Una oferta musical de primera, más de 250 artesanos, un amplio despliegue de seguridad para garantizar el disfrute para las familias boricuas.

Eso es lo que busca traer la cuarta edición de “La Feria en Cataño”, que regresa nuevamente al Frente Marítimo del municipio costero este sábado, 6, y domingo, 7 de diciembre.

El ayuntamiento ofreció detalles de la fiesta de pueblo auspiciado por la destilería Bacardí que le da la bienvenida oficial a la Navidad puertorriqueña en el centro del proclamado “Pueblo de los Lancheros”, así como devolver una conocida tradición que revive la tradición festiva y genera una inyección económica a la clase artesanal en la época festiva.

Figuras como La Tribu de Abrante, Gerardo Rivas, Ismael Flores de la Banda Algarete y Christian Alicea se unen a la nueva edición de la "Feria en Cataño". ( Suministrada )

“Después de tres ediciones exitosas, sin incidentes mayores, podemos afirmar que esta visión se ha cumplido en su totalidad, la Feria en Cataño se ha convertido en un evento de alto impacto cultural, turísitico y económico para todo Puerto Rico, y no solo para el municipio”, sostuvo la vicealcaldesa María de los Ángeles Pérez, quien estuvo en representación del ejecutivo municipal, Julio Alicea Vasallo, adelantando que se encuentran en la expectativa de recibir casi 200,000 visitantes en esta nueva edición, que podrá disfrutar de las icónicas decoraciones de Navidad.

¿Qué se podrá esperar de la “Feria en Cataño 2025″? Primera Hora te comparte algunos detalles que se deben conocer antes de darse la vuelta.

Música de primer nivel

El público podrá disfrutar de una amplia gama de espectáculos musicales desde horas tempranas de la tarde. Durante la jornada del sábado, 6 de diciembre, el público podrá gozar de la música en vivo del Areyto Ballet Folklórico, Christian Alicea, Plenéalo, la Banda Algarete, Los Rabanes, Plerrero y Jovaan, y Yan Block.

Para el domingo, 7 de diciembre, la tradición se vuelve protagonista al contar con la Competencia de Trovadores Pico a Pico, seguida de los espectáculos de Plena Libre, Gerardo Rivas, La Tribu de Abrante, Grupo Manía y el gran cierre con la Sonora Ponceña.

Mucho párking

El comisionado de seguridad de Cataño, Eliezer Vargas de Jesús, aseguró que el público contará con varias opciones de párking dentro y fuera del casco urbano, así como un sistema de guaguas para transportar al público que anhele disfrutar de la Feria.

“Vamos a tener estacionamiento disponible en el Estacionamiento Público Edwin Rivera Sierra, que nos ubica aquí, en el área de la puntilla, el Estacionamiento Rosendo Matienzo Cintrón, en el Frente Marítimo, para personas con impedimento, en el Parque Perucho Cepeda, el de Bases de Fe, que queda por la carretera PR-5, detrás del Cuartel Estatal, y vamos a tener disponible el área verde de la PR-165, con la cooperación de patrullas en la carretera, y en colaboración con la Policía Estatal de Puerto Rico”, expuso el capitán en conferencia de prensa.

El ayuntamiento, por su parte, aseguró que el servicio de lanchas entre San Juan y Cataño tendrá horario especial. En el caso del sábado, el sistema de transportación operará a la 1:00 de la mañana, mientras que el domingo terminan a la medianoche. Cabe destacar que la boletería, no obstante, cerrará una hora antes.

Amplia seguridad

Vargas también expuso que los espectadores podrán disfrutar de la Feria con un amplio despliegue de seguridad dentro y fuera del Frente Marítimo, así como en otras jurisdicciones vecinas.

“Vamos a tener dos centros de bandos móviles, el centro de mano de la Policía Municipal, el centro de mando de Manejo de Emergencias, vamos a tener un ”shelter" para la estabilización de cualquier paciente y, de ser necesario, poderlo mover al hospital, y vamos a tener una torre de vigilancia en el área", aseguró el oficial policiaco.

El comisionado también contará un sistema de ambulancia terrestes, tanto a nivel municipal como privado, así como una unidad de emergencias médicas en lancha.

Más de 250 artesanos

La vicepresidenta de la Federación de Artesanos de Puerto Rico, Damaris Alejandro, manifestó su entusiasmo por la participación de más de 250 artesanos en la Feria de Cataño, evento que catalogó como “una de las más grandes de Puerto Rico y el Caribe”.

Alejandro, por su parte, expresó su honra de que sobre 130 artesanos de su organización formarán parte de esta nueva edición, por lo que expresó su agradecimiento por el ayuntamiento municipal, asegurando que “cada evento que se presenta, hay artesanos de toda la Isla participando”.

“Los artesanos en Puerto Rico dependen, en el 100 por ciento de ingresos, o en gran medida de sus ingresos, del apoyo que todos los puertorriqueños y turistas dan al trabajo hecho con las manos, trabajo que no solo representa esas ganancias, sino el espíritu y el amor que le tenemos a la cultura de la Isla”, indicó la gestora, quien compartió que el público podrá disfrutar de presentaciones de talladores en vivo, joyería artesanal, orfebrería, máscaras de vejigantes, artículos para decoración del hogar, artesanías textiles, jabonería, trabajos en barro, entre otras ofertas.