Orgullo Boquerón, el más grande festival LGBTQ+ de Puerto Rico y el Caribe, anunció una amplia oferta artística que se ofrecerá durante el evento a celebrarse del viernes 12 al domingo 14 de junio.

“Este año tendremos un cierre espectacular, luego del desfile, con nuestros querendones Manny Manuel y Janina, mientras que Choco Orta y Cristian Diana, además de ser madrina y padrino, presentarán sus respectivos espectáculos. Durante el fin de semana contaremos con la música de Matt Louis, Vivanativa, Del Toro, Letyann, Awilda, La Otra Banda, Baby Yami, María José, DJ Zoé y DJ Xtasys, entre otras sorpresas”, dijo Pedro Julio Serrano, portavoz de Orgullo Boquerón.

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Los animadores serán, una vez más, Bryan Villarini y Desiré Cardoza. Villarini, maquillista, actor y presentador, busca darle visibilidad y representación a la comunidad LGBTQ+ en los medios de comunicación. Soto, mejor conocido como La Reina De Tus Noches, Miss Desiré Cardoza, es actor, bailarín y comediante con tres décadas de trayectoria.

“A petición popular regresamos con las noches temáticas. El viernes será un ‘fantasy night’ para celebrar una fiesta de fantasía bajo las estrellas. Mientras que el sábado será ‘beach bliss’ para lucir las mejores galas playeras en el paraíso. Como siempre, tendremos los mejores espectáculos de más de 20 transformistas y muchas sorpresas más”, añadió Serrano.

Además, el desfile se llevará a cabo el domingo 14 de junio al mediodía, saliendo, por segundo año consecutivo, desde el balneario de Boquerón. Los grupos, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas todavía se pueden registrar en este enlace.

El evento de clase mundial es producido por Mújica Entertainment Group y es presentado por ViiV Healthcare. Medalla Light, Popular y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Además, cuenta con el respaldo y la estrecha colaboración del Municipio de Cabo Rojo.

“Les esperamos en Orgullo Boquerón, el mejor y más grande festival de Puerto Rico y del Caribe, del 12 al 14 de junio”, concluyó Serrano.