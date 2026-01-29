En Naguabo, el pueblo del comediante Ramón del Rivero (Diplo) y del compositor Pedro Flores, entre otros grandes artistas que han nacido allí, se celebra uno de los festivales gastronómicos de mayor prestigio de la Isla del Encanto.

Es un puro festival familiar, repleto de música, artesanos, buena comida y cuyo plato principal es el chapín en todas sus modalidades.

Así las cosas, el Pueblo de los Enchumbaos invita a todos a que se den cita los días 13, 14 y 15 de febrero para que disfruten del particular Festival del Chapín, en su edición número 39, una celebración que es el orgullo de este pueblo costero del área este de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El lugar de la actividad será el conocido sector El Morrillo, ubicado en el malecón de la playa Húcares.

Como parte de la oferta musical habrá salsa, merengue, bomba y plena, entre otros géneros, con artistas como Oscarito “El más loco”, Alex “El Bizcochito” Jr., La Tribu de Abrante, Los Pleneros de Ponce, El Conjunto Chaney, entre otros.

Sobre el consumo del chapín, sepa que Naguabo es el pueblo de Puerto Rico qué más se distingue por este plato, sobre todo en su modalidad de los famosos pastelillos.

El chapín es un pez de arrecife, conocido en Puerto Rico por su particular cuerpo en forma de baúl o cofre, con una coraza dura y sin escamas. Es popular en la gastronomía local, especialmente en pastelillos, debido a su sabor distintivo y carne blanca. Algunas especies pueden secretar toxinas a través de la piel cuando se sienten amenazadas. Se encuentran en aguas tropicales del Caribe. Para su consumo, dado su caparazón, se suele hervir primero para ablandar y luego extraer su carne.

Una reseña que publica el famoso Restaurante y Pescaderia Vinny’s, en la misma playa de Naguabo, destaca que hace años, don Lucas Flores, un naguabeño humilde y de bajos recursos, comenzó a confeccionar esta sabrosa fritura que hoy día distingue a este pueblo.

Don Lucas esperaba a los pescadores en el muelle del Morrillo en la playa Húcares para que le regalarán los chapines pues en esa época a los pescadores no les gustaba ese pescado. El hombre comenzó a preparar los pastelillos, que echaba en un latón y los llevaba hasta la Central El Triunfo para venderlos a los obreros.

PUBLICIDAD

Mantuvo esa costumbre durante muchos años y en 1986, el entonces Alcalde de Naguabo, Germán Suárez, y el Comité de Turismo dirigido por Myriam Rosario organizaron en el mes de la amistad lo que ya es una tradición, el Festival del Chapín que atrae visitantes de distintos lugares de Puerto Rico, que llegan a degustar deliciosos manjares del chapín en todas sus variedades y disfrutar del pintoresco festival.

Como parte de las actividades, a lo largo de los tres días del festival habrá actos protocolares que encabezará la alcaldesa Miraidaliz Rosario Pagán, habrá un desfile de reinas y reyes de las escuelas naguabeñas, actividades culturales, gastronomía variada, artesanos y conciertos de artistas y agrupaciones locales. En fin, un festival para toda la familia.

Así, que para este fin de semana de los corazones, no deje de visitar Naguabo y a comer chapín se ha dicho.