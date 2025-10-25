Bien puestos para abrir distintos universos creativos en un solo espacio.

Orlando Santana y Priscila Alers ya se encuentran listos para llevar un fin de semana de nostalgia, entretenimiento y mucha curiosidad en la primera edición de “The Portal Experience”, que tendrá lugar el próximo 1 y 2 de noviembre en el Complejo Ferial de Ponce.

Los productores hablaron con Primera Hora sobre el evento que llevarán a la Perla del Sur que busca unir diversas comunidades del arte y entretenimiento en un punto único que contará con exhibiciones, torneos de videojuegos, paneles con cineastas locales, presentaciones especiales, e invitados especiales para celebrar la experiencia geek y la cultura pop por todo lo alto.

“Aquí habrá distintas expresiones del arte, y esto será una oportunidad para impulsar el talento local, desde artistas, creadores de contenido, que puedan colaborar con otras personas que tienen distintos tipos de enfoques en la industria”, destacó Santana, quien es el productor general de este nuevo encuentro, que contará con la presencia de figuras como Austin St. John, el Red Ranger original de Mighty Morphin Power Rangers, así como Jason Liebrecht, actor de voz de personajes icónicos del anime como Dabi (“My Hero Academia”), Zeke Yaeger (“Attack on Titan”) y Beru, el Rey Hormiga (“Solo Leveling”).

Igualmente, el público tendrá la oportunidad de conocer al cantante Jason Paige, quien la voz original del tema principal de la versión en inglés de “Pokémon”.

“Queremos llevar un evento donde las personas puedan disfrutar con los artistas, que se lleven un lindo recuerdo, y que también puedan sacarle provecho para conectar con otras personas que puedan aportar a los proyectos que puedan estar trabajando”, destacó el boricua.

El público también será testigo del “Soundtrack Series”, un concierto en vivo con música de anime, videojuegos y películas, así como una competencia de desarrollo de banda sonoras, en la que varios concursantes presentaron su tema idóneo para una escena de juego que le designaron.

Además, los espectadores podrán disfrutar, o hasta participar, en las competencias de “Super Smash Bros”. y “Mario Kart”, asó como los torneos de juegos de carta “Pokémon”, “Yu-Gi-Oh!”, y “One Piece”, donde los ganadores podrían recibir premios, trofeos y medallas.

Alers, quien es productora asociada de la actividad multitudinaria, asegura que “The Portal Experience” no dejó afuera el cine puertorriqueño, al resaltar que habrá una serie de conversatorios en el “Film Portal”, donde cineastas locales ofrecerán una mirada tras bastidores sobre cómo se trabaja en el mundo del cine, así como un adelanto de sus próximas apuestas a la pantalla grande.

Entre ellos, se encuentra el director de ‘Érase una vez en el Caribe’, Ray Figueroa, quien compartirá como es el proceso de llevar una historia a la pantalla junto al ilustrador Fernando de Peña.

El cineasta Heixan Morales, por su lado, dará una primicia oficial de su película ”Borealis", mientras que la directora de cine Mariana Emmanuelli dara un vistazó de su proyecto “Hasta que la celda nos separe”. Ambas producciones forman parte de las 25 películas respaldadas por el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica (PDIC) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“Estas tres películas vienen de directores que son amantes de la cultura popular, y entendemos que el nicho que apelan estas películas se encontrarán en esta experiencia”, destacó Alers, quien informó que otros que dirán presente son el director de “El Jacho”, Adrián Borges, quien hablará sobre cómo darle vida a una leyenda junto al guionista Magdiel Rodríguez, al igual que los creadores de la serie animada “Rockolandia”, Cristina Carrión y Alberto Carrión (de Dakiti Productions), y Mariera Figueroa y Eliana Falcón Dvorsky (de Mana-T Studios).

Pero el entretenimiento no se queda ahí, dado que el público también gozará de otros eventos, como el Mecha Master Tournament, etorneo de “model kits” más grande de Puerto Rico, que premiará técnica, creatividad y el voto del público; el Retro Vortex, un área dedicada a videojuegos clásicos, así como un Torneo Oficial de Beyblade Burst, abierto a todas las edades y bajo reglas oficiales, con premios para los ganadores.

Los fanáticos del cosplay también tendrán su portal, donde podrán presentar sus creaciones en tarima, competir en categorías Junior y Master, y ganar premios en efectivo, fusionando creatividad y talento en un solo espacio.

En el área artística, Imaginarium, se reunirá a talentos locales en un espacio de exhibición y competencia, incluyendo Canvas Chronicles, donde artistas pintarán en vivo y el público seleccionará al ganador del Besto Choice Award, y Cover Dimensions, una competencia de portadas de cómics.

Como parte del evento en Ponce, se realizará un reconocimiento a Melwin Cedeño, oriundo de la ciudad y recordado por su emblemático personaje Chevy.