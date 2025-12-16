Tras el éxito total que tuvieron en su enérgica primera edición, los productores Fernando Zavala y Eduardo Cajina anuncian el regreso a tierra boricua del Glow-N-Fire de Hot Wheels Monster Trucks Live™ para el 2026.

El espectáculo, catalogado como la mejor producción familiar del 2025 según la revista especializada Pollstar, se llevarán a cabo en Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el sábado, 18 y el domingo, 19 de abril, con funciones ambos días a las 11:30 de la mañana y las 6:30 de la tarde.

El público general ya tiene acceso a boletos a través de Ticketera.com

El espectáculo Glow-N-Fire de Hot Wheels Monster Trucks Live se trata de una emocionante experiencia que ofrece un alto nivel de diversión y emoción que los fanáticos de todas las edades disfrutan de principio a fin. En una producción de Cajina Pro y ADVice Global, el evento llevará la emoción de los “Monster Trucks”, iluminando el Choliseo con sus espectaculares efectos.

“Estamos muy entusiasmados de poder traer nuevamente este espectáculo que es único. Además de poder ver el show de los monster trucks, el público interactua constantemente con los talentos durante todo el show por lo que adultos y niños lo disfrutan muchísimo”, expresó Eduardo Cajina, Presidente de Cajina Pro, en declaraciones escritas.

El evento Glow-N-Fire de Hot Wheels Monster Trucks Live™ se ha presentado exitosamente en Australia, Europa, México y Estados Unidos y promete ser nuevamente una experiencia inolvidable para los fanáticos de la isla.

Hot Wheels Monster Trucks Live™: Glow-N-Fire es producido por Family Entertainment Live y trae a la Isla a los Hot Wheels Monster Trucks favoritos de los fans, incluyendo Mega Wrex™, Tiger Shark™, HW 5-Alarm™, Bone Shaker™, Bigfoot®, Gunkster™, Skelesaurus™, y presentando al nuevo Rhinomite. Los fanáticos también podrán presenciar la participación especial de un robot transformable y un espectáculo a cargo de los expertos en acrobacia aérea del equipo de Motocross Freestyle de Hot Wheels Monster Trucks Live.

Los fanáticos de Hot Wheels también tienen la oportunidad de participar en el “Pre-Show Party”, que se celebra dos horas y media antes de cada función. Esta experiencia única les permite acceder al piso de la arena, donde podrán ver de cerca los diseños extravagantes y el tamaño épico de los Hot Wheels Monster Trucks, junto con firmas de autógrafos de sus conductores y artistas favoritos.

Otra experiencia es el “VIP Pre-Show Legends Backstage” que consiste en un tour exclusivo guiado por los anfitriones de Hot Wheels Monster Trucks Live y permite que puedan experimentar lo que sucede detrás de escena antes de que comience la función.

Tanto los boletos para el “Pre-Show Party” como los del “VIP Pre-Show Legends Backstage” son limitados y estarán disponibles para su compra mientras duren.

Para más información puede acceder al portal HotWheelsMonsterTrucksLive.com.