La magia de la Navidad en el sur está en Plaza del Caribe
Con el trabajo del ingeniero Jorge Manuel Torres Torres, el centro comercial de Ponce encanta a sus visitantes con espectaculares decoraciones.
La magia y el encanto de la Navidad están en Plaza del Caribe en Ponce, que brilla con una luz especial desde que se encendió el 14 de noviembre.
Esa magia y encanto son obra de Jorge Manuel Torres Torres, ingeniero y arquitecto ponceño que ha iluminado la región sur por más de dos décadas y este año fue el responsable de la nueva propuesta de decoración navideña de Plaza del Caribe.
Con un bachillerato en Ingeniería Civil y una maestría en Arquitectura de la Universidad Politécnica, Torres Torres ha dedicado 27 años a su carrera profesional, de los cuales 22 han estado ligados directamente a la decoración de Plaza del Caribe, el principal centro comercial de la región sur. Su trabajo combina precisión técnica, sensibilidad estética y un profundo amor por su país.
En sus comienzos, Jorge fundó Caribbean Designer Manufacturing Corp., la primera empresa en Puerto Rico dedicada exclusivamente a la decoración industrial y comercial. Sus diseños rápidamente ganaron notoriedad, siendo contratados por múltiples municipios y agencias de gobierno —entre ellos Juana Díaz, Ponce, Jayuya, Salinas y San Germán— para crear ambientes festivos que transformaban los espacios urbanos durante la época navideña.
Su talento incluso trascendió fronteras, colaborando en proyectos decorativos en la ciudad de Nueva York.
Posteriormente, fundó Universal Design Concept y desde 2016 se desempeña como Project Manager de Architect Display Design, liderando operaciones con sede en Estados Unidos. A pesar de su alcance internacional, mantiene un fuerte compromiso con su isla, siendo la Navidad en Plaza Del Caribe su proyecto más emblemático cada año.
El símbolo más reconocido de la temporada en Plaza del Caribe es su árbol en el Atrio Central, una monumental estructura de 40 pies de altura, con más de 250,000 luces LED y 350,000 ornamentos que cambian anualmente según el concepto temático. A ello se suman las decoraciones aéreas, guirnaldas, columnas y elementos exteriores que en conjunto superan las 750,000 luces dentro y fuera del centro comercial.
Lo más sorprendente es que todo este montaje se completa en menos de 30 días, resultado de un trabajo coordinado entre el equipo de Torres Torres y los Departamentos de Mercadeo y Operaciones del centro comercial.
“El proceso combina ingeniería, arte y emoción. Cada detalle busca despertar alegría y recuerdos en quienes visitan Plaza del Caribe durante la época más especial del año”, expresó Torres Torres.
Con su visión, Jorge Manuel Torres Torres ha demostrado que la ingeniería y la arquitectura también pueden ser lenguajes del arte y la emoción. Cada luz en Plaza del Caribe cuenta una historia y detrás de esa historia está la pasión de un puertorriqueño que aprendió a construir no solo estructuras, sino momentos que iluminan el corazón de su gente.
Actividades en Plaza del Caribe
- Hasta el 24 de diciembre, de 4:00 a 7:00 p.m., retrátate con Santa en el Atrio Central. Puedes hacer reservaciones a través del web page de Plaza Del Caribe (se aceptan “walk ins”).
- Hasta el 31 de diciembre vive el Encanto de las Nevadas y el Espectáculo de Luces y Sonido. Las nevadas son a las 11:00 a.m., 3:00 p.m., y a las 6:00, 7:00 y 8:00 p.m., al finalizar viene el espectáculo de luces y sonidos al ritmo de la música. De lunes a sábado y en horarios extendidos los domingos.
- Los lunes, hasta el 5 de enero, tienen la promoción El Encanto de la Navidad está en celebrar con los tuyos. Al realizarcompras de Navidad y presentar recibos de compras de $100 o más, realizadas con cualquier método de pago, en el Centro de Servicio al Cliente o subiendo recibos digitalmente, tienes la oportunidad de ganar: un certificado de $10,000 para gastos de viaje; una Plaza Gift Card de $1,000; una Plaza Gift Card de $500. Si pagas con cualquier tarjeta de débito o crédito de First Bank obtienes doble participación.
- Todos los martes hasta el 30 de diciembre hay “Martes de parranda en la Navidad Encantada”, a las 7:00 p.m., a través de los pasillos.
- El próximo miércoles, 17 de diciembre, de 6:00 a 8:00 p.m., hay karaoke con “Así anta Plaza del Caribe”.
- Este domingo y el próximo, 21 de diciembre, puedes retratar tu mascota en un Momento Encantado con Santa, en el Atrio Central de 9:00 a 11:00 a.m. Puedes hacer reservaciones a través del web page de Plaza Del Caribe (se aceptan “walk ins”).
- Este domingo y el próximo, 21 de diciembre, a las 2:00 p.m. se presenta “Mural encantado”, dirigido a niños de 5 a 10 años en el que se presenta “La historia de la estrella Estelita”. Además, se realizarán talleres de pintura y los artesserán colocados en un mural en la pared frente a Windsor. Entre los participantes se sorteará un certificado de regalo de Toys R Us de $500 Macy’s. Puedes hacer reservaciones a través del web page de Plaza Del Caribe (se aceptan “walk ins”).