Con una sola palabra describió el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, el espectáculo visual que adorna al Frente Marítimo de Cataño. Viral.

“Eso se fue viral. Este encendido, a diferencia de los otros cuatro, se ha ido viral. Las estampas son tipo navideño, jíbaro, nuestras jíbaras y las tradiciones navideñas”, relató sumamente animado el Ejecutivo municipal, quien indicó que tras el encendido, que se celebró el pasado 14 de noviembre, miles han desfilado por Cataño para ver las dos millas y media de la imponente decoración que incluye un árbol de 72 pies, capaz de generar proyecciones lumínicas, la Casa Alcaldía completamente iluminada y que Alicea Vasallo comparó con la Catedral de Notre Dame, estampas alusivas a los 78 municipios de la Isla y hasta una simulación de la casita de Bad Bunny.

“Siempre decoramos la Casa Alcaldía que es lo principal, que se ve preciosa. Desde San Juan se ve como si fuera Notre Dame, la catedral. Y tenemos un árbol led único en el Caribe, de 72 pies que emite imágenes de la bandera puertorriqueña, de nuestro himno, de ‘100% Cataño’, ‘Yo amo Puerto Rico’ y así por el estilo emite una serie de imágenes toda la madrugada”, destacó Alicea Vasallo

Las cercas de 2.5 millas de frente marítimo de Cataño, han sido decoradas para la ocasión. ( Facebook )

“Tenemos en adición, igual que todos los años, 78 estampas navideñas de 8’x4’, de todos los municipios de Puerto Rico, donde la familia viene y se retrata en su estampa. Este fin de semana el malecón estuvo lleno y esperemos que todos estos días, especialmente viernes, sábado y domingo, el malecón esté totalmente lleno. Tenemos allí también, que se hizo ‘in house’, simulamos un área dentro del frente marítimo con la casa de ‘Bad Bunny, sus matas de guineo, de plátano, para que los niños se pueden tomar fotos dentro de la casita”, relató.

Además, reveló el alcalde, todas las noches entre 7 y 9 de la noche el enorme árbol tira nieve. Alicea Vasallo describió el exuberante espectáculo de luces como una inversión, que ronda los $230 mil, aproximadamente e indicó que ve el malecón de Cataño como un potencial para el desarrollo de la actividad económica en su municipio.

Un árbol de unos 72 pies capaz de emitir proyecciones lumínicas, en unión a la imponente decoración del edificio de la alcaldía, son los protagonistas del espectáculo que se extiende hasta las 2:00 a.m. ( Suministrada )

“Desde que llegamos a la alcaldía, nosotros tratamos de hacer cosas distintas para atraer el desarrollo económico y turístico. Nosotros tenemos un malecón de dos millas y media y está rodeado de artesanos y de gastronomía. Tenemos una serie de restaurantes en el área y desde que entré a la alcaldía siempre vi el malecón como un potencial de desarrollo económico, turístico y cultural. Y ha funcionado. Como cuestión de hecho, el funcionamiento del malecón desde el 2021 hasta el 2025, ha servido de ingresos directos al municipio de casi aproximadamente 4 a 5 millones de dólares. Más de 1.2 millones de puertorriqueños y visitantes visitan nuestro malecón durante el año. Especialmente en esta época”.

De hecho, el alcalde estima que desde el pasado 14 de noviembre, hasta que terminen las festividades, más de 800 mil personas pasen por el Frente Marítimo de Cataño, lo que estima dejará millones en la economía entre compras a los comercios locales, recaudos del IVU, empleos directos e inducidos y otras actividades.

“Comenzamos la Navidad en Cataño con el encendido el 14 de noviembre, y coincide nuestro encendido de Navidad con una serie de festivales. Tuvimos el Festival de las Pascuas, tenemos la Carrera de los Trineos, tuvimos un festival de Volkys con luces. En adición, este encendido coincide con una de las atracciones más grandes que tiene Puerto Rico, que es la Feria Bacardí, que se da los días seis y siete de diciembre”.

El municipio de Cataño promete además tener una extensa temporada navideña que continúa hasta mediados del mes de enero, cuando se celebra el “Malecón pa la SanSe”, “que es algo continuo con la SanSe en San Juan. Nosotros esperamos en esos más de cuarenta y pico de días, alrededor de 800 mil personas y continuamos el 18, 19 y 20 de enero con el Malecón pa la Sanse, que es algo continuo con la SanSe en San Juan. Nosotros esperamos este recorrido de estos cuarenta y pico de días, alrededor de 800 mil personas”.

El espectáculo de luces y atracciones navideñas en el municipio de Cataño se inicia al caer la noche y se extiende hasta las dos de la mañana. Alicea Vasallo resaltó que para garantizar la paz de los asistentes, el municipio ha incurrido en estrictas medias de seguridad, lo que ha permitido que las actividades en el frente marítimo transcurran con la mayor normalidad y sin ningún tipo de incidentes que lamentar. “En Cataño nos distinguimos por una seguridad extremada. Este año estamos utilizando la tecnología de drones aéreos, además tenemos unas 25 cámaras enviando imágenes instantáneas al DSP, a nuestros cuarteles rodantes y a nuestro cuartel principal aquí en Cataño, y la Policía municipal y estatal dando rondas preventivas”.