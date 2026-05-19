Luego del éxito que comenzaron a cosechar desde la década pasada, Los Tres Pianistas -Stevan Micheo, Adlan Cruz y Francisco Paz- regresan al Centro de Bellas Artes de Santurce con el concierto “One More Time”, el sábado 30 de mayo, a las 8:30 p.m.

En su presentación, los virtuosos de las blancas y negras harán un recorrido musical a través de tiempo, con distintos géneros, fusionando arreglos contemporáneos, clásicos inolvidables y momentos de improvisación que les pemitirán resaltar su talento individual y colectivo.

“Este concierto representa una celebración de la música y del poder que tiene el piano para conectar generaciones y emociones. Compartir este escenario con colegas a quienes admiro profundamente hace de ésta una noche aún más especial”, manifestó Stevan Micheo.

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Por su parte, Adlan Cruz destacó que, “más allá de un concierto queremos crear una experiencia elegante, íntima y poderosa para el público. La energía que ocurre cuando tres pianos dialogan en un mismo escenario es simplemente mágica”.

Mientras que Francisco Paz añadió que, “Puerto Rico siempre ha tenido una conexión especial con la música instrumental y este espectáculo busca elevar esa tradición con una producción de primer nivel”.

La producción del evento está a cargo de Jafet y Leroy Santiago, de Sparkof Entertainment Group, quienes señalaron que el espectáculo forma parte de la visión de continuar desarrollando experiencias culturales y musicales de alto impacto en la Isla.

“Los Tres Pianistas representa el tipo de experiencias que queremos seguir creando en Puerto Rico: producciones elegantes, memorables y con un estándar internacional. Este concierto celebra el talento, la cultura y el valor de la música en vivo como experiencia colectiva”, expresaron los hermanos Santiago.

Los boletos están disponibles en ticketera.com y tcpr.com.