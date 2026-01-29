El Municipio Autónomo de Mayagüez anunció hoy de manera oficial los artistas que se presentarán, del 2 al 8 de febrero, en las Fiestas Patronales de Mayagüez en honor a la Virgen de la Candelaria.

El evento gratuito, que será en La Concha Acústica Frankie Ruiz, contará con un programa artístico dirigido a brindar una experiencia de entretenimiento para todos los gustos.

La oferta musical contará con artistas de alto nivel como De La Ghetto, Olga Tañón, Tony Tun Tun, Toño Rosario, Víctor Roque y la gran Manzana y en el gran cierre, con Jowell y Randy.

Fiestas Patronales de Mayagüez ( Captura )

Como parte de la intención de regalar una experiencia familiar memorable, habrá kioskos, artesanos y machinas gratis.

Comprometidos con velar por un ambiente seguro, habrá check points con detectores de metales, cámaras de seguridad en lugares estratégicos y un despliegue de guardias municipales estatales y privados para un plan de vigilancia que abarcará todas las áreas.

“Queremos asegurarnos de regalar una experiencia familiar por todo lo alto, por eso es que para estas fiestas patronales no hemos escatimado en organizar un variado calendario de actividades y en establecer un plan de seguridad que permita ese disfrute”, expresó mediante declaraciones escritas Víctor Madera, productor del evento.

“Las Fiestas Patronales de Mayagüez son una celebración que resaltan nuestra identidad, nuestra historia y nuestra gente. Este año hemos preparado un programa lleno de actividades culturales, artísticas y deportivas para toda la familia, acompañado de un plan de seguridad robusto que garantiza un ambiente tranquilo y ordenado para residentes y visitantes. Invitamos a todo Puerto Rico a visitar Mayagüez y disfrutar de nuestra gastronomía, museos, centro urbano, comercio local y de la amplia oferta de experiencias que hacen de nuestra ciudad un destino único. Mayagüez está listo para recibirlos con los brazos abiertos” expresó por su parte Jorge L. Ramos Ruiz, alcalde de Mayagüez.