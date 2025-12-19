Nota del editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlas en calendario para visitarlas en algún momento.

Con guirnaldas y bombillas rojas y doradas, el Parque Luis Muñoz Rivera, en el Viejo San Juan, contagiará a cientos con el espíritu de la temporada durante este fin de semana, cuando se celebre la cuarta edición del Gran Mercado Navideño.

Desde artesanías a kioscos gastronómicos, el público podrá disfrutar de un ambiente festivo y ameno durante los fines de semana del 20 al 22 y del 23 al 25 de diciembre. El evento operará de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Quizás lo más atractivo del mercado es la variedad del ofrecimiento, pues se llevarán a cabo talleres de lectura de libros para los pequeños, presentaciones de personajes navideños, al igual que clases de salsa y venta de cocteles, entre otras actividades.

“Es un evento para todas las edades, porque si tú eres de una generación más adulta te va a encantar la música. Debajo de un arbolito vas a estar cómodo, tranquilo, puedes venir con tu sillita, la pasas bien. Más jóvenes se dan su coctelería, bailan, y si vienes con los nenes hay un montón de actividades. Hay para todos”, detalló Nilka Colón, la productora del evento, quien augura que podría extenderlo hasta el domingo, 28 de diciembre.

El evento ha evolucionado positivamente con el pasar de los años. En 2022, cuando comenzó, apenas había 40 empresarios que participaron. Este número casi se ha duplicado.

En esta edición, además, habrá una carpa que agrupará a ocho mesas de artesanos, que variarán cada día.

“Hay más alternativas. Estamos más sólidos. Hay más opciones de gastronomía y postres. Seguimos trabajando (y) mejorando la decoración”, dijo Colón al mencionar que esta cuarta edición sería la primera con iluminación y en un parque “en mejores condiciones”.

El impacto económico es evidente. Colón estimó que el mercado genera, en total, entre $600,000 y $700,000 de ganancias, adicional a “todo lo que mueve durante el evento y lo que ellos (los comerciantes) después generan (de lo que surge) aquí”.

“Yo creo que es un impacto económico importante”, comentó al señalar que cerca del 30% de los que visitan al mercado suelen ser turistas.

¿Cómo comenzó?

El Gran Mercado Navideño es producto de largos años de ideación, pues fue en 2014 que Colón se “enamoró” del concepto durante una visita en España.

“Era una plaza pequeña, con un señor tocando guitarra, pero yo lo encontré tan curioso”, rememoró al mencionar que identificó que en Puerto Rico el concepto no era tan popular, por lo que se dedicó a implementarlo.

Comenzó produciendo mercados similares, como lo que eran las Noches de Placita en la Playa de Ponce. No fue hasta el 2022 que desarrolló el concepto macro, que es ahora el Gran Mercado Navideño en el lugar que amaba tanto cuando lo visitaba con su padre cuando era niña.

“Me quedé con esa espinita y tomó años (llegar a crear el Gran Mercado Navideño)”, afirmó.