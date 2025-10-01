La visita de Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico 2025, a las oficinas centrales de la Organización Miss Universe en México generó entusiasmo y elogios en redes sociales… hasta que un comentario de la ex Miss Universo Alicia Machado desató polémica.

Durante el encuentro con Raúl Rocha, presidente de la organización, la representante boricua fue recibida con un ramo de rosas blancas.

Luego, sostuvo una reunión con Osmel Sousa, asesor del famoso concurso, quien no dudó en elogiar a la boricua públicamente.

“Hoy nos visitó en la oficina nada más y nada menos que Miss Universe Puerto Rico 2025. ¡Bellísima!”, escribió el llamado “Zar de la Belleza”, quien además le ofreció consejos para su preparación rumbo al certamen internacional que se celebrará en Tailandia este próximo noviembre.

PUBLICIDAD

Sousa publicó un vídeo en el que le da consejos a la Miss Puerto Rico de cómo debe caminar en una pasarela algo que la boricua le agradeció

Sin embargo, entre los múltiples comentarios de apoyo, uno destacó por su tono crítico: el de la venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, quien escribió:

“Escuchen muchachas, escuchen. Cogen unas mañas de caminar. Muy tiesa, le falta alegría.”

El comentario fue captado por usuarios antes de que la actriz y exreina decidiera eliminarlo horas más tarde.

La breve pero comentada intervención de Machado generó reacciones divididas: mientras algunos consideraron su opinión como una crítica constructiva, otros la interpretaron como innecesaria e inoportuna.

Hasta el momento, ni Zashely Alicea ni la Organización Miss Universe Puerto Rico han reaccionado públicamente al comentario de la exreina venezolana.

Zashely Alicea, de 25 años y natural de Dorado, continúa con su preparación de cara a Miss Universe 2025, que se celebrará en Tailandia.

Hace poco más de una semana se anunció que el certamen de Miss Universe 2025 se realizará en San Juan, Puerto Rico.