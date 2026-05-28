La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, anunció la celebración de los 35 años de la agrupación Afro Rican Jazz, creación del Dr. William Cepeda, orgullo de esta comunidad costera borincana. El evento “Celebrando con mi gente” cuenta con el reconocimiento del Jazz Legacy Fellowship.

“A todos los invitamos a separar este sábado, 30 de mayo, a las 7:00 de la noche, en las facilidades de nuestro Parque Histórico Cueva María de la Cruz, donde los recibiremos con la Tribu Taína de la Universidad del Sagrado Corazón, en una noche espectacular bajo las estrellas. Para nosotros es un verdadero honor contar con el talento, la pasión y la vocación educativa del Dr. Willam Cepeda”, señaló Nazario Fuentes.

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Cepeda es el director de la Banda Municipal de Loíza, desde donde ha regalado generosamente sus conocimientos a decenas de niños y adolescentes loiceños. Ha viajado el mundo acompañando a innumerables intérpretes latinos del género del jazz.

En el campo de la producción, William Cepeda ha realizado innumerables proyectos musicales así como ha editado dos grabaciones discográficas como solista bajo el sello Blue Jackel. La primera, “Bombazo”, es un interesante proyecto de percusión matizado por diversas voces del folclore afroboricua. En la segunda producción, titulada “My Roots and Beyond”, Cepeda profundizó en el mundo del jazz con composiciones y arreglos originales.

Como compositor, Cepeda ha desarrollado un estilo innovador y único inspirado en muchas influencias y experiencias personales. Su música refleja los tradicionales ritmos y sonidos folclóricos afroboricuas, entre muchos otros elementos.

La preparación académica de William Cepeda consiste en dos bachilleratos en arte, uno en composición y arreglos de jazz de la Escuela de Música Berklee en Boston y otro en educación con concentración en música del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Recibió una beca completa para estudiar en la Escuela de Música Aaron Compland del Colegio Universitario de Queens en Nueva York, lugar donde obtuvo una maestría en ejecución de jazz además de estudiar composición e improvisación con Donald Byrd, Jimmy Heath y Slide Hampton. Ha estado enseñando a tiempo parcial como empleado docente del Conservatorio de Música de Brooklyn al mismo tiempo que ofrece seminarios, talleres y clases privadas de música.