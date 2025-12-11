La magia y el encanto de la Navidad están en Plaza del Caribe en Ponce, que brilla con una luz especial desde que se encendió el 14 de noviembre.

Esa magia y encanto son obra de Jorge Manuel Torres Torres, ingeniero y arquitecto ponceño que ha iluminado la región sur por más de dos décadas y este año fue el responsable de la nueva propuesta de decoración navideña de Plaza del Caribe.

Con un bachillerato en Ingeniería Civil y una maestría en Arquitectura de la Universidad Politécnica, Torres Torres ha dedicado 27 años a su carrera profesional, de los cuales 22 han estado ligados directamente a la decoración de Plaza del Caribe, el principal centro comercial de la región sur. Su trabajo combina precisión técnica, sensibilidad estética y un profundo amor por su país.

Jorge Manuel Torres Torres se encargó de crear la decoración de Plaza del Caribe en Ponce. ( Suministrada )

En sus comienzos, Jorge fundó Caribbean Designer Manufacturing Corp., la primera empresa en Puerto Rico dedicada exclusivamente a la decoración industrial y comercial. Sus diseños rápidamente ganaron notoriedad, siendo contratados por múltiples municipios y agencias de gobierno —entre ellos Juana Díaz, Ponce, Jayuya, Salinas y San Germán— para crear ambientes festivos que transformaban los espacios urbanos durante la época navideña.

Su talento incluso trascendió fronteras, colaborando en proyectos decorativos en la ciudad de Nueva York.

Posteriormente, fundó Universal Design Concept y desde 2016 se desempeña como Project Manager de Architect Display Design, liderando operaciones con sede en Estados Unidos. A pesar de su alcance internacional, mantiene un fuerte compromiso con su isla, siendo la Navidad en Plaza Del Caribe su proyecto más emblemático cada año.

La pieza principal de la decoración, ubicada en el Atrio Central, es el impresionante árbol de 40 pies de alto que fue creado con más de 250,000 luces LED y 350,000 ornamentos. ( Suministrada )

El símbolo más reconocido de la temporada en Plaza del Caribe es su árbol en el Atrio Central, una monumental estructura de 40 pies de altura, con más de 250,000 luces LED y 350,000 ornamentos que cambian anualmente según el concepto temático. A ello se suman las decoraciones aéreas, guirnaldas, columnas y elementos exteriores que en conjunto superan las 750,000 luces dentro y fuera del centro comercial.

Lo más sorprendente es que todo este montaje se completa en menos de 30 días, resultado de un trabajo coordinado entre el equipo de Torres Torres y los Departamentos de Mercadeo y Operaciones del centro comercial.

“El proceso combina ingeniería, arte y emoción. Cada detalle busca despertar alegría y recuerdos en quienes visitan Plaza del Caribe durante la época más especial del año”, expresó Torres Torres.

Torres Torres creó el concepto integrado de las decoraciones aéreas, guirnaldas, columnas y elementos exteriores, que superan las 750,000 luces dentro y fuera del centro comercial. ( Suministrada )

Con su visión, Jorge Manuel Torres Torres ha demostrado que la ingeniería y la arquitectura también pueden ser lenguajes del arte y la emoción. Cada luz en Plaza del Caribe cuenta una historia y detrás de esa historia está la pasión de un puertorriqueño que aprendió a construir no solo estructuras, sino momentos que iluminan el corazón de su gente.

