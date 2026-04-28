La música coral continúa abriendo caminos en Puerto Rico con la exitosa gira nacional “En las manos de un pueblo”, una propuesta artística de Camerata Señorial que ha logrado reunir comunidades enteras alrededor de la fe, la cultura y la belleza del canto colectivo.

Luego de la acogida en sus primeras presentaciones, la gira entra en una nueva etapa con sus episodios 8, 9 y 10, que se celebrarán durante el primer fin de semana de mayo en los municipios de Ponce, Guayama y Caguas.

La primera cita será el sábado, 2 de mayo, a las 7:30 de la noche, en la parroquia Nuestra Señora de La Merced en Ponce. Para esta ocasión, Camerata Señorial compartirá escenario con la Coral Juvenil de la Escuela Especializada Libre de Música Juan Morel Campos, en un encuentro que unirá experiencia, juventud y pasión por el arte coral.

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Este concierto estará dedicado a la memoria de dos mujeres profundamente apreciadas por la comunidad artística y educativa del país: la maestra Mairim Sosa Cardona, exintegrante del coro, recordada con cariño por su entrega y sensibilidad humana; y Evelyn Robert Santos, viuda de Olivieri (1940-2026), reconocida mecenas del arte coral, la literatura y las bellas artes, cuyo respaldo generoso dejó una huella imborrable en la vida cultural puertorriqueña.

La gira continuará el domingo, 3 de mayo, a las 12:00 del mediodía, luego de la misa, en la parroquia San Antonio de Padua de Guayama, donde el público podrá disfrutar de una presentación cercana y llena de espiritualidad en un ambiente de encuentro comunitario.

Ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, Camerata Señorial llegará a la catedral Dulce Nombre de Jesús de Caguas, donde compartirá una presentación especial junto al Coro de Niños de Caguas, ofreciendo así un cierre lleno de emoción, frescura y esperanza para este intenso fin de semana musical.

Desde su inicio, la gira “En las manos de un pueblo” ha visitado importantes escenarios y templos del país, entre ellos Plaza del Caribe en Ponce, la parroquia San José de Peñuelas, la parroquia San Ramón Nonato de Juana Díaz, la parroquia San Blas Illescas de Coamo, la catedral Nuestra Señora de la Candelaria de Mayagüez, la catedral San Juan Bautista de San Juan y la parroquia El Buen Pastor de Ponce.

Cada presentación ha confirmado que la música coral continúa teniendo un espacio vivo en el corazón del pueblo puertorriqueño. Familias, comunidades parroquiales y amantes del arte se han dado cita para vivir conciertos que trascienden lo artístico y se convierten en experiencias de encuentro y esperanza.

Bajo la dirección artística de Edwin Gabriel Núñez Laó y la codirección de Raedcavid De Jesús Miranda, Camerata Señorial reafirma con esta gira su compromiso de llevar la excelencia musical a todos los rincones del país, demostrando que el arte también puede servir, sanar y unir.