Con el propósito de celebrar la agricultura puertorriqueña, fortalecer la economía local y promover el orgullo por nuestras tradiciones, se llevará a cabo la Feria Campo + Pueblo del 15 al 17 de mayo en el Bosque Punta Salinas, en Toa Baja.

La Feria Campo + Pueblo se concibe como un espacio de encuentro entre agricultores, emprendedores, artesanos y el público en general, donde se promueve la conexión entre el campo y la vida urbana. El evento busca destacar la producción agrícola puertorriqueña, apoyar a pequeños productores y educar al público sobre la importancia de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en la isla.

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“Feria Campo + Pueblo impulsa lo nuestro y apoya al productor local, creando un espacio donde la comunidad puertorriqueña se conecta de forma real y significativa a través de experiencias que integran la agricultura, la educación y la cultura”, destacó por escrito Eric García, CEO de GDV Events.

Durante los tres días de actividades, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación cultural y educativa que incluye música en vivo, presentaciones de pleneros, competencia de trovadores, mercado agrícola y exhibidores. Además, se llevarán a cabo eventos tradicionales como la parada de batuteras y bandas municipales, una caravana de bueyes y exhibiciones de caballos de Paso Fino.

Como parte del componente educativo, la feria ofrecerá charlas relacionadas a la agricultura, siembra y oportunidades de educación continua, fomentando el conocimiento y la participación de nuevas generaciones en el desarrollo agrícola. Asimismo, la Feria Campo + Pueblo cuenta con el respaldo del Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura, el Colegio de Agrónomos, el Recinto Universitario de Mayagüez y el Departamento de Estado, fortaleciendo su impacto a nivel comunitario e institucional.

El evento será libre de costo para el público general. Además, contará con estacionamiento gratuito gracias al apoyo de la Policía Municipal de Toa Baja y la administración municipal.

Como parte del compromiso social del evento se habilitará un espacio para donativos dirigidos a la Sociedad Americana Contra el Cáncer.