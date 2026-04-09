Yaire regresa a los escenarios de la Isla con una emotiva serie de conciertos que trasciende lo musical para convertirse en una celebración de vida, evolución y legado.

La artista, reconocida por éxitos como “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Dime” y “Te amo tanto”, volverá a encontrarse con su público en un momento especial, donde honra no solo su trayectoria como cantante, sino también su desarrollo como compositora, madre, educadora y mujer.

“Este regreso es muy especial para mí, porque no solo celebro mi música, celebro todo lo que soy hoy... mujer, madre, artista y maestra de canto. Cada etapa de mi vida se refleja en mis canciones, y poder compartirlas con el público siempre es un regalo”, expresó Yaire.

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Con esta serie de presentaciones, la artista propone un recorrido íntimo por su historia musical, sus vivencias y las distintas etapas que han definido su camino personal y profesional.

Las primeras presentaciones serán el 10 de mayo en Studio 58 en Guayama, el 30 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Naranjito y el 14 de junio en Rancho Grande, en Añasco.

“Más allá de un concierto, esta gira la percibo como una experiencia emocional, donde cada canción se convierte en un reflejo de crecimiento y conexión genuina con mi público”, añadió la artista.

Los boletos ya están disponibles a través de PRticket.com.