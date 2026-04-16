¿Tienes un antojo brutal de mantecado o gelato?

En Puerto Rico, hay heladerías que están apostando por sorprender al paladar con combinaciones que, quizás, nunca imaginaste en un postre.

Si buscas salir de la rutina, estos son algunos de los lugares donde vale la pena pecar.

Con 24 años recién cumplidos, esta heladería en Caguas cuenta con alrededor de 40 sabores que rotan según la temporada.

JENDYS ( Suministrada )

La estrella es el de cazuela, el postre típico boricua que mezcla batata mameya, calabaza, coco, jengibre, canela y clavo.

“Es cremoso y nos recuerda ese sabor de la abuela”, resaltó la propietaria, Jennifer Montalvo.

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“Buscamos que esto sea una experiencia al paladar y algo nostálgico de lo que es ser boricua”, añadió el propietario, Randy Rosario. “Es una montaña rusa de sabores que te acuerdan a tu niñez”.

También ofrecen opciones de popcorn, queso de papa con guayaba y galletas Ritz, malanga, parcha con pitahaya y ajo.

De temporada, los favoritos son los de quenepa (agosto), habichuelas con dulce (Semana Santa) y tembleque (navidades).

Aquí, el mantecado se hace al momento utilizando nitrógeno líquido, lo que permite congelarlo al instante y lograr una textura más cremosa, explicó su dueña, Karen Mackenzie Velázquez.

Best Ice Cream Planet ( Suministrada )

Entre sus más de 40 sabores, que puedes combinar a tu gusto, destaca el de guayaba con galletas Cameo, así como las combinaciones de coco, maple y chocolate chip con lavanda.

Uno de los más recientes, y el favorito de la casa, es el de bizcocho de zanahoria homemade. “Es lo mejor que se va a comer en este planeta”, aseguró.

Ubicados en Cupey, también tienen disponibles 15 opciones keto, veganas, sin azúcar y sin lactosa.

Para completar la experiencia, crearon las dragon balls, bolitas de Cheetos y Corn Flakes congeladas con nitrógeno que, al masticarlas, hacen que botes humo por la boca y la nariz.

Ya no tienes que escoger entre postre, vino o coctel. En este lugar, todo es parte de una sola experiencia.

Divinissimo Gelato ( Suministrada )

Y es que Ricardo Burgos Meléndez y Emmanuel Cruz Camuñas desarrollaron un concepto especializado en la confección de gelato artesanal a base de cocteles y vinos, fusionados con frutas y especias para “crear una experiencia única y diferente al paladar”.

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Si vas por primera vez, el recomendado es el gelato a base de vino tinto Cabernet con blackberry y romero. Ya que, además de ser pionero, refleja su “esencia divinissima”.

El menú para adultos incluye 12 sabores elaborados con vinos blancos, espumosos, rosados y uno de edición limitada.

Además, en sus dos localidades –Guaynabo y el Viejo San Juan– cuentan con nueve alternativas sin alcohol para toda la familia.

“Somos la primera y única heladería de vinos en Puerto Rico y nos llena de mucho orgullo. Cada sabor refleja una personalidad diferente y resalta por cualidades propias”, indicaron.

Son 16 sabores, pero no sabes cuál encontrarás. En este lugar, las opciones rotan semanalmente, en busca de satisfacer todos los gustos. Y eso es parte de su atractivo.

Heladería Funkyberry ( Suministrada )

El favorito de los clientes, desde que abrieron en 2015, es el Guava Cookie Crunch, elaborado con galletas de guayaba horneadas.

“Además de los sabores clásicos, también nos gusta crear sabores que nos identifican como puertorriqueños, por ejemplo: el de quesito, galletas cucas, café con ron y maví”, detalló la dueña y chef, Carla Bonelli Mont.

Ubicados en la calle Loíza, uno de sus secretos es que preparan los helados “desde cero” en pequeñas cantidades para así mantener la calidad y frescura.

Si estás buscando algo rápido, esta es la solución. Con un concepto to go, aquí los mantecados están preempacados. La promesa es que en menos de 30 segundos ya te estés comiendo uno.

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Ricky's Ice Creams ( Suministrada )

Entre los favoritos están los de molten, flan de queso y tres leches. Además, tienen opciones de cannabis, con CBD, y alternativas para mascotas.

“En el menú tenemos 20 sabores, pero tengo más de 100 recetas que los voy agregando por temporada, como ahora, que tenemos el de Baileys y Snickers”, especificó el dueño, Ricardo “Ricky” Huertas. “Para mayo, tendremos de Kinder Bueno, harina de maíz y sherbert de naranja con crema”.

Los mantecados se preparan con ingredientes naturales, sin azúcares añadidos y bajos en grasa.

Cuenta con tres localidades en Bayamón, Guaynabo y Caguas.

¿Te imaginas un mantecado con sabor a pata de gallina, ese dulce que comías cuando eras pequeño? Aquí lo tienen.

The Gold Ice Cream ( Suministrada )

Y ese es solo uno de los más de 130 sabores que han creado en esta heladería que no para de innovar. Todos los lunes, sacan un sabor nuevo por tiempo limitado.

Han experimentado con Pop-Tarts, Fudge Stripes, Doblón, Kinder Bueno, Serenata, galletas de avellana, turrón, galletas de jengibre, coquito y hasta han hecho una versión del Rocky Road, con chocolate blanco, marshmallows y almendras.

Actualmente, cuentan con 24 sabores en sus tiendas de Mayagüez y Ponce; y 12 en Cabo Rojo. Y cambian diariamente.

“Creamos una experiencia cuando nos visitan: un ambiente muy acogedor, servicio de excelencia, además de sabores únicos y precios accesibles”, aseguró el fundador y socio Christopher Acosta Maya.