Joseph Fonseca, Olga Tañon y Farruko. El domingo están Herminio de Jesús, José Nogueras, Tuna de Segreles, Giselle, Manny Manuel y Víctor Manuelle.

Navidad de Encanto

Sábado desde las 6:00 p.m. en El Parterre de Aguadilla. Con kioscos de comida típica y artesanos, y música de la Orquesta de Güiros, Hermes Croatto, Parranda Mocana Los Nenes de Johnny y Los Cantores de San Juan.

Viernes de salsa en Isabela

A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Fiestón Navideño Ponceño

Sábado a las 6:00 p.m. en la Plaza Las Delicias. Con kioscos, artesanos, machinas gratis y ambiente navideño. Este sábado con el grupo Senderos de Cultura.

Festival Jíbaro

Domingo en el barrio Charcas de Quebradillas. Con parranda, kioscos y certamen de vestimentas jíbaras. Con presentaciones de Salvador Estremera y sus Amigos, Grupo Los Primos, Odilio González, Julio César Sanabria y Algareplena.

La Vega Encendida

Domingo desde las 6:30 p.m. en esta comnidad del barrio Piedras Blancas (Carr. 4416 km. 1.0 Interior) en Aguada. Visita esta comunidad y disfruta de sus decoraciones navideñas. Hay kioscos de comida, fuegos artificiales, artesanías y el domingo cuentan con el show del Mago MC y música del trovador Víctor Manuelle Reyes.

San Juan Christmas Boat Parade

Sábado a las 6:00 p.m. en Bahía Urbana Muelle 6 (avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan). Desfile de barcos iluminados organizado por Club Náutico de San Juan. Los mejores puntos de observación son: Muelle Panamericano, Muelles 6, 7 y 8 en Bahía Urbana, Canal de San Antonio en la Bahía de San Juan.