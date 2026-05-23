“Dar vida a Juan Gabriel en el escenario es un honor inmenso y una gran responsabilidad”, manifesta el cantante Eddie Ramírez de cara a su concierto “Tributo al Divo de Juárez” el domingo 24 de mayo a las 5:00 p.m. en Studio 58 de Guayama.

Ramírez adelantó detalles del espectáculo que presentará en la “Ciudad Bruja”.

“Vamos a vivir y a disfrutar de una velada llena de magia, nostalgia y puro sentimiento, en la que celebraremos el legado eterno del Divo de Juárez con sus grandes éxitos y toda la energía que el público merece”, sostuvo.

“Para mí, este trabajo no es una simple imitación, es un homenaje vivo, un tributo respetuoso al legado de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Recrear su voz, su presencia y su energía en el escenario requiere años de preparación, disciplina y un profundo respeto por el artista y el público; es mantener viva su magia para todos los fanáticos que al igual que yo lo extrañan y celebran su música”, abundó.

PUBLICIDAD

El vocalista ponceño cantará acompañado por un grupo de músicos y coristas.

“Es totalmente en vivo. Estoy listo para ponerle todo el sentimiento y la energía a cada canción para brindarle al público una noche inolvidable”, indicó Ramírez, antes de revelar como surgió su iniciativa de honrar la memoria del desaparecido compositor azteca.

“Surgió por pura casualidad en medio de una serenata que estaba dando junto al Trío Los Soñadores, del cual era miembro. Una de las damas presentes me pidió que cantara una canción de Juan Gabriel y con muchísimo gusto le cantamos ‘Querida’. En respuesta a la interpretación hubo una ovación por parte del público, que me solicitó otro tema del cantante y los complací con ‘Hasta que te conocí’. Ese momento fue muy especial y despertó en mí una admiración profunda por el Divo de Juárez, y se acrecentó con su partida el deseo de rendirle un tributo póstumo”, explicó.

Lo más que disfruta de sus presentaciones es, “ver la reacción de los fans de Juan Gabriel, es de pura emoción: cantan y lloran conmigo de principio a fin, sobretodo con el tema ‘Amor eterno’, que no puede faltar porque es el más solicitado”, concluyó Ramírez.

Los boletos están disponibles en PieTix.com y en la puerta de Studio 58 el día del evento.